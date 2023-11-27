مسارحها تحولت إلى "مولات".. فنانون بصريون يشكون الإهمال ولا مبالاة الحكومة

شفق نيوز/ يعاني الفنان في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، من انحسار النشاطات الفنية منذ 20 عاماً، جرّاء الإهمال وعدم توفير مسارح أو قاعات للسينما والموسيقى والفن التشكيلي.

فبعد أن كانت البصرة "أم الإبداع" وتنافس بغداد في الفن، وتتفوق عليها في الأوبريت، تحوّلت مسارحها إلى "مولات وأسواق"، وفق ما قاله أربعة فنانين من البصرة لوكالة شفق نيوز.

ويؤكد الفنانون، أن الفنان البصري يحتاج إلى دعم مادي ومعنوي، وتم مناشدة الجهات المعنية كافة للاهتمام بواقع هذا الفن، لكن لا يوجد تحرك حقيقي لحد الآن.

أسماء لامعة

كان في البصرة العديد من الفرق الموسيقية، كفرقة أستاذ مجيد العلي، وفرقة عبدالحسن التعبان، والفرقة البصرية، وفرقة اتحاد نقابة العمال، وفرقة التلفزيون وغيرها، بحسب الخبير الموسيقي والملحن، طارق شعبان.

ويضيف شعبان لوكالة شفق نيوز، كما كان المسرح البصري نشطاً، وفيه العديد من الأسماء اللامعة، من مخرجين وممثلين وكُتّاب وغيرهم.

وكذلك في الفنون التشكيلية والإذاعات وتلفزيون البصرة، الذي كان من التلفزيونات النشطة، وأنتج الكثير من الأعمال الفنية.

حيث كان للفنان البصري طاقة فنية كبيرة تشمل عدة اختصاصات منها، المسرح والسمعية والمرئية والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية.

إلا إن هذه النشاطات، انحسرت تماماً منذ 20 عاماً، فلا يوجد الآن أي مسرح في البصرة ولا قاعات للتدريب الموسيقي ولا ستوديوهات للفنون التشكيلية والرسم وغيرها، وكذلك للسمعية والمرئية، وفق شعبان.

ويؤكد، أن الفنان البصري يعاني منذ سنوات طويلة من إهمال وتهميش ولا مبالاة، ما يستدعي الاهتمام به ودعمه مادياً ومعنوياً، خاصة المرضى منهم المهملين الذين في طي النسيان.

مدينة الثقافة

تُعد البصرة مدينة الثقافة والفن، وخرج منها فنانون كبار مثل، رياض أحمد، وفؤاد سالم، وكذلك عمالقة الألحان مثل، طارق شعبان، وطارق الشبلي، وذياب الخليل، ومجيد العلي، بالإضافة إلى فنانين كانت لهم بصمة خاصة في الغناء والموسيقى.

أفاد بذلك الفنان سعد البصري، ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن البصرة كانت رائدة في مجال الأوبريت وتفوقت على بغداد، لكن أكثر فنانيها غادروا المحافظة وحتى البلاد، بسبب انعدام فرص العمل.

ويشير إلى أن الأعمال الفنية حالياً متكدسة في بغداد، في وقت تفتقد البصرة لاحتياجات كثيرة، منها عدم وجود مسارح رغم الزخم الفني الموجود من مسرحيين وموسيقيين وتشكيليين، لكن لا يوجد مكان نجتمع فيه لإنتاج الأعمال.

وفُتحت قاعات، لكنها خاصة بالأعراس، لذلك انخفضت الأعمال والعروض المسرحية في البصرة، بحسب البصري.

ويرى الفنان، أن الحكومة المحلية في البصرة غير قادرة على النهوض بالواقع الفني بسبب قلّة التخصيصات المالية، مُحمّلاً وزارة الثقافة المسؤولية في هذا الجانب.

وينوّه إلى أن مسرح الأوبرا في البصرة مضى عليه نحو 30 سنة ولا يزال هيكلاً فقط، فيما كانت دائرة السينما والمسرح تضم 67 بين ممثلة وممثل من أعمدة الفن البصري، لكن حالياً بقى شخص واحد فقط في الدائرة، إذ أحيلوا إلى التقاعد أو وجدوا أعمالاً أخرى.

من مسارح إلى أسواق!

