مايسترو بغداد و"روز ميري" كركوك.. مشاريع "جاذبة" لنجوم الكرة العراقية

شفق نيوز/ في ظاهرة جديدة تشهدها بغداد والمحافظات العراقية، بدأ نجوم المنتخبات الوطنية لكرة القدم بفتح مشاريع تجارية، خاصةً الكافيهات والمطاعم، بهدف استقطاب الشباب العراقي.

وتتيح هذه المشاريع للشباب العراقي متابعة المباريات الهامة مثل مباريات المنتخب الوطني والدوريات الأوروبية، التي غالباً ما تكون مشفرة وغير متوفرة على الفضائيات العامة.

ومن أبرز هذه المشاريع، "روز ميري" في كركوك، الذي أسسه نجم المنتخب العراقي، أيمن حسين.

"روز ميري" وجهة جديدة لعشاق كرة القدم

يعد "روز ميري" اليوم من أبرز الكافيهات والمطاعم في كركوك، ويجذب عشاق كرة القدم من مختلف المناطق العراقية، بما في ذلك بغداد.

ويتميز هذا المكان بكونه ليس مجرد مقهى، بل أصبح محطة رئيسية لمحبي كرة القدم لمتابعة المباريات الهامة سواء لمباريات منتخب العراق أو الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإسباني والإنجليزي.

"أيمن حسين".. من ملعب كرة القدم إلى عالم الأعمال

أيمن حسين، هداف المنتخب العراقي، هو صاحب فكرة هذا المشروع الذي يسعى من خلاله إلى خلق بيئة مريحة لعشاق كرة القدم.

وقد أُسس "روز ميري" على غرار "كافيه المايسترو" في بغداد لصاحبه النجم الدولي السابق نشأت أكرم، فيما أعطى حسين لمشروعه طابعاً خاصاً يميز "روز ميري" من غيره من الأماكن المماثلة.

دعم المجتمع المحلي وتعزيز القيم الإنسانية

في حديث مع مدير صالات الكافيه، جميل خليل، أكد لوكالة شفق نيوز، أن أيمن حسين يتابع سير العمل في "روز ميري" بشكل مستمر، لا سيما عندما يتواجد في كركوك.

وقال خليل إن حسين يولي أهمية كبيرة لتوفير بيئة مريحة لرواد الكافيه، الذين يستغلون وجوده لالتقاط الصور معه، باعتباره أحد رموز الكرة العراقية وأحد أبناء كركوك.

وأضاف خليل أن حسين يتبع سياسة أسعار معقولة ومناسبة للجميع، حتى لو كان الربح قليلًا، دعماً للشباب وأصحاب الدخل المحدود.

وأشار خليل إلى أن حسين يولي اهتمامًا خاصًا لأولئك الذين يرغبون في تناول الطعام أو الشراب ولا يملكون المال، حيث أكد على ضرورة عدم أخذ أي مبلغ من هؤلاء الأشخاص، كما خصص حسين صندوقاً للتبرعات داخل الكافيه، حيث يتم جمع الأموال وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

أجواء مريحة وخدمات متنوعة

أما بالنسبة لخدمات الكافيه والمطعم، فقد ذكر خليل أن "روز ميري" يقدم مجموعة واسعة من الأطباق الطازجة والمشروبات الساخنة والعصائر، بالإضافة إلى الأراكيل بأنواعها المختلفة، كما تم تجهيز المكان بأثاث عصري ومنظومة تكييف حديثة، فضلاً عن شاشات بلازما كبيرة لعرض المباريات.

مناسبة لجميع الفئات.. عائلات وشباب

وما يميز "روز ميري" عن غيره من الأماكن هو تخصيص جزء من المكان للعوائل، مع مدخل منفصل لضمان راحة العائلات بعيداً عن الزحام، ويحرص المكان على تقديم أجواء مريحة لجميع الزوار سواء كانوا من الشباب أو العائلات، ليصبح بذلك وجهة مثالية للمتعة والترفيه.

ازدحام جماهيري في المباريات الكبرى

أضاف خليل أن المكان يشهد ازدحاماً شديداً في أيام مباريات المنتخب الوطني أو المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، وفي مثل هذه الأيام، يُطلب من الزوار الحجز مسبقاً لضمان مقعدهم.

وأكد أن التنظيم في تلك الأيام يتم على أعلى مستوى، ليعيش الزوار أجواء المباريات كما لو كانوا في الملاعب.

ومع قلة القدرة الاستيعابية للملاعب العراقية، يُعد "روز ميري" بديلاً مريحاً ومناسباً لمتابعة المباريات في أجواء حماسية.

و يعد "روز ميري" هو أكثر من مجرد كافيه أو مطعم؛ إنه مكان يعكس حب أيمن حسين لمدينته واهتمامه برعاية محبي كرة القدم.

ومن خلال هذا المشروع، يقدم حسين نموذجاً يحتذى به في دعم المجتمع المحلي، سواء من خلال توفير مكان مريح للمتعة والترفيه أو عبر مبادراته الإنسانية التي تساهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين.