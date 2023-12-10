كفاح مخرج من أجل حقوق الكورد عبر شريط سينمائي

شفق نيوز/ وصفت صحيفة "ذا ستاتمان" الهندية المخرج الكوردي مانو خليل، بانه يخوض نضالا من اجل حقوق الكورد رغم انه مواطن سويسري، حيث انه يكافح من أجل قضية شعبه عبر الشاشة الفضية وهو على بعد 3 الاف كيلومتر.

ويتناول التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فيلم "السنونو" للمخرج خليل الذي يتناول صراع الهوية الكوردية بشكل أساسي، وذلك من خلال كفاح الكورد، ويتحدث عن معاناة سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، تنطلق في رحلة من سويسرا الى اقليم كوردستان في العراق، بحثا عن والدها الذي لم تلتق به من قبل.

وتابع التقرير أن السيدة الكوردية ومن خلال رحلتها الشاقة، تواجه الإرهاب والعنف.

ولفت التقرير إلى أن مسيرة مانو خليل، وهو كوردي سوري، بدأت عندما قرر التوقف عن عمله في مجال التاريخ والقانون الذي كان يتابعه في جامعة دمشق. واضاف ان خليل عندما كان شابا كانت تسنح له فرص مشاهدة الأفلام في سوريا، وطنه عندما كان في "أيامه الجيدة" خلال ذلك الوقت.

واشار التقرير الى انه في وقت لاحق، اندلعت الحرب في سوريا ولحق تدمير لأفراد مجتمعه، الا ان الافلام التي شاهدها عندما كان فتى صغيرا كثيرا ما ألهمته، وساهمت في صياغة أفكاره حول حقوق شعبه.

وذكر التقرير بان خليل صنع افلاما مثل "الجيران" بالاضافة الى فيلم وثائقي يحمل اسم "ديفيد دير توهيلدان" الذي يصور كفاح زملائه من أفراد المجتمع الكوردي.

ونقل التقرير عن خليل قوله "نحن شعب محب للسلام وما نريده من المجتمعات الأخرى هو الاحترام الذي لا نحصل عليه من محتلي وطننا".

وتابع خليل قائلا انه "من خلال أفلام مثل الجيران، ارغب بان انقل رسالة مفادها أن الإنسانية هي أهم شيء وأنه من الممكن الحياة بسلام مع أشخاص من أعراق مختلفة".

ولفت التقرير إلى أن خليل الذي يقيم في احد اجمل الاماكن، اي في سويسرا، الى جانب حوالي 20 الف من الكورد، يرغب في أن يكون بمثابة جسر بين سويسرا وبين كوردستان.

وتحدث المخرج خليل عن رغبته بإنتاج فيلم في منطقة البنغال الهندية يتعلق بأنماط الحياة المختلفة التي يعيشها الناس هنا، موضحا انه "على بعد أمتار قليلة من الفندق، وجدت أشخاصا من مختلف الطبقات يعيشون بشكل مريح في عوالم مختلفة، وقد الهمني ذلك كثيرا، وهو مشهد نادر في مناطق أخرى من العالم".

مانو خليل مخرج سينمائي كوردي سوري من مواليد عام 1964. ويحمل الجنسية السويسرية.

أخرج حتى الآن 14 فيلماً، منها فيلمي الأنفال (2005) ودايفيد توليهلدان (2006) فيلم زنزانتي بيتي. فيلم سينمائي دوكيودراما من إنتاج التلفزيون السويسري وقناة 3 سات الألمانية تحت عنوان "جنان عدن، قصص من حدائق سويسرا".

ترجمة: وكالة شفق نيوز