من جهته، يشير الفنان والمدرس الموسيقي، خلف الجوهر من محافظة البصرة، إلى أن مسارح البصرة جرى تهديمها وتحويلها إلى مُولات وأسواق، والفنان كيف يعمل بلا مسرح؟.

ويضيف الجوهر لوكالة شفق نيوز، أنه كانت هناك ثلاثة مسارح، الأول في بهو الإدارة المحلية، وتم تحويله إلى مول يدعى (تايم سكوير)، والثاني في مبرة البهجة وتم هدمه، والأخير في قاعة التربية وهذا لا يفي بالغرض.

ويتابع الجوهر الذي يملك معهداً (معهد الجوهر لتعليم الموسيقى)، أن البصرة ليس فيها مكاناً للعمل المسرحي والموسيقي، بعد أن كانت تنافس بغداد وتتفوق عليها في الأوبريت، فيما لا يزال مسرح الأوبرا هيكلاً، ولا نعلم أين ذهبت الأموال المُخصصة له.

لكن هذا الإحباط لم يمنع الموسيقيين من العزف في الشوارع وشط العرب والأماكن الأخرى، وفق الجوهر، مُبيناً أنه في أيام الجمع تُنظم في شارع الفراهيدي عروضاً مُوسيقية ويلتف الناس حولهم للاستماع.

"حقوق مسلوبة"

بدوره، يقول نقيب الفنانين العراقيين فرع البصرة، الفنان فتحي شداد، إن "الفنان البصري رغم إبداعه إلا إنه لم يأخذ حقوقه سواء من قطع الأراضي أو الراتب التقاعدي أو الرعاية الصحية، خاصة أصحاب الأمراض المستعصية".

ويشير شداد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الحكومة تتذكر الفنان عند المناسبات والاحتفالات الوطنية فقط، لكن بعدها يُنسى الفنان ولا أحد يسأل عليه، حتى الفنانين المبدعين الكبار هم مضطهدون".

وكشف، أن "هناك 700 فنان مستحق لقطعة أرض في البصرة، ولكن لم تُسلّم لهم حتى الآن، كما أن بعض الفنانين يعانون من أمراض مستعصية، تتطلب العلاج خارج البلاد، لكن لا يوجد اهتمام حكومي لهم".

ويؤكد، أن "البصرة مضطهدة، فهي أم العطاء والإبداع وليس فيها مسرح ولا قاعات للسينما أو الموسيقى أو للفن التشكيلي، بعد إن كانت في ستينيات القرن الماضي تتوفر مسارح حتى في مدارسها الابتدائية".

وجاء كلامه مطابقاً لما قاله زملاؤه الفنانون بإن "المسارح استبدلت بمحلات وأسواق بعد تحويلها إلى الاستثمار، أما قاعة التربية فهي مُغلقة منذ أكثر من 5 سنوات".

ويلفت إلى أن "فناني قسم الفنون الشعبية التابع لدائرة السينما والمسرح يجلسون في غرف صغيرة لا تصلح للعمل فيها، ورغم الطلب من الجهات المعنية كافة للاهتمام بواقع الفن البصري، لكن لا يوجد تحرك حقيقي سوى إطلاق الوعود".

حل للمشاريع

ويقول معاون محافظ البصرة، حسن النجار، إن "وزارة الثقافة والسياحة والآثار ليست ضمن الوزارات التي تحوّلت إلى المحافظات، لذلك كل مشاريعها وزارية، والمحافظات لا تتدخل حتى في قضية الإشراف على تلك المشاريع".

ويضيف النجار لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع الأوبرا يعتبر من أهم المشاريع، وهو مشروع وزاري، وتم الطلب من وزير الثقافة الأسبق، بتحويل المشروع من وزاري إلى محلي، كون جميع المشاريع المحلية أنجزت، لكن المشاريع الحكومة المركزية لم تُنجز".

ويتابع، أن "الأمر لا يقتصر على هذا المشروع الوزاري فقط، بل هناك أيضاً مشروع ماء البصرة الكبير لتحلية مياه البحر، حيث أنه مُنذ عام 2012 ولم يكتمل حتى الآن، حتى جرى تحويله إلى مشروع محلي وتم التقدم به خطوة، وكذلك في مجال السكن هناك أكثر من 7 مُجمعات سكنية لم تنجز إلى الآن".

ويوضح، أن "حكومة البصرة المحلية لا زالت تطالب بتحويل هذه المشاريع إلى مشاريع محلية لإنجازها في أسرع وقت".