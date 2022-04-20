"مسال قطري وسفينة امريكية".. العراق يستبدل الغاز الايراني

شفق نيوز/ قال وزير الكهرباء العراقي عادل كريم لموقع "بلومبيرغ" الامريكي، إن العراق يخطط لتوقيع اتفاق في شهر ايار/مايو المقبل، من اجل استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، في اطار جهود عراقية لتوفير ما يكفي من الوقود المستخدم لتوليد الطاقة وتنويع مصادر امدادها.

ونقل الموقع الامريكي عن الوزير العراقي قوله خلال مقابلة معه، إن شراء العراق الغاز المسال من قطر، سيساعد في استبدال بعض الغاز الذي ينقل حالياً من ايران، مشيراً إلى أن لدى ايران مشكلة في تلبية حاجات العراق من الغاز، بسبب استهلاكها المحلي.

ورغم ان عادل كريم قال إن "الاسعار مرتفعة"، إلا انه اضاف بالقول "ليس لدينا خيارات. فنحن نحتاج الى الطاقة، ونحن نحتاج للغاز القطري لسد النقص في امدادات الغاز الايراني".

وأوضح "بلومبيرغ"، أن العراق ينفق مليارات الدولارات من اجل زيادة انتاجه من الغاز لتجنب تداعيات حدوث اضطرابات في الامدادات، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي والاضطرابات في السنوات الاخيرة.

ونقل التقرير عن كريم قوله، إن شركة "Excelerate Energy Inc. " الامريكية قد تؤمن السفينة التي ستتلقى الغاز القطري المسال وتعيد تحويله لصالح الاستهلاك العراقي.

وتابع التقرير، أن الوزير العراقي يعتزم ترأس وفدا لزيارة ايران قريباً من اجل ان يبحث مع الايرانيين قضية الواردات الايرانية وطرق تسديد الاموال، مشيرا الى ان واشنطن دفعت العراق للتوقف عن شراء الغاز الايراني وفرضت عقوبات على مبيعات الطاقة الايرانية وغيرها من الاعمال التجارية للضغط على طهران من اجل التوصل الى اتفاق يحد من برنامجها النووي.

واشار التقرير الامريكي الى ان اسعار الغاز العالمية تشهد تلقبات حادة في ظل المخاوف التي اثارتها الحرب في اوكرانيا باحتمال ان تقوم روسيا بقطع الامدادات او ان يتعرض المشترون الاوروبيون الى ضغوط لوقف شراء هذا النوع الوقود.

وتابع التقرير ان الاسعار ارتفعت في ظل النقص في الغاز في اوروبا كما اثار الغزو الروسي حركة تدافع من اجل تأمين امدادات جديدة من الغاز.

وختم التقرير بالاشارة الى ان العراق الذي يحتل المرتبة الثانية بعد المملكة السعودية في انتاج النفط بين اعضاء منظمة "اوبك"، قد يكون بمقدوره تأمين الامدادات لمشتري النفط الخام على مستوى العالم، الا انه في الوقت نفسه، بحاجة الى استيراد الغاز ليبقى أنواره مضاءة.