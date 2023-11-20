مستشار ترامب ينتقد "فشل" بايدن بالتعامل مع هجمات الفصائل في العراق وسوريا

شفق نيوز/ انتقد مستشار الأمن القومي السابق روبرت اوبراين، "فشل" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعامل مع عشرات الهجمات التي تعرضت لها القوات الامريكية في العراق وسوريا، من جانب الفصائل المدعومة من إيران.

ووصف اوبراين الذي كان مستشارا للامن القومي خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الضربات الجوية الامريكية الانتقامية التي شنها بايدن على منشآت يستخدمها المسلحون في سوريا، بانها "عدة هجمات طفيفة"، وفقاً لتقرير لصحيفة "بوليتيكو"، الامريكية، ترجمته وكالة شفق نيوز.

واضاف ان "الهجمات ضد القوات الامريكية لا تزال متواصلة، وايران لا يتم ردعها، ولا ردع وكلائها، مشيرا بالقول "نحن لا نفعل ما يكفي لحماية قواتنا ... هناك المزيد الذي يتحتم علينا القيام به".

وذكر التقرير بان "ادارة بايدن ارسلت الى الشرق الاوسط كميات هائلة من قدراتها ومعداتها الحربية منذ هجمات حركة حماس على اسرائيل في 7 اكتوبر/تشرين الاول الماضي، وذلك من اجل منع اندلاع صراع اوسع في المنطقة، بما في ذلك قيام البنتاغون بنشر مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات، وطائرات اضافية ودفاعات جوية، الى جانب مئات الجنود".

ومع ذلك، استمرت الهجمات على القوات الامريكية، اذ انه منذ 17 اكتوبر/تشرين الاول، هاجم وكلاء ايران القوات الامريكية بطائرات مسيرة وصواريخ 60 مرة على الاقل في العراق وسوريا، ما تسبب في اصابة ما لا يقل عن 60 امريكيا.

واشارت الصحيفة الامريكية الى ان المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ دافعت الخميس الماضي، عن رد ادارة بايدن على هذه الهجمات التي وصفتها بانها كانت في معظمها غير ناجحة ولم تلحق اضرارا كبيرة للبنية التحتية أو توقع اصابات "كبيرة" بأي من الجنود الامريكيين، كما دافعت عن الضربات الامريكية الجوية الانتقامية، معتبرة انها "اضعفت بشكل كبير" قدرة الميليشيات على الوصول الى الاسلحة.

ونقل التقرير عن متحدثة البنتاغون قولها "نحن لا ننتظر شيئا لنتحرك. لقد قمنا بالرد، وإذا كان هناك المزيد من الهجمات، فبالتأكيد سنرد في الوقت والمكان الذي نختاره".

وبحسب التقرير فان اوبراين ينتقد اداء ادارة بايدن في هجمات 7 اكتوبر التي اوقعت اكثر من الف قتيل اسرائيلي، وفي الغزو الروسي لاوكرانيا، حيث نقل عن اوبراين قوله ان "الولايات المتحدة فشلت في ردع ايران وحماس في اسرائيل، وفشلنا في ردع روسيا في اوكرانيا. هذان فشلان كبيران للادارة الحالية."

ولفت التقرير الى ان اوبراين كان يشغل منصب مستشار الامن القومي عندما امر الرئيس الاسبق ترامب باغتيال اللواء الايراني قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني العام 2020.

وفي اشارة الى ان بامكان عهد بايدن ان يبذل المزيد من اجل دعم اسرائيل واوكرانيا، قال اوبراين انه فيما يتعلق باسرائيل، فانه يتحتم على بايدن ان "يظل حازما" في مواجهة انتقادات الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وهو الجناح الذي ينتقد الحرب في غزة.

وقال المسؤول الامريكي السابق "لا يمكننا ان نسمح للرأي العام العالمي، الذي تحول ضد اسرائيل بسبب معاداة السامية الرهيبة في الخارج، بتقويض جهودنا".

اما فيما يتعلق باوكرانيا، فقد انتقد اوبراين الرئيس الامريكي الحالي معتبرا انه ما يقوم به "قليل جدا ومتأخر جدا في تسليم انظمة الاسلحة التي تحتاجها اوكرانيا من اجل الانتصار".