مغلفة بتحذيرات ونصائح.. نيجيرفان بارزاني يرسم ملامح رؤية جديدة للداخل والمنطقة

شفق نيوز/ برزت مشاركة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في النسخة الثالثة من منتدى أربيل بقدر كبير من الوضوح والجرأة، حيث قدّم خلال المنتدى المعنون بـ“القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط”، رؤيةً شاملة من قضايا الإقليم الداخلية، والعلاقة المرتبكة احيانا مع حكومة بغداد، ورؤيته للنظام الاتحادي، وصولا الى المشهد الإقليمي بما يخص الكورد في تركيا وفي سوريا، والتحولات الكبيرة في دمشق، بالاضافة الى حربي غزة ولبنان، وتأكيده على مشروعية حق شعبيهما، وتذكيره اسرائيل بان الحلول السياسية هي التي تجلب السلام الحقيقي وليس بالخيار العسكري.

الاقليم والعلاقة مع بغداد

استهل بارزاني مداخلاته انسجاما مع أسلوبه الدبلوماسي والعقلية الهادئة في طرح الامور ورسم الأفكار لمعالجتها، بالتشديد على ضرورة مواصلة الحوار بين الأحزاب الكوردية، خصوصًا الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أنّ نسبة المشاركة الواسعة في الانتخابات الأخيرة (72%) تفرض على هذه الأحزاب مسؤولية تشكيل حكومة قوية وموضع ثقة. كما عبّر عن حرصه على تفادي أي انحيازات حزبية، من أجل بناء توافق يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة.

وعلى صعيد العلاقة مع بغداد، وصف بارزاني المعوقات الحالية بأنها ناتجة عن سوء فهم للفيدرالية في الدستور العراقي، معتبرًا أن ما يجري على أرض الواقع أقرب إلى المركزية.

وأبدى استغرابه من عدم عقد المحكمة الاتحادية أي اجتماع في أربيل، داعيًا إلى حوار معمّق لتحديد مفهوم الفيدرالية وبلورة آلية دستورية تُعزّز استقرار البلاد.

وفي موضوع تصدير النفط، انتقد بارزاني تعطيل صادرات الإقليم، مشيرًا إلى أنّه ألحق خسائر مالية كبيرة بالعراق، تتجاوز 20 مليار دولار.

كما رأى أنّ “النفط سلعة تجارية وليست ورقة سياسية”، مؤكّدًا على ضرورة استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي. وفي السياق نفسه، حذّر من تهميش إقليم كوردستان في مشروع “طريق التنمية” الذي يربط البصرة بالحدود التركية، مشدّدًا على ضرورة أن يكون المشروع عامل توحيد لا تفريق.

اقليميا

وبرغم جرأة المواقف، فإن الرئيس نيجيرفان بارزاني يغتنم الفرصة ايضا لتوجيه تحية الى السوداني عندما قال ان "رئيس الوزراء والدولة العراقية تصرفا بحكمة بالغة، ومنعا من الانزلاق إلى نار الصراعات الإقليمية. لقد أبعدوا العراق عن تلك النيران. رؤيتنا هي أن العراق يجب أن ينأى بنفسه عن هذه الصراعات، فقد عانى من مشاكل كثيرة منذ عام 2003 بصورة مستمرة"، مضيفا "بدأ ٔ العراقيون يشعرون ببعض الطمأنينة، وبدأ الاقتصاد يتحسن. الوقت ليس مناسبًا لجرّ العراق إلى مثل هذه الأمور".

لكن بارزاني لا يغفل الاخطار في الوضع الاقليمي، ولا بعدها العميق. فعندما يريد تقديم صورة لما جرى يقول مستوحيا من تجربة الكورد انفسهم بمواجهتهم القمع وتدمير قراهم، ان "ما يحدث في غزة ولبنان أضعفهما مؤقتاً، لكنه لا يمكن أن ينهي قضيتهما"، مؤكداً أن "الشعوب لا تُهزم بالحروب والقتل، بل أن المعاناة تزيدها إصراراً على التمسك بحقوقها".

كما لا يغفل بارزاني الطرف الاسرائيلي عندما طرح رؤيته المحذرة قائلا ان اعتمادها "على الحل العسكري فقط، ستكون له نتائج سيئة ليس فقط عليها، بل على المنطقة بأكملها، وحتى على أمريكا".

ومع ذلك، يلفت إلى أنه "يجب أن تكون جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الحكومة. لا يمكن أن تتصرف كل قوة كما تشاء وتخلق مشاكل للحكومة. أقولها بصراحة، إذا لم يتحقق ذلك، فإن الجميع سيتضرر في النهاية، بل سنتضرر كثيرًا".

خريطة طريق أوجلان

كشف الرئيس نيجيرفان بارزاني ان خريطة طريق زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان، "ستطرح قريبا"، لكن "الحل سيستغرق وقتا طويلا، ولا يحل بين ليلة وضحاها"، مناشدا قيادات الحزب لهذا النداء "لخوض بحل سياسيا داخل تركيا يعود بالخير على الكورد والترك وجميع مكونات تركيا".

كما كشف ايضا ان له دور في تسهيل هذه العملية لتحقيق التقارب وأن "وفد إيمرالي" حمل "رسالة سلام" من أوجلان لإلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية وهو ما سيدعمه اقليم كوردستان، مشيرا الى انه من المحتمل مستقبلا ان يكون هناك دور سياسي لأوجلان في تركيا، لكن الواقعية تفترض ضرورة الاعتقاد بان "ما لدينا في العراق لا يمكن تطبيقه كنموذج في تركيا أو سوريا فيما يخص المسألة الكوردية".

"النصيحة" للكورد.. والشرع

كشف رئيس الإقليم ايضا انه لعب و"بمبادرة منه والقيادة الكوردية" الى جانب تركيا، دورا في حماية الأحياء الكوردية الثلاثة في حلب خصوصا في الايام الاولى مع بداية هجوم هيئة تحرير الشام لإسقاط الاسد في كانون الاول الماضي.

ف"هؤلاء اخوتنا في سوريا" كما قال بارزاني، "وعندما تواجههم مشكلة، فمن واجبنا مساعدتهم قدر الإمكان. وهذا ما فعلناه بالفعل، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، لم تتوقف جهود قيادة إقليم كوردستا، وليس أنا وحدي، بل جميع القيادات في الإقليم، لمساعدة إخوتنا هناك".

لكن نصيحة بارزاني التي تستند على خبرته في العمل السياسي وتفضيله خيار التفاوض والحلول السياسية، تمثلت في قوله ان "رسالتنا لهم كانت واضحة: عليكم أن تجدوا لأنفسكم مكانًا في العملية السياسية السورية. لا تنتظروا أن تتم دعوتكم، بل بادروا واذهبوا إلى دمشق وشاركوا في العملية السياسية".

وبحكم تجربته الكوردية والعراقية الخاصة، فقد وجه بارزاني نصيحة اخرى لحكام سوريا الجدد محذرا اياهم من اعتماد مركزية الحكم في سوريا، معتبرًا أنّ هذا النهج لن ينجح ما لم يشمل جميع الأطراف.

كما كشف عن معلومة أخرى لافتة حول التطورات السورية التي جرت بكثير من الغموض، قائلا إن "ما حدث كان مفاجئًا حتى بالنسبة لأحمد الشرع نفسه. وكانت هناك خطط لعملية محددة في حلب، لكنّ الانهيار العسكري دفع بالقوات (المعارضة) للمضي نحو دمشق".