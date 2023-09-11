مختصون يكشفون "مساوئ" حوادث الطرق في الزيارة الأربعينية: الحل بطريق التنمية

شفق نيوز/ كشفت مديرية المرور العامة، عن تسجيل 90 حادث سير مختلفة خلال أيام زيارة الأربعين هذا العام، متسببة بوفاة وإصابة أكثر من 200 شخص، وفيما يشدد مختصون على ضرورة توسعة الطرق إلى أربعة أضعاف، وإنشاء طرق حولية، يؤكدون أن طريق التنمية سيعالج هذه المشاكل.

وتتكرر حوادث السير في الطرق المؤدية إلى المدن المقدسة لأداء الزيارات الدينية، وتتفاقم هذه الحوادث مع تصاعد الزخم المليوني عند اقتراب موعد المناسبة، ما يتطلب وضع معالجات تحول دون تكرار هذه الحوادث سنوياً.

وتعزو عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مهدية اللامي، الحوادث التي حصلت في الزيارة الأربعينية الأخيرة إلى أن "الطرق كانت غير مؤهلة"، مبينة أن "الطرق من اختصاص وزارة الإعمار والإسكان ولديها مديرية خاصة لها".

وتكشف اللامي لوكالة شفق نيوز، عن "رصد مشاكل كثيرة في الطرق بمحافظة كربلاء"، لافتة إلى أن "محافظ كربلاء طلب إنشاء طريق حولي خارج كربلاء لتخفيف الزخم، لكن بعدها تم تسويف هذا الموضوع رغم التصويت عليه".

موضوع شائك

من جهته يقول مدير طرق وجسور بابل، المهندس حسين خضير سريسح، إن "الحوادث المرورية موضوع شائك، وتعود هذه الحوادث بنسبة 90% إلى السرعة العالية، والاستخدام الخاطئ للمركبات، وقلّة الوعي الثقافي للشباب، واستيراد المركبات بلا دراسة".

ويضيف سريسح لوكالة شفق نيوز، ومن أسباب الحوادث أيضاً، "الطرق المفتوحة من كل الجوانب التي تسمح بعبور الحيوانات والبشر والسيارات من الشوارع الثانوية والريفية، وقِدم الشوارع المنفذة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي دون تطوير لها".

وللحد من الحوادث، يؤكد سريسح الحاجة إلى "توسعة الطرق من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، وإنشاء طرق حولية للتخلص من الأحمال العالية للمركبات، وعقد ورش وندوات توعوية، واتخاذ قرارات حازمة وعقوبات رادعة من مديرية المرور بحق المخالفين".

القطارات

يعاني العراق من فقدان الكثير من الخطوط الناقلة ومحطات القطارات خصوصاً في المحافظات الشمالية والشرقية والغربية، بسبب الإهمال والظروف والأحداث التي مرّت على البلاد خلال السنوات الماضية، وفق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، المهندس يونس خالد جواد.

ويوضح جواد لوكالة شفق نيوز، أن "سكك الحديد خسرت بحدود 90 مليار دولار جرّاء الحروب منذ عام 2003 لحد الآن، فضلاً عن النقص في الكوادر البشرية والتخصيصات المالية".

ويبيّن، أن "هناك أكثر من 50 محطة معطلة حالياً، ما يتطلب مبالغ ضخمة وسنوات عمل لإعادة تفعيل هذه المحطات القديمة"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على هذه الخطوط والمشاريع، وسيتم افتتاح خط بغداد - الفلوجة لنقل المسافرين هذا الأسبوع".

ويتابع جواد: "وهناك تعاون مع الحكومة والبنك الدولي والقطاع الخاص لمحاولة إعادة هذه الخطوط إلى سابق عهدها، وإنشاء مشاريع جديدة تربط المحافظات مع بعضها البعض".

ويؤكد، أن "طريق التنمية سوف يعالج كل هذه المشاكل، إذ ستكون هناك طرقاً سريعة وخطوط سكك تعمل بالكهرباء تربط المحافظات من البصرة والناصرية والسماوة والنجف وكربلاء وبغداد وصلاح الدين والموصل وصولاً إلى الجارة تركيا ثم أوروبا، وهذه ستكون بوابة اقتصادية لنقل المسافرين والبضائع على حد سواء".

وعن الزيارات المليونية، أشار إلى أن "كربلاء والنجف بحاجة مشاريع جديدة تستوعب الأعداد المليونية، وهناك خطط لإنشاء خط سكك جديد بين كربلاء والنجف لنقل الزوّار عبر قطارات سريعة، وهناك خطط لربط بغداد بمدن كربلاء والنجف من خلال طرق سككية جديدة".

أما داخل المدن فهناك، بحسب جواد، "خطط لقطار معلّق في بغداد، وترام في كربلاء، وقطار معلّق في النجف، فضلاً عن إنشاء سكك داخلية في البصرة ونينوى لاستيعاب الازدحامات والأعداد الكبيرة للسيارات".