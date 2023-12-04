لمواجهة التغير المناخي.. النرويج ومنظمة "فاو" تطلقان برنامجاً لدعم المرأة الريفية العراقية

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "اوتشا" الإخبارية التابعة للأمم المتحدة، أن وزارة الخارجية النرويجية، ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" ستطلقان مشروعاً مبتكراً تحت عنوان "تكامل الممارسات الذكية مناخياً لتحسين سبل العيش الريفية القائمة على الثروة الحيوانية"، وذلك لدعم المزارعين المعرضين للخطر في العراق.

وأشار التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، وفق بيان صادر عن السفارة النرويجية في بغداد ومنظمة "فاو"، إلى أن هذه المبادرة التي تمتد لثلاث سنوات، والمدعومة بتمويل قدره 15 مليون كرونة نرويجية (نحو 1.4 مليون دولار)، هدفها تحقيق تغيير في سبل عيش الأسر الريفية الهشة في محافظات البصرة وذي قار وكربلاء.

وذكر التقرير أن المشروع سيركز على تحقيق التمكين الاقتصادي للمجتمعات الريفية، وخصوصاً من النساء في حين أن أهدافه الطويلة المدى تسعى إلى تعزيز القدرة على الصمود وتطوير الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية الهشة في المناطق المستهدفة، وهو ما سيتم إنجازه من خلال تعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيير المناخي وتحسين الإنتاجية من خلال ممارسات زراعية ذكية مناخياً.

ونقل التقرير عن ممثل "فاو" في العراق صلاح الحاج حسن تأكيده على أهمية التعاون مع النرويج، معرباً عن امتنانه لتمويلها السخي، قائلاً إن "هذه الشراكة تعتبر مثالاً على الإمكانات التحويلية للتعاون الدولي، ونحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع حكومة النرويج والشركاء المحليين لتمكين المجتمعات الهشة وتعزيز الزراعة المستدامة في العراق".

كما نقل التقرير عن سفير النرويج لدى العراق والأردن، آسبن ليندباك، قوله "نفتخر كثيراً بتوحيد جهودنا مع (فاو) من أجل تمكين المجتمعات الهشة في العراق من خلال الممارسات المستدامة والذكية مناخياً".

وأضاف أن "التغيير المناخي في العراق لا يؤثر على القطاع الزراعي فقط، بل يخلق أيضاً عقبات أمام التنمية ويهدد حقوق الإنسان ويتسبب بانعدام الأمن في عدد كبير من القطاعات".

وأعرب السفير النرويجي عن اعتقاده بأن "هذا المشروع سيمنح الأمل للمجتمعات الأكثر هشاشة والتي غالباً ما تعاني بشكل غير متناسب من تأثير تغير المناخ. وأعتقد أن هذا التعاون يوضح كيف يمكن أن نعمل معاً لإحداث تأثير إيجابي للجميع".

كما نقل التقرير عن المساعد الفني في وزارة الزراعة العراقية ميثاق الخفاجي إعرابه عن التقدير لهذا المشروع الذي له "أهمية قصوى في العراق، حيث يمثل تعاوناً حيوياً مع منظمة (فاو) والنرويج، ويوفر التمويل الحاسم لمشروع سيكون له تأثير عميق على القطاع الزراعي".

وقال الخفاجي "نحن ممتنون لدعمهم ونتطلع إلى تحقيق تغيير كبير في مجتمعاتنا".

أما مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في مجلس الوزراء يسرى كريم محسن، فقد أكدت على أهمية مثل هذه المشاريع في دعم وتمكين المرأة الريفية، وضمان تمتعها بفرص متساوية مما يعزز دورها في مجتمعاتها.

وبحسب البيان فإن هذا المشروع يتلاءم مع الأولويات الوطنية للعراق ويساهم في القطاعات الرئيسية وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الجوع، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق، والعمل المناخي، وأنماط الحياة الريفية.