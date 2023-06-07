"مبادرة الحزام والطريق".. تقرير يحتفي بأكبر محطة كهروضوئية في اربيل

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، ان الشركات الصينية تواصل العمل على تطوير التنمية الخضراء في العالم، وذلك بعد 10 سنوات من إطلاق "مبادرة الحزام والطريق"، مستعيدة في هذا السياق المساعدة في بناء أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، للحد من العجز في الطاقة في العراق.

ولفت التقرير الصيني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى حفل وضع حجر الاساس لمحطة الطاقة في اربيل التي تعتبر أول محطة للطاقة الشمسية في اقليم كوردستان، عندما قال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ان الاقليم لم يحقق الهدف المتمثل بتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، ولهذا فإن هناك اولوية لاستخدام مصادر الطاقة البديلة والنظيفة والصديقة للبيئة.

واشار الى ان الهدف هو الحد من الفاقد في الكهرباء وزيادة ساعات التزويد من الشبكة الوطنية.

التنمية الخضراء

واوضحت "تشاينا ديلي" ان شركة "غيتينغ انترناشيونال اينرجي هولدينغ غروب" الصينية استثمرت 100 مليون دولار من اجل اقامة المحطة الكهروضوئية التي تبلغ مساحتها 200 هكتار والتي تشيدها شركة صينية اخرى، فيما من المتوقع ان تولد المحطة 25 ميغاواط في الساعة وتوفر 220 مليون كيلوواط في الساعة من الطاقة النظيفة لاقليم كوردستان سنويا بعد اكتمالها.

وفي هذا الاطار، نقل التقرير الصيني عن الرئيس التنفيذي لشركة "غيتينغ انترناشيونال اينرجي" تشانغ روي، قوله انه طوال السنوات الـ10 الماضية، فإن "مبادرة الحزام والطريق" فتحت طريقا لتنمية السلام والازدهار والانفتاح والتنمية الخضراء والابتكار والحضارة.

وبحسب تشانغ، فإن شركة "غيتينغ انترناشيونال اينرجي" بذلت مجهودا كبيرا لتطبيق المفهوم الرئيسي لـ"مبادرة الحزام والطريق" وقامت بنقل قدرة الصين الانتاجية عالية الجودة ورأس المال والتكنولوجيا والخبرة الادارية الى العراق.

تعاون صيني عراقي

واعتبر تشانغ ان ذلك يساهم في "تعزيز تعاون الصين والعراق في اطار مبادرة الحزام والطريق"، مضيفا ان محطة الطاقة الكهروضوئية سيتم الانتهاء منها وتشغيلها في غضون 20 شهرا.

الى ذلك، اشار التقرير الى ان الصين خلال السنوات الـ10 الماضية، وقعت اتفاقيات تعاون مع 151 دولة و32 منظمة دولية، مضيفا انه بناء على الارقام الرسمية، فإن "مبادرة الحزام والطريق" خلقت حوالي 420 الف وظيفة وانتشلت نحو 40 مليون شخص من الفقر في البلدان الواقعة على طول طرقات المبادرة الصينية.

الطاقة الشمسية

ونقل التقرير عن الاستاذة في كلية الادارة العامة في جامعة هونان الصينية هي يون قولها، ان بناء مصنع الطاقة الكهروضوئية في اقليم كوردستان هو مثال جدير بالثناء حول كيفية تطبيق اخلاقيات التنمية الخضراء لـ"مبادرة الحزام والطريق".

واضافت ان المشروع الصيني "يظهر التزام الصين بتعزيز استدامة النمو وتحسين سبل عيش الناس في المناطق التي تعمل بها".

وتابعت ان "الالتزام المتزايد للشركات الصينية بتعزيز التنمية الخضراء على طول الحزام والطريق، أمر مهم".

وقالت هي يون انه "من خلال إقامة مرافق الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، فإن هذه الشركات توفر موردا اساسيا يمكن ان يحفز النمو الاقتصادي المحلي"، مضيفة ان خطوات الشركات الصينية كهذه، تساهم ايضا في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.