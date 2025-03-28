"محافظة الزبير" و"إقليم البصرة".. المرجعية تتدخل وسط مخاوف من "تفجر الأوضاع"

شفق نيوز/ تظاهر عدد من المطالبين بإقامة إقليم في البصرة، مساء الجمعة، لرفض واستنكار ما أثير مؤخراً حول ترقية قضاء الزبير إلى مستوى محافظة، واصفيها ببدعة أطلقت لأغراض انتخابية، في وقت دخلت المرجعية الدينية على خط الأزمة وسط مخاوف من "تفجر الأوضاع" في عاصمة الاقتصاد العراقية.

وقال ممثل المتظاهرين، عمار سرحان، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: قبيل كل انتخابات برلمانية يطل علينا نفر من السياسيين ببدعة فصل قضاء الزبير عن البصرة وتحويله إلى محافظة جديدة تحت ذرائع واهية ولأغراض انتخابية لا تخفى على كل ذي بصيرة".

وأضاف سرحان، أن "الجماهير البصرية تود أن تفهم هؤلاء السياسيين أن البصرة عندما تأسست عام 14 هجرية بقضاء الزبير، وبالتالي فإن هذه الدعوة كما لو أنها تريد (فصل البصرة عن البصرة)".

وتابع: "إننا كمواطنين بصريين نؤكد أن التنمية الاقتصادية لمدينة البصرة بشكل عام وأقضيتها بشكل خاص لا يأتي عن طريق تقسيمها بل عن طريق العدالة في توزيع الثروة".

وأشار سرحان، إلى أن "المجتمع البصري والحكومة المحلية ومجلس المحافظة مدعوون للعمل بكل الوسائل الممكنة لإجهاض هذا المخطط وفي حال أصر البرلمان العراقي على تقسيم البصرة فإننا نطالب مجلس المحافظة بتقديم طلب لإقامة إقليم وتحويل كل الأقضية إلى محافظات".

تحذير من أزمات

في المقابل، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، نواب المحافظة وأعضاء المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل تداركاً لأزمة ترقية قضاء الزبير إلى محافظة، و النهوض بواقع المحافظة من الأزمات الاجتماعية التي تمر بها.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "نواب البصرة والممثلين عنها وأعضاء مجلس المحافظة مطالبين بعقد اجتماع عاجل يشارك فيه الجهات الدينية والعشائرية و الحكومية والمدنية لتدارك أزمة التقسيم التي نمر بها، و تقييم خطورة الموقف، و عدم السماح بمبدأ ترقية قضاء الزبير و انتقال التجربة إلى باقي الأقضية".

وذكر التميمي، أن "البصرة تعيش واقعاً مريراً من تلوث قاتل وإهمال جسيم في مناطق كبيرة وارتفاع نسبة الفقر وانتشار الأمراض والجهل وتزايد مؤشر الجريمة، و هذه الأمور المهمة تحتاج إلى وقفة حقيقية من الجهات الحكومية لتجنب المطالبات المستمرة بتحويل الأقضية إلى محافظات وتقسيم البصرة وتضعيفها".

المرجعية تتدخل

في غضون ذلك، أكد وكيل المرجعية الدينية في البصرة، الشيخ محمد فلك المالكي، أهمية التعامل مع موضوع ترحيل قضاء الزبير بعيدًا عن المشاحنات والمهاترات والتخوين.

وشدد المالكي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "إجراء دراسة جادة ومحكمة للموضوع بما يحقق المصلحة العامة".

ورأى أن "من مسؤولية النواب إيصال صوت أهالي الزبير إلى الحكومة عبر القنوات الدستورية والقانونية"، داعيًا إلى "مناقشة القضية بروح المسؤولية الوطنية وبعيدًا عن التوترات التي قد تعرقل الحلول المناسبة".

هذا وأثار مقترح بتحويل الزبير من قضاء إلى محافظة جديدة، جدلاً سياسياً حول تغييرات إدارية في البلاد، بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لانتخابات برلمانية من المقرر إقامتها خلال تشرين الأول أو الثاني من العام 2025.

ورفض محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الخميس، المطلب البرلماني تحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة، معتبراً أن الإمام علي "أراد البصرة موحدة قوية".

العيداني يرفض

وقال العيداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "للبصرة تاريخ جغرافي وزماني يمتد إلى أعماق التاريخ، ويعطي المحافظة مهابة وقوة، فهي بصرة الحسن البصري، والخليل بن أحمد الفراهيدي، والحريري والجاحظ، والمبرد، والفرزدق".

وأضاف "هي بصرة السياب، ومحمد خضير، وكاظم الحجاج، وحَدَها علي عليه السلام بعد فتنة كبيرة عصفت بكل المنطقة، وأتمنى أن تكون كما أرادها علي عليه السلام، موحدة قوية".

وكان نحو 80 نائباً وقعوا الأربعاء الأربعاء الماضي، على طلب استحداث محافظة الزبير، وقدموه إلى رئاسة مجلس النواب للموافقة على عرض تحويل قضاء الزبير غربي البصرة إلى محافظة، وقد وافقت الرئاسة على الطلب لعرضه في الجلسات المقبلة للمجلس.