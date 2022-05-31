محافظان في صلاح الدين والفوضى تتسيد المشهد المضطرب

شفق نيوز/ أثار قرار البرلمان العراقي بإقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل فوضى إدارية وسجالات سياسية ضربت مفاصل المحافظة، التي تشهد صراعاً بين أقطابها السياسية لتسلم الزمام الإدارية فيها.

وفي البدء أقال البرلمان العراقي المحافظ السابق عمار جبر خليل بتهم فساد من لجان تحقيقية من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد حرب كلامية أثارها النائب المستبعد مشعان الجبوري والذي اتهم فيها النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) بسرقة أموال من المحافظة، وان المحافظ السابق عمار جبر خليل كشفها ما أدى، بحسب الجبوري، الى استبعاده.

وشغل منصب محافظ صلاح الدين عمار خليل جبر منذ عام 2018 ضمن حزب الجماهير الذي انشق عنه خلال الانتخابات الماضية ملتحقا بتحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وادى النائب الأول الإداري لمحافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، اليمين الدستورية محافظا بالوكالة بدلاً عن المحافظ المقال عمار جبر خليل، فيما طالب المكون الشيعي بتحقيق التوازن الإداري ومنحه ثلث المناصب الإدارية في المحافظة.

وتولى الهلوب الذي ينتمي لحزب الجماهير الوطنية بزعامة احمد الجبوري (أبو مازن) المنصب وفقا للمواد الدستورية التي تنص على تولي النائب الأول منصب المحافظ في حال إعفائه او تركه المنصب.

وتخضع صلاحيات تنصيب واقالة المحافظين لمجالس المحافظات سابقا فيما حولت الصلاحيات الى رئيس الوزراء ولا يحق له تنفيذ الصلاحيات في ظل حكومة تصريف الاعمال الحالية.

لكن، محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر خليل وبعد عودته من إيفاد لمؤتمر في لندن حاول اقتحام مبنى المحافظة رافضا قرار البرلمان وبرفقته قوة أمنية غير رسمية الا ان السلطات الأمنية أرسلت قوات خاصة من بغداد للسيطرة على الأوضاع ومنعت المحافظ من دخول مبنى المحافظة.

والان، المحافظ المقال يدير المحافظة من دار الضيافة متوعدا بإجراءات قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين والمؤيدين لقرار إقالته وكل من خرج عن سلطته الإدارية.

بالمقابل يدير المحافظة نائب المحافظ الأول إسماعيل الهلوب بالوكالة من مكتب المحافظ بعدما وجه كتابا رسميا بعدم التعامل مع المحافظ المقال وتنفيذ قرار البرلمان الدستوري بإقالة عمار جبر خليل.

مجلس شيوخ صلاح الدين اعرب عن دعمه للمحافظ الجديد اسماعيل الهلوب بحسب المتحدث الرسمي عن المجلس مروان الجبارة

الجبارة اكد لوكالة شفق نيوز دعم المحافظ الجديد وان يكون بمسافة واحدة من الجميع داعيا المحافظ المقال اتباع الطرق القانونية للطعن ونطالب القضاء النظر بكل الاسباب التي دعت لاقالة المحافظ.

وطالب مجلس الشيوخ وبحسب الجبارة الجهات المعنية بفتح جميع الملفات التي طرحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امام النزاهة والقضاء داعيا في الوقت ذاته اعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين العمل لاعادة حقوق المحافظة وجلب حقوقها المسلوبة.