مجلة امريكية: اربعة أشياء يجب القيام بها عند زيارة العراق

شفق نيوز/ إذا تركنا الجو السياسي الغير مستقر في العراق جانبًا، فإن البلد يمثل فرصة عظيمة للسياح لتجربة منطقة كانت ذات يوم موطنًا لمهد الحضارة وحضارة بلاد ما بين النهرين والعديد من الحضارات اللاحقة مثل الآشورية والبابلية التي ساهمت في شبكة دنيوية من الأفكار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والتنمية هائلة حتى اليوم، تعتبر أهمية العراق حيوية للسياسة الإقليمية والدولية والاقتصاد.

وذكرت مجلة CEOWORLD الامريكية المختصة بتصنيف العالم في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه "إذا كنت مهتمًا بالسفر إلى العراق، فهناك 4 أشياء يجب ألا تفوتها عندما تكون هناك، هذه الأماكن هي بعض من أفضل الأماكن التي تقدمها الدولة وستمنحك منظورًا جديدًا عنها.

قم بزيارة بابل

كانت أحد أقوى المراكز في العالم، بابل. لذلك، من المهم أن تقوم بزيارتها وترى بنفسك ما تبقى منها وما الذي جعلها كبيرة.

كانت المرة الأولى التي سمعت فيها عن بابل عندما ذكر مدرس التاريخ أحد أقدم القوانين المكتوبة في تاريخ الحضارة الإنسانية، شريعة حمورابي. ومع ذلك، أعلم الآن أن هناك الكثير لبابل من القانون. تشمل الآثار الباقية أسد بابل والنحت الأسود الصخري وبوابة عشتار. لسوء الحظ ، لم نجد بعد أي دليل على حدائق بابل المعلقة، ولكن إذا كانت موجودة هنا ، فلا بد أنها كانت ساحرة.

الجامع الكبير في سامراء

كانت السلالة العباسية سلالة هائلة حكمت العراق وكانت معروفة بأشياء كثيرة. من بين ما تبقى من هذه السلالة، يعد جامع سامراء الكبير هو الأكثر شهرة والذي كان في يوم من الأيام أكبر مسجد في العالم كله.

كان المسجد الكبير يُطلق عليه ذات مرة مئذنة Snail Shell ، مع وجود برج طويل كمركز أساسي للجذب.

مدينة أربيل القديمة

في كثير من الأحيان، تستحوذ بابل على لقطات في وسائل الإعلام الدولية، لكن مدينة أربيل تستحق التقدير مثل أي مدينة قديمة أخرى. وهي من أقدم المناطق التي شهدت سكنًا مستمرًا. لقد كانت مدينة رئيسية لعدد من الإمبراطوريات التي جاءت وتلاشت في العراق مثل الإمبراطورية الآشورية والإمبراطورية السلجوقية والعثمانية.

من الواضح أنه يمكنك أن تتوقع رؤية الكثير من الآثار والمصنوعات اليدوية في متحفها والتي تسلط الضوء على مساهمة المدينة في صنع التاريخ العراقي. ومع ذلك ، فإن ما يسرق العرض هو قلعة أربيل التي تقع في قلب المدينة. القلعة هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهي حاليًا أكثر الأماكن زيارة في البلاد.

معبد لالش والشيخان

اليزيديون هم مجموعة عرقية تتحدث الكرمانجية في العراق واثنين من البلدان الأخرى التي تعبد ديانة توحيدية. برزت المجموعة عندما ارتكب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مجزرته وتسبب في تدخل عسكري للولايات المتحدة في العراق. معبد لالش هو أقدس موقع لهؤلاء الإيزيديين.

كان الشيخ عدي بن مسافر شخصية مركزية في الديانة الإيزيدية ومقيم في المعبد. من المتوقع أن يقوم الأيزيديون بالحج إلى المعبد مرة واحدة في حياتهم. يعد المعبد من أقدم المواقع في البلاد ، حيث يبلغ عمره 4000 عام.

اليوم؛ لا يعيش الكثير من اليزيديين في المنطقة، حيث فر غالبيتهم من البلاد خوفًا من الاضطهاد.