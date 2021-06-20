لتعزيز تماسك المجتمع العراقي.. الامم المتحدة تصدر دليل "صحافة المواطن"

شفق نيوز/ أعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق، يوم الاحد، اصدار دليل "صحافة المواطن" ضمن احد مخرجات البرنامج التدريبي للاعلاميين الشباب والذي تضمن الاخلاقيات الصحافية وصياغة التقارير الخاصة بالنزاعات بهدف تعزيز التماسك المجتمع العراقي.

وذكر بيان صدر عن البرنامج باللغة الانكليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن المكون الاعلامي في برنامج التماسك الاجتماعي التابع للبرنامج الانمائي يسعى لدعم الوحدة بين مكونات المجتمع من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي واجراء المسابقات الوطنية واعداد ونشر القصص العلمية والتدريب وبناء القدرات للإعلاميين مع التركيز على شريحة الشباب.

واعتبر البيان أن الدليل، وهو بعنوان استخدام أدوات صحافة المواطن لتعزيز التماسك المجتمعي، يشكل مرجعاً لادوات صحافة المواطن لدى الاعلاميين الشباب، والطلاب، والاكاديميين، كما يسهل إعداد منتجات تساهم في بناء صحافة إيجابية تهدف لايجاد الحلول في العراق. وسيتم توزيع نسخ من الدليل، المتاح على الانترنت أيضاً، على كليات الاعلام والطلاب، والاعلاميين باللغتين العربية والكوردية.

وأوضح البيان أن "مشروع صحافة المواطن"، الذي أطلقه برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق في كانون الاول/ديسمبر 2020، يدعم 120 صحافياً عراقياً شاباً ومدوناً وناشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي من بغداد والانبار، ونينوى، وصلاح الدين، وديالى، وذي قار، والنجف،وكربلاء، وإقليم كوردستان.

وينفذ المشروع بالشراكة مع منظمة تموزللتنمية االجتماعية ومركز سبق لتطوير الاعلام.

وستشمل المرحلة الثانية من مشروع صحافة المواطن مناقشات وجلسات لممثلي الاعلام عن المشهد الاعلامي في العراق ومسابقة للأفلام القصيرة عن تعزيز التماسك المجتمعي والتنوع في المجتمعات العراقية، وستكون هذه النشاطات متممة للمنصة الالكترونية "تنوع "Diversity التي أطلقها المشاركون في المرحلة الاولى لنشر القصص والصور ومقاطع الفيديو الخاصة ببناء السلم وتعزيز التماسك المجتمعي في العراق.

ونقل البيان عن الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي أحمد قولها، إن "دعم صحافة المواطنة في العراق، في ظل المشهد الاعلامي الذي يتغير باستمرار باتجاه تركيز أكثر على صحافة الانترنت، أمر حيوي لضمان صياغة تقارير صحافية شاملة"، مبينة أن "إصدار هذا الدليل والمنصة الالكترونية يتيح لكل العراقيين المشاركة بنشر قصص متنوعة من مجتمعاتهم، ونحن ممتنون لحكومة الدنمارك على دعمها بتمويل هذه المباردة المهمة".

وختم البيان بالتذكير بأن برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق اطلق في العام 2020 برنامجاً يمتد لخمس سنوات خصصه "لتعزيز التماسك المجتمعي" من أجل العمل على وجود مجتمعات اكثر قوة وسلمية وتماسكاً في كل أنحاء العراق، مع جعل العمل مع الاعلام وصحافة المواطن أحد المجالات ذات الاولوية ضمن هذا البرنامج.