"مارتن لوثر" الشيعة؟.. تعرف على كمال الحيدري الذي فجر جدلاً بقم

شفق نيوز/ هاجمت "جمعية أساتذة حوزة قم"، يوم الأربعاء 28 تشرين الثاني 2020، رجل الدين العراقي الاصل كمال الحيدري، أحد المقلدين الشيعة، في تصريحات قاسية. وجاء في جزء من هذا البيان الذي وقعه "محمد يزدي" رئيس المجلس الأعلى لنقابة المعلمين الحوزة في قم، أن المسار الذي سلكه الحيدري لا نهاية له سوى الانحراف والضلال.

الحيدري رجل دين بأفكار دينية مختلفة، وآراءه غير مقبولة لدى رجال الدين التقليديين، بحسب تقرير لموقع "إيران واير".

وكتب يزدي في جزء آخر من البيان: "منذ وقوع أقواله الكاذبة تحدث إليه علماء الدين ورجال الدين وأبلغوه بطلان آرائه وأقواله غير المنتهية. "بالرغم من قبوله لمعظم الاعتبارات والتحذيرات والالتزام بتصحيح الأخطاء وتعويض الأخطاء ، إلا أنه عمل على خلاف الوعد ولم يصحح منهجه".

ماذا نعرف عن كمال حيدري وآرائه المختلفة؟

أثار إعلان جمعية معلمي الحوزة في قم عن آية الله كمال الحيدري ورد فعل عدد من الحداثيين الدينيين على "تكفيره" اسم مصدر التقليد هذا في الفضاء الإلكتروني. لكن الهجمات عليه في الحوزة بدأت قبل سنوات قليلة بسبب اختلاف وجهات نظره.

ولد آية الله الحيدري في العراق ولغته الرئيسية هي العربية. ربما لهذا السبب هو أقل شهرة في إيران. أما في الأوساط النجفية، كان معاصراً لمحمود هاشمي شهرودي، الرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وأعدم نظام صدام ثلاثة من أخوته، ليضطر إلى اللجوء لإيران بعد أيام قليلة من بدء الحرب العراقية الإيرانية، حيث استقر في قم.

الحيدري الذي يبلغ من العمر 64 عامًا يعتبر أصغر من بعض المقلدين الآخرين، ومع ذلك فهو معروف جيدًا في هذا المجال ولديه طلاب مشهورون.

وقال الصحفي علي أشرف فتحي في ملاحظة سابقة "ماذا يقول آية الله السيد كمال الحيدري وماذا يريد؟" "مارتن لوثر الشيعي؟" وكتب أن الحيدري لديه أيضا طلاب نشيطون، من بينهم "الشيخ حيدر حبه"، تلميذه اللبناني وهو أستاذ وكاتب حوزة بارز.

على الرغم من وجهات نظره الدينية المختلفة، لا يواجه كمال الحيدري أي مشاكل سياسية مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية، كما أنه حضر اجتماعات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

يمكن اعتباره عكس آية الله صادق الشيرازي وأفراد آخرين من عائلته، الذين يعارضون آية الله خامنئي.

كان رجل الدين يدافع عن الشيعة منذ سنوات عديدة على قناة الكوثر، قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الناطقة بالعربية، وهي معروفة بين الشيعة في العالم العربي. يمكن تسمية إصلاح "التفاهم الديني" بالمشروع الذي يتابعه هو وطلابه.

قد تكون بعض آراء كمال الحيدري مماثلة لآراء مجموعة من المثقفين الدينيين في إيران ورجال الدين المراجعين. يؤمن بتفسيرات مختلفة للدين ويقول إن آراء المقلدين ورجال الدين الشيعة البارزين ليست بالضرورة نفس الدين. على غرار النظريات التي طرحها بعض المثقفين الدينيين، بمن فيهم عبد الكريم سروش، في إيران في السبعينيات، حيث أصبحت مثيرة للجدل.

الدفاع عن "التصوف الإسلامي"

يقول آية الله الحيدري؛ إن حوالي 2٪ فقط من الموضوعات والدروس التي يتم مناقشتها في الحوزات يتم استنتاجها من القرآن، ومعظم هذه الموضوعات تتعلق بروايات أو خطوط حمراء يتم فرضها تدريجياً على الحوزة مع عناوين مثل "اليقين" و "إجماع العلماء".

