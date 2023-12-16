"مطلية بالذهب" ووصلت لندن.. بندقية "صدام حسين" تعرض في متحف ببريطانيا

شفق نيوز/ ذكرت شبكة "سي بي اس نيوز" الأمريكية أن بندقية آلية من طراز "ايه كي-47" مطلية بالذهب، يعتقد أنها كانت مملوكة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، تعرض للمرة الاولى أمام الجمهور، في متحف متخصص في بريطانيا.

ولفت التقرير، الذي نشر باللغة الانجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن مثل هذه البندقية كان صدام حسين او اولاده، يمنحونها لشخصيات بهدف التأثير عليهم.

وتابع التقرير؛ ان "متحف الأسلحة الملكية" في ليدز، في شمال انجلترا، بدأ بعرض البندقية أمام الناس كجزء من معرض جديد اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب المتحف البريطاني فإن هذه البندقية مصدرها أحد القصور الرئاسية في العراق.

ولفت إلى أن ضباطا في الجمارك البريطانية اكتشفوا البندقية في مطار هيثرو في العام 2003، الى جانب قاذفة صاروخية و6 حراب وبندقية قنص، موضوعة في حاويات تحمل بيانات تشير الى أنها تضم أجهزة كمبيوتر.

وتركز فكرة معرض الاسلحة في ليدز على فكرة التقاطع ما بين الاسلحة والفن، وهو يفتتح بالتزامن تقريبا مع الذكرى ال20 لاعتقال صدام الذي تم في 13 كانون الأول/ديسمبر العام 2003، عندما أعلن رئيس سلطة التحالف الامريكي وقتها بول بريمر خلال مؤتمر صحفي بعد 8 أشهر على بداية الغزو: "سيداتي وسادتي، لقد قبضنا عليه".

وتابع التقرير ان صدام حسين أعدم بعد ثلاث سنوات، في ديسمبر/كانون الأول 2006، مضيفا أنه خلال حكمه استخدم هو وحزب البعث الحاكم وقتها "العنف والقتل والتعذيب والإعدام والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري، ومختلف أشكال القمع للسيطرة على السكان".

واضاف ان مئات الآلاف من العراقيين، بالاضافة الى 4500 من الجنود الأمريكيين قتلوا في الحرب التي اشعلها الغزو بقيادة الولايات المتحدة، والذي أطاح بصدام حسين من الحكم ولكنه أثار تمردا شرسا واقتتالا طائفيا طويلا.

ترجمة: وكالة شفق نيوز