متوفر ومفقود.. العراقيون يعانون من تخبط الصيدليات وفوضى أسعار الدواء

شفق نيوز/ يُعد ملف الأدوية في العراق من أكثر الملفات الشائكة، رغم المبالغ الطائلة التي تُنفق على قطاع الصحة، إلا أن العديد من المشكلات لا تزال تعيق وصول الدواء للمواطنين، أبرزها اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات وسحب أخرى بشكل مفاجئ، واستبدالها بأدوية من شركات مختلفة.

في عام 2023، أطلقت وزارة الصحة تطبيق "كوديا" كأول نظام رقمي لتتبع الأدوية وإصدار اللواصق الطبية إلكترونياً، بهدف تحقيق الأمن الدوائي، وتعقب مسار الأدوية من دخولها العراق وحتى وصولها للمستهلك، إضافة إلى مكافحة الغش والتهريب وتعزيز الرقابة الدوائية.

ورغم ذلك، لا تزال المشكلات قائمة، حيث يعاني المواطنون من نقص بعض الأدوية، ما يثير التساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة الرقمية في الحد من الأزمة.

مشكلة قديمة

وفي هذا الصدد، أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "مشكلة انقطاع الأدوية ليست جديدة، بل تعود لعقود طويلة".

وأشار عضو اللجنة موحان الساعدي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "سحب الأدوية يتم غالباً في القطاع الخاص وليس الحكومي، والسبب الرئيس في ذلك هو عدم وجود منظومة متكاملة لمراقبة المتوفر والمفقود من الأدوية، إلى جانب عدم انتظام استيراد الأدوية عبر شركة كيماديا".

وحول تسعير الأدوية، أوضح الساعدي، أن "لجنة الصحة تابعت هذا الملف مع وزارة الصحة"، مبيناً أن "نسبة الأدوية المسعرة حالياً تجاوزت 70%، مع استمرار مراقبة الأدوية منتهية الصلاحية في القطاع الخاص، فيما يتم إتلاف الأدوية الفاسدة في القطاع الحكومي وفق الإجراءات القانونية".

كما شدد الساعدي، على أن "استيراد الأدوية يخضع لشروط صارمة، منها ضرورة تسجيل الدواء لدى وزارة الصحة قبل منحه إجازة الاستيراد، وإجراء فحصه في مركز الرقابة الدوائية"، مؤكداً عدم "وجود احتكار للأدوية، إذ يمكن لأي جهة تستوفي الشروط المحددة من وزارة الصحة استيراد الأدوية".

أدوية تختفي

في حين، أرجع أسامة هادي حميد، المتحدث باسم نقابة الصيادلة العراقيين، أسباب اختفاء بعض الأدوية إلى توقف الشركات المصنعة عن إنتاجها، أو عدم ملاءمة أسعارها للمستهلك العراقي، أو ظهور بدائل أكثر فعالية.

وقال حميد، في حديث للوكال، إن "بعض الأدوية تُسحب من السوق بعد اكتشاف آثار جانبية لها بعد الاستخدام"، موضحاً أن "نقابة الصيادلة شريك أساسي في تحقيق الأمن الدوائي، وتحرص عبر فرقها التفتيشية على مراقبة التزام الصيدليات بالقوانين والتأكد من عدم تداول أدوية غير مسجلة أو مهربة".

تذبذب توفر الأدوية

وتعاني الأسواق العراقية من انقطاع بعض الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الالتهاب الرئوي عند الأطفال، وأمراض القلب، والأمراض المزمنة، فضلاً عن الأدوية المتعلقة بأمراض "الصرع" والسرطان وغيرها.

وكان دواء "الفنستيل" المضاد للإنفلونزا والرشح والحساسية للأطفال قد انقطع لعدة أشهر، قبل أن يعاود الظهور مؤخراً.

وأكد الصيدلي كامل حسن، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "سحب الدواء من السوق أمر روتيني، وغالبًا ما يكون بسبب وجود مضاعفات جانبية أو سوء الاستخدام"، مشيراً إلى أن "أكثر الأدوية التي يتم سحبها هي أدوية القلب والمفاصل".

أزمة البدائل الدوائية

من جهتهم، شكا أطباء من صعوبة إقناع المرضى بتناول أدوية بديلة بعد انقطاع الأدوية التي اعتادوا عليها.

وقال الطبيب أكرم كريم، اختصاصي الباطنية في بغداد، إن "المرضى يطرحون الكثير من الأسئلة حول سبب اختفاء الدواء وما إذا كان البديل فعالًا بنفس الدرجة، مما يشكل تحدياً للأطباء".

في غضون ذلك، كشف مصدر خاص في وزارة الصحة لوكالة شفق نيوز، أن "بعض المكاتب العلمية المستوردة تتعمد حجب الأدوية عن الصيدليات والمذاخر الطبية لفترة، ثم تطرحها مجددًا بأسعار مرتفعة".

وتحدث المصدر، قائلاً إن "بعض شركات تصنيع الأدوية تقلل إنتاج الأدوية الرخيصة، ما يدفع إلى تصنيعها محلياً، في حين تركز الشركات الكبرى على إنتاج الأدوية الباهظة لتحقيق أرباح أكبر".

كما لفت المصدر، إلى "دخول أدوية مهربة من بعض المنافذ دون فحص أو رقابة، ويتم بيعها بأسعار منخفضة، مما يفسر التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين الصيدليات".

معاناة المواطن

هذا ويعاني المواطنون من التفاوت الكبير في أسعار الأدوية، حتى في الصيدلية الواحدة.

وذكرت المواطنة سهى عبد الأمير، صاحبة الـ 30 عاماً، في حديثها لـوكالة شفق نيوز، إنها عندما تذهب لشراء دواء لطفلها تجد أن سعره قد تضاعف خلال أيام قليلة، مشيرة إلى أنها اشترت دواءً بسعر 3 آلاف دينار، وعادت بعد خمسة أيام لتجده بـ7 آلاف دينار، دون الحصول على تفسير واضح من الصيدلية.

وبالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، فإن معاناتهم لا تتوقف عند ارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى انقطاع الأدوية بشكل متكرر.

وقال مهدي صاحب، وهو مريض بارتفاع ضغط الدم، إنه كان يستخدم حبوب "تربتيزول" بانتظام، لكنها اختفت من السوق لفترات طويلة، ما اضطره للبحث عن بدائل.

وفي حديثه لوكالة شفق نيوز، أوضح صاحب، أن "الدواء يدخل في علاجات الاكتئاب، لكنه يُستخدم أيضاً كمنوم من قبل البعض دون وصفة طبية، مما يؤدي إلى سحبه بين الحين والآخر".

ويبقى ملف الأدوية في العراق تحدياً كبيراً يواجه المواطنين، إذ يعانون من انقطاع الأدوية وتفاوت أسعارها، إضافة إلى عدم استقرار سوق الدواء، رغم الجهود الحكومية لإدخال أنظمة رقابية مثل "كوديا".

ومع استمرار هذه الأزمة، تتطلب الحلول إجراءات رقابية صارمة، وتطوير منظومة استيراد الأدوية، وتعزيز الإنتاج المحلي، لضمان توفير الأدوية الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة ومستقرة.