ويؤكد الحيدري أنه وفقًا لرواية "العلامة المجلسي" في كتاب "بحار الأنوار" فإن القرآن يتألف من ثلاثة مجلدات: "في أيدينا مجلد واحد فقط".

وفي الوقت نفسه، يعتقد أن المعاهد اللاهوتية ليس لديها خطط للقضايا الاجتماعية والسياسية أو للحكم. نظرية مشابهة لآراء انصار "روح الله الخميني" و "علي خامنئي".

وجهات نظر هذه المرجعية الشيعية بشأن المرأة هي أيضا مثيرة للجدل. ويقول الحيدري إن 90٪ من الأحكام الصادرة على النساء تتعلق بالظروف الثقافية في زمن نبي الإسلام ولم تعد قابلة للتطبيق.

ويرى الحيدري؛ إن نبي الإسلام نسخت بعض الأحكام الإسلامية بعد 20 سنة من نطقها: "لكن يريدون تنفيذ أحكام 1400 سنة"!

في غضون ذلك، صرح الحيدري ردا على استفتاء أنه يجب على الأب إجبار ابنته على ارتداء الحجاب "بأمر الخير" وبشرط "عدم الإضرار"، أما إذا لم تستمع الابنة إلى نصيحة الوالدين، فإن النصيحة والتعليم غير ملزمة.

جزء من تصريحات الحيدري، التي أثارت حساسية ورد فعل على مجتمع معلمي مدرسة قم وبعض رجال الدين الآخرين في إيران، يتعلق بآراء الشيعة تجاه المسلمين الآخرين. وقال إن الشيعة لم يعودوا يعتبرون الديانات الإسلامية مثل السنة مسلمين. يمكن أن يكون هذا الاعتقاد مشابهاً لمعتقدات بعض الجماعات مثل داعش، التي تعتبرهم غير مسلمين وتطردهم من دائرة الإسلام.

وأوضح الحيدري، بالطبع، أن ما قصده بهذه الكلمات هو القضايا والمناقشات الدينية في الحوزة، وليس الوضع السياسي والاجتماعي وطريقة تعامل الشيعة مع المسلمين الآخرين.

وكان الحيدري مرجع التقليد الشيعي قد قال في مقابلة: "اعتقد علماء الشيعة اللاحقون في التكفير الباطني للسنة؛ "معناه أن أهل السنة مسلمون في الدنيا والظاهر، لكنهم ليسوا مسلمين في الباطن وفي الآخرة".

وأثارت التصريحات رد فعل عنيف من محسن أراكي، الرئيس السابق للجمعية العالمية لتقارب الأديان، الذي وصفه بـ "الزنديق" و "الكذاب" و "المنحرف" و "الخائن" و "المسيح الدجال".

كما طالب أراكي بمنع الحيدري من التدريس. ومع ذلك، فقد حذف هذا المنشور من موقعه بعد بضع ساعات.

كما رفضت جمعية أساتذة حوزة قم قم تصريحات كمال حيدري وأكدت أن "المسار الذي سلكه لا نهاية له سوى الانحراف والضلال".

وسبق أن هاجمت جمعية أساتذة حوزة قم من المقلدين الآخرين ، بمن فيهم آية الله محمد كاظم شريعتمداري، وآية الله "يوسف صانعي" وآية الله "موسى شبيري زنجاني".

وكانت تصريحات الحيدري قد أثارت في وقت سابق رد فعل من آية الله السيد علي السيستاني. وردًا على سؤال، قالت هيئة التقليد الشيعية: "المسلمون غير الإثني عشرية هم مسلمون في المظهر والواقع، وليسوا مسلمين ظاهريًا فقط".

لكن حسن يوسفي إشكوفاري، عالم دين ، أكد تصريحات الحيدري. وكان قد قال إنه من وجهة نظر الشيعة التقليديين والمتأخرين بشكل عام، فإن إنكار إمامة أئمة الشيعة يقتضي الكفر والإلحاد أو الكفر.

في الماضي، تعرض العديد من المقلدين ورجال الدين للهجوم من قبل المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وقد تم "طرد" بعضهم من قبل السلطات التقليدية الأخرى.

بالإضافة إلى المقلدين ورجال الدين الشيعة في إيران، أثرت هذه الممارسة أيضًا على بعض رجال الدين الشيعة في الخارج، ومنهم "محمد حسين فضلة" أبرز مقلد شيعي في لبنان.