"منة المنان".. مدرسة طينية تلخص معاناة اطفال جنوبي العراق

شفق نيوز/ رغم الموازنات الضخمة والاموال الكبيرة التي رصدت الى محافظة ذي قار جنوبي العراق منذ مايقارب 19 عاماً، إلا أن مسؤوليها لم يتمكنوا من القضاء على المدارس الطينية و"الكرفانية".

وبالرغم من "الأمن والأمان" الذي تمتعت به المحافظة في تلك السنوات بخلاف المدن والمحافظات الاخرى المنتشرة في عموم البلاد، فأن وقف على دفة حكمها لم يتمكن من الوقوف على مشكلة ادارة هذا الملف لاسباب قد تكون سياسية او "فساد اداري".

و"المدارس الكرفانية" عبارة عن هياكل مصنعة من الحديد المغلون، وضعت كحل مؤقت بدل المدارس التي هدمت عمداً بحجة أنها آيله للسقوط، وتفتقر تلك المدارس (الكرفانية) لادنى مقومات السلامة والصجة البشرية.

ويقول سكان منطقة العوادية بقضاء الدواية شمال شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "أطفالهم ما زالوا يعانون من سوء بناية مدرستهم المسماة (منة المنان)، حيث انهم ما يزالون يدرسون في مدرسة (كرفانية) متهالكة، رغم برودة الطقس".

ويضيف السكان، أن "بعض الاحيان تتم الدراسة في العراء، حيث لا توجد صفوف او مدرسة صالحة للتدريس في منطقتهم"، داعين الجهات الحكومية إلى "الانتباه لمنطقتهم التي تعاني من أبسط مقومات معيشة الحياة، اسوة ببقية مناطق قضاء الدواية".

ويرصد تقرير حقوقي خاص ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المدارس في محافظة ذي قار يبلغ 2047 مدرسة وتشمل رياض الاطفال والابتدائية والمتوسطة والاعدادية والثانوية، أما عدد البنايات المدرسية في المحافظة فيبلغ نحو 1170 بناية بحسب اخر احصائية أجريت عام 2021".

ويقول التقرير، أن "في المحافظة حالياً 22 مدرسة طينية منتشرة في عموم مناطقها، بينما توجد 118‪". مدرسة كرفانية في المحافظة

واضاف التقرير، أن "غالبية المدارس الكرفانية والطينية في المحافظة تفتقر لأبسط مقومات التعليم المناسب للأطفال، فضلاً عن شحة ببعض الكوادر التدريسية، بسبب المحسوبيات التي يتم من خلالها نقل المعلمين إلى اماكن قريبة من سكناهم".

كما رصد التقرير، "قيام بعض المعلمين باخراج الطلبة للدراسة في العراء، بسبب سوء وضع الصفوف داخل تلك المدارس".

ويقول قائممقام قضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار نعيم السعيدي، إن "القضاء بحاجة لعدد كبير من المدارس، وقد حصلنا مؤخراً على قرار يقضي ببناء 20 مدرسة ضمن انشاء مدارس الاتفاقية، فضلاً عن تسليم موقع العمل لمدرستين اثنتين على موازنة تنمية الاقاليم، وحالياً نعمل على تسليم وجبة ثانية من المدارس".

ويضيف السعيدي لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المدارس الطينية في الدواية يبلغ 22 مدرسة، تم تحويلها إلى مدارس كرفانية، وبعدها بدأ العمل بانشاء تلك المدارس، ولكن توقف العمل فيها منذ سنوات، وطالبنا بفسخ العقد مع الشركات المنفذة واحالتها لاخرى لاجل اعادة العمل فيها وانجازها، لكن دون جدوى".

"منة من المنان" من الكرفان الى الطين

ويرى السعيدي، أن "مدرسة منة المنان هي مدرسة كرفانية تقع في قرية العوادية واعداد طلابها قليلون جدا، وهناك مدارس غيرها انشأت بدون تخطيط، والطلبة يدرسون في الصفوف الكرفانية المخصصة لهم وما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانهم يدرسون في العراء لا يمثل الحقيقة".

مشاريع اكتملت وأخرى في طور الاكمال

وبين السعيدي، أن "اهم المشاريع التي انشأت في الدواية هو انشاء 4 مدارس ضمن مشاريع تنمية الاقاليم، منها مدرسة نموذجية في الصوب الكبير خلف مدرسة المؤمنات، وثانوية الايمان عند آل سيد طاهر، وثانوية بحر العلوم ومدرسة في حي الشهيد ياسر خفي، فضلاً عن وجود مشاريع على تنمية الاقاليم منها مشروع انشاء مدرسة نموذجية في قرية رحيمة ال عمر، وجناح إضافي في مدرسة ائمة الهدى في حي الحكيم الثاني، بالاضافة الى انشاء قاعة متعددة الأغراض في اعدادية الدواية وانشاء روضة اطفال".

وشدد، على ان "هناك متابعة جدية ومستمرة مع الجهات المعنية لاعادة العمل في مشاريع الابنية المدرسية المتلكئة في كافة الاحياء والقرى والارياف بالقضاء".

تربية ذي قار توضح

مدير عام تربية ذي قار محمد لفتة، يرى أن مدرسة "منة المنان" في قضاء الدواية هي احدى المدارس المحالة على الانشاء وفيها 52 طالباً وهي قيد الانشاء بسعة 9 صفوف مدرسية.

وقال لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "التربية انهت ملف المدارس الطينية حيث كانت توجد 106 مدرسة طينية في المحافظة وحُولت جميعها الى مدارس كرفانية ومن ضمنها هذه المدرسة (منة المنان)، وتم احالتها جميعا للانشاء وبعضها بدأ العمل به وعدد اخر هناك تلكؤ بالعمل فيها بسبب سوء الشركات التي تسلمت بناء تلك المدارس نفسها وليس التربية، حيث توقف مشروع انشاء المدارس رقم واحد عام 2014 وبقيت المدارس، متلكئة بنسب الانجاز، علما ان ذي قار كانت حصتها تبلغ من هذا المشروع 203‪ مدرسة موزعة بين 9 و 12 و 18 صف مدرسي".

ويضيف، ان "ما تم إنجازه من مدارس المشروع رقم بلغ 40 مدرسة فقط، اما المتبقي فهو عبارة هياكل فقط، وتم معالجة هذه الهياكل بانشاء كرفانات، لغاية حل المشكلة في انشاء تلك المدارس ".

وبشأن الصور التي ظهرت في التواصل الاجتماعي بقيام بعض التلاميذ بالدراسة في العراء بمدرسة منة المنان بقضاء الدواية، أوضح قائلاً ان "هناك صفوفاً كرفانية للتلاميذ في المدرسة، وان الكادر التعليمي صادف واخرج الطلبة عندما كان الجو مشمسا، لانه من المستحيل ان تقوم المدرسة باخراج التلاميذ وتدريسهم في هذا الجو القارص".