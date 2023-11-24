للمرة الأولى.. 21 دولة تتنافس على بطولة كأس العالم بـ"جمع القمامة"

شفق نيوز/ شهدت اليابان مؤخراً أول بطولة عالمية تنافسية في "رياضة جمع القمامة" بمشاركة فرق من 21 دولة، من ضمنها فرنسا وأميركا وأستراليا، فيما يسعى اليابانيون عبرها الى تسليط الضوء على القضايا البيئية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد فاز فريق بريطانيا بكأس تلك المسابقة الفريدة من نوعها، التي تضمنت البحث عن العلب الفارغة وقطع البلاستيك والسجائر في شوارع طوكيو.

ويحمل كأس البطولة اسم "سبوغومي"، وهي مشتقة من كلمتي "سبو" و"غومي"، وتعني باللغة اليابانية "رياضة القمامة".

وتعود فكرة رياضة القمامة إلى عام 2008، حين اخترعها الياباني، كينيتشي ماميتسوكا، كرياضة محلية في بلاده، عندما كان ينطلق في جولاته الصباحية لجمع مخلفات الناس، وذلك قبل أن يحوّلها إلى نشاط رياضي ممتع.

وقال ماميتسوكا في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس: "لقد جرى تشكيل فرق (سبوغومي) وطنية، وطموحي أن تصبح تلك الرياضة حدثا أولمبياً".

يشار إلى أن المتنافسين في أول بطولة دولية من نوعها، قاموا بجمع إجمالي 548 كيلوغراما من القمامة، وفقًا للمنظمين.

وتألف كل فريق من 3 لاعبين مزودين بقفازات وملاقط معدنية وأكياس قمامة، حيث جرى منحهم نقاطًا بناءً على كمية وأنواع المخلفات التي التقطوها.

وبحسب القواعد، لم يكن مسموحًا بجمع القمامة من الممتلكات الخاصة. وتم منح اللاعبين 20 دقيقة بعد كل جلسة لفرز القمامة إلى فئات مختلفة، بما في ذلك النفايات القابلة للحرق، والزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، والعلب المعدنية، وأعقاب السجائر، وغيرها.

ونقلت صحيفة "ماينيتشي" المحلية عن توموي تاكاهاشي، عضو الفريق الياباني من محافظة نيغاتا، قوله: "إنه أمر محبط لأننا أردنا الفوز بهذا الحدث، لكنني آمل أن يهتم المزيد من الناس حول العالم بالقضايا البيئية".

وحصلت فريق المملكة المتحدة على المركز الأول برصيد 9046.1 نقطة، لقاء جمع إجمالي 57.27 كيلوغراما من القمامة.

ومن المقرر أن تقام النسخة الثانية من كأس العالم لرياضة جمع القمامة في طوكيو خلال عام 2025.