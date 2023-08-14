"ماذا سأدرس؟".. التخصص الجامعي يحيّر طلبة العراق و"الامتيازات تغبن المجتهد"

شفق نيوز/ "ماذا سأدرس؟"، سؤال يطرحه الطالب بعد حصوله على شهادة السادس الاعدادي، الذي يكون أمام خيار مؤثر وصعب في حياته، فالدراسة المناسبة ستكون باباً لمهنته المستقبلية.

موعد التقديم وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم غد الثلاثاء الموافق (15 آب 2023) موعداً لبدء التقديم إلى قناة القبول المباشر للسنة الدراسية 2024/2023، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضحت الوزارة، أن "التقديم ينتهي في 2023/9/7 ليبدأ بعد ذلك إجراء الاختبارات التي تستمر من تاريخ 2023/9/10 إلى 2023/9/14 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي".

وبينت أن "الكليات المعنية بقناة القبول المباشر في كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية في الجامعات (عدا جامعة كركوك)، وأقسام اللغة التركية وقسم رياض الأطفال وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه وقسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات وكلية الفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسطى".

الاختيار المناسب

اختيار الجامعة المناسبة للدراسة واحدة من النقاط الأساسية التي تشغل بال الطالب الذي أتم المرحلة الاعدادية، فهي ليست من الأمور السهلة على الإطلاق للاختيار ما بين مؤهلاته وأحلام المستقبل.

وبلا شك هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في هذا الاختيار، من أبرزها المجموع الكلي للطالب في السادس الإعدادي، وأيضا التخصص الذي يود دراسته، فيما تلعب ظروفاً كثيرة منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي دوراً في هذا الاختيار أيضاً.

استمارة الانسيابية

ويعاني الكثير من الطلاب من مشكلة عدم معرفتهم كيفية ملء استمارة التقديم للجامعات بطريقة صحيحة وخالية من الأخطاء، كون الاستمارة تتطلب شروطاً عدة قد لا يكون الطالب ملماً بها - لذلك لا بد من اختيار الجامعة والقسم الذي يتناسب مع معدله، لتجنب الأخطاء - وفق الخبير التربوي، حيدر البياتي.

"امتيازات تغبن المجتهد"

البياتي أشار خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هناك امتيازات لبعض الطلاب، على سبيل المثال فئة ذوي الشهداء والسياسيين وغيرهم، فهؤلاء لديهم مُفاضلة على الطلبة (العاديين) بعدد من الدرجات".

وختم حديثه بالقول إن "درجات الامتياز هذه رغم أنها من حقوقهم، إلا أنها عند إضافتها على المعدل يُغبن بها حق الطالب المجتهد علمياً، وبالتالي تؤثر على قبول الطالب بين درجته الحقيقية وبين من لديه الامتيازات".