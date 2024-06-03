كهف إنشكي في دهوك.. من معبد للزرادشتيين ومستشفى للبيشمركة إلى معلم سياحي (صور)

شفق نيوز/ كهف إنشكي السياحي، الواقع على سفح جبل في قضاء العمادية شمال دهوك، يعد واحداً من أكبر الكهوف في العراق، ويتميز هذا الكهف بشكله الغريب وموقعه الجغرافي الفريد مما يجعله وجهة سياحية رئيسية تجذب آلاف الزوار سنويا.

وعلى مر العصور شهد كهف نشكي العديد من التحولات التاريخية. في البداية كان هذا الكهف موقعا دينيا مهما لأتباع الديانة الزرادشتية حيث كانوا يقيمون فيه طقوسهم الدينية، ومع دخول القرن الثالث الميلادي تحول الكهف لى مكان عبادة للمسيحيين الذين استخدموه كموقع مقدس لممارسة شعائرهم الدينية.

وفي مرحلة لاحقة من تاريخه استخدم اليهود الكهف كمعمل لصناعة الملابس مستفيدين من طبيعته المحمية والمناسبة للعمل الحرفي.

وفي عام 1973 تم تحويل الكهف إلى مستشفى خاص لمعالجة عناصر قوات البيشمركة الذين كانوا يناضلون في تلك الفترة من أجل حقوقهم وتطلعاتهم.

وفي خطوة هامة لتطوير السياحة في المنطقة قامت الحكومة العراقية في عام 1978 بتحويل الكهف إلى موقع سياحي، ومنذ ذلك الحين أصبح كهف إنشكي وجهة سياحية بارزة تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم الذين يأتون للاستمتاع بجماله الطبيعي واستكشاف تاريخه الغني والمتنوع.

وأفاد الباحث في شؤون التاريخ محمد گرگويي لشفق نيوز أن كهف إنشكي يعرف أيضا باسم "كهف جانگا" لدى السكان المحليين.

واضاف ان الكهف يتميز بالعديد من الخصائص الفريدة من بينها موقعه في منطقة جغرافية ذات جمالية طبيعية كبيرة وتدفق مياه عذبة من سطحه.

وأوضح محمد انه في اواخر سبعينيات القرن الماضي قامت الحكومة العراقية بإجراء تعديلات داخل الكهف بهدف توسيعه وتحويله الى موقع سياحي، وأثناء هذه الاعمال تم اكتشاف العديد من الأواني الأثرية والمواد الاخرى التي جمعت داخل الكهف ليقام بها متحف صغير داخله يعرض تاريخه العريق، ومع ذلك في عام 1991 تعرضت هذه المقتنيات الثمينة للكسر والسرقة مما أفقد الكهف جزءا كبيرا من ارثه التاريخي.

من جانبه قال جمعة برواري، مدير مطعم كهف انشكي لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة المطعم تقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة المحلية والفلكلورية للزبائن" .

وأضاف أن "المطعم يجذب الاف السياح سنويا سواء من داخل العراق او من دول عربية واجنبية حيث يأتون لمشاهدة هذا المعلم الأثري الفريد والاستمتاع بتجربة تناول الطعام فيه".

وفي لقاء مع عدد من السياح الزائرين لمطعم كهف انشكي، تحدث منير عباس قائلاً: "جئت إلى هنا مع عائلتي من البصرة لمشاهدة هذا المنظر الغريب استمتعنا كثيرا وتذوقنا الاطعمة المحلية لاول مرة بصراحة انا مندهش جدا من جمال المكان".

ويعتبر مطعم كهف انشكي جزءاً لا يتجزأ من تجربة زيارة الكهف السياحي حيث يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمأكولات تعكس التراث المحلي في بيئة طبيعية فريدة.

والكهف بموقعه الجغرافي المميز وتاريخه العريق، أصبح وجهة سياحية بارزة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم الذين يأتون للاستمتاع بجمال الطبيعة واستكشاف تاريخ المنطقة.