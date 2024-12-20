مسيحيو العراق يستعدون لعام جديد وسط أحداث إقليمية ساخنة (صور)

شفق نيوز/ أيام معدودات تفصل العراق عن عام جديد وسط أحداث ساخنة في المنطقة الإقليمية حيث ما زالت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتقد نيرانها، وكذلك التوتر في لبنان لم يهدأ بعد، كما جاء التحول المفاجئ في سوريا ليزيد الأوضاع تعقيداً.

وبالتزامن مع ذلك تستعد الأسر المسيحية في كركوك إلى الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الجديدة بأمنيات تتطلع للسلام والأمن من قبل جميع المكونات العراقية.

صلاة السلام والمحبة

ويقول رئيس الكنيسة الكلدانية في كركوك، يوسف توما، لوكالة شفق نيوز، إن "المسيحيين في كركوك سيحتفلون هذا العام مثل كل عام بالعيد ويحدوهم الأمل بكل ما هو جميل متمنين للعراق الأمن والأمان والتقدم".

ويضيف "دعواتنا وأمنياتنا في العيد تتجدد سنوياً بأن يحل الأمن والسلام والاطمئنان وتتكاتف الأيادي من أجل بناء البلد والحفاظ على الأخوة والمحبة التي تربط بين أبناء مكونات كركوك".

عيد مميز في كركوك

فيما يرى سركون صليوا (43 عاماً) خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "العيد هذا العام في كركوك يختلف عن السنوات السابقة والعوائل المسيحية استعدت للاحتفالات من خلال شراء الملابس الجديدة وإعداد أطباق الطعام وتزيين المنزل لأول أيام العيد".

ويشير إلى أن "هذا العام سيشهد احتفالاً مميزاً يختلف عن السنوات السابقة على الرغم مما يجري في المنطقة من حروب وقتل في سوريا ولبنان وفلسطين. هذه الصور تؤلمنا ونحن سنشارك في القداس ونقيم الصلوات وندعو لهم بأن يعم الأمن والسلام في ربوع الشرق الأوسط لينعم الجميع بأعياد جميلة ومميزة".

ويتابع "عائلتي أكملت جميع الاستعدادات للاحتفال بالعيد وأهم شيء لدى العائلة المسيحية شجرة الميلاد فقد اشتريتنا شجرة جميلة بسعر 150 ألف دينار عراقي (100 دولار أمريكي)، حيث تعتبر الشجرة جزءً مهماً من الاحتفال بالعيد، ومع تزينها ووضعها في مكانها وسط المنزل تكون العائلة المسيحية أنهت الاستعدادات للاحتفال بالعيد".

"الكليجية" والمكسرات وبابا نويل

وتقول سوزان ناصر (28 عاماً) لوكالة شفق نيوز، إن "العيد هذا العام مميز لمسيحي كركوك والعراق حيث يعم الأمن والسلام الذي نعيشه، وقد قمنا بإعداد كل متطلبات الاحتفال به من الكليجة وشراء الملابس والهدايا التي نضعها تحت رؤوس الأطفال أثناء نومهم ليستيقظوا ويجدونها في يوم بالعيد".

وتؤكد أن "أجواء الاحتفال والزينة تجدها في عموم المدينة ما يبعث رسائل مهمة مفادها أن الجميع يحتفلون مع المسيحيين وهذه المناسبة فرصة لتوحيد الآراء والعيش بسلام".

تزيين الشوارع

من جانبه، يوضح مدير بلدية كركوك أحمد عمر، لوكالة شفق نيوز، أن "بلدية كركوك زينت الشوارع بالنشرات الضوئية للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة في محاولة لبث روح المحبة والاحتفال في المحافظة.

أحداث الشرق الأوسط

إلى ذلك، يعرب بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لويس ساكو، في حديثه لوكالة شفق نيوز، عن أسفه لما يجري في الشرق الأوسط من "صراعات وحروب كما نشاهد في فلسطين ولبنان وحالياً في سوريا، من دون أن ننسى السودان وأوكرانيا، ونخشى أن تنتقل هذه الأحداث المؤسفة إلى بلدان أخرى مجاورة".

ويشير إلى أن "الأوضاع محزنة حقاً فهناك الآلاف من المدنيين الأبرياء حياتهم مهددة ومهجرين ونحن المسيحيين أبناء هذه الأرض فقدنا ثلثي عددنا، وإن استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن قد نفقد ما تبقى من مسيحيين في الشرق الأوسط".

ويؤكد "هذه الحروب مسؤولية المجتمع الدولي أيضاً لهذا السبب ينبغي ان تتحرك الدول الكبرى بشكل سريع وصادق وتؤدي دور الوسيط لإيجاد حلول دائمة لهذه البلدان، ومستقبل سياسي يقوم على أسس وبرامج ثابتة، لكي يبقى مواطنوها يعيشون على أرضهم وبيوتهم بسلام وأمان وكرامة".