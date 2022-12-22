"مظلات وأضواء وطيور وجسور"..  بغداد تحت المطر بأجواء ساحرة  (صور)

شفق نيوز/ صحت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، على أجواء ماطرة كشفت وجها آخر أجمل لمناطقها وجسورها، في ظل تنقل السكان واستمتاعهم بهذه الأجواء التي غابت عنهم خلال الفترات الماضية بسبب الجفاف.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، أجواء العاصمة تحت المطر منذ الصباح الباكر، ورصدت حركة السكان على جسور بغداد، ومناطقها في ظل أجواء "ساحرة".

وتنقل سكان بغداد ، وهم يحملون المظلات في الجو الماطر، بما فيهم الطلبة وهم يتوجهون لمدارسهم، فيما تم رصد حركة أصحاب الحرف البسيطة والعتالين واستعداداتهم في هذه الأجواء.

كما أظهرت الكاميرا أيضاً طيور النورس قرب الجسور واستمتاعها بالأجواء، وحركة السيارات في العاصمة وهي تشعل اضوائها عند المرور بشوارع العاصمة، في أجواء كان بطلها "المطر" الذي أنعش الحياة والتفاؤل لدى سكان العاصمة.