كشف النقاب عن مخطط لمستقبل "أخضر" في العراق

شفق نيوز/ أعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي، يوم الأربعاء، عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق، والتي وصفها بأنها ستكون حاسمة في جهود العراق وأهدافه التنموية لمواجهة التحديات البيئية.

ولفت تقرير البرنامج الانمائي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن إطلاق الاستراتيجية للاعوام 2024 الى 2030، تم بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (يو ايس ايد)، وقد جرى اعدادها من خلال التقييم الشامل للاوضاع البيئية الحالية في العراق، وهي تمثل خريطة طريق من اجل معالجة القضايا الملحة مثل النمو السكاني، والاستخدام غير المستدام للموارد، وتحديات التي تطرحها ادارة المياه.

وذكر التقرير الأممي، أن هذه العوامل ادت الى التدهور البيئي الكبير، بما في ذلك التصحر، وخسارة التنوع البيولوجي، واستنزاف الموارد المائية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة هدفها تخفيف هذه الضغوط ودعم الشرائح السكانية الضعيفة من اجل تعزيز قدرة العراق الاجتماعية والتنموية والبيئية على الصمود.

ونقل التقرير عن وزير البيئة نزار ئاميدي، قوله: "جرى تصميم هذه الاستراتيجية بطريقة تعكس المستوى العالي لالتزام العراق وما يمثله من المنظمات الرسمية والاهلية والمحلية، بجدول الاعمال العالمي للتنمية المستدامة من خلال العمل بفعالية ضمن المحافل الدولية والاتفاقيات العالمية بتحقيق المستوى المطلوب من حماية البيئة وحماية مكوناتها ودمجها في الخطط التنموية ضمن منظومة الحلول المستدامة".

وأعرب الوزير العراقي، عن شكره لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية لدعمهما المالي والتنظيمي والفني لاعداد الاستراتيجية.

ونقل التقرير عن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق اوكي لوتسما، قوله إن البرنامج الانمائي "ملتزم بدعم اجندة المناخ والبيئة في العراق، من خلال الشراكة بشكل قوي مع وزارة البيئة لتحقيق اهدافنا المشتركة"، مضيفا "نحن ملتزمون بضمان مسيرة العراق نحو نتائج بيئية مستدامة ومرنة، ونشعر بالامتنان للدعم الحاسم الذي تقدمه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية"، موضحا ان "مساهمتهم محورية في مساعدة العراق على تحقيق اهداف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من اثاره".

كما نقل التقرير عن القائمة بأعمال مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في العراق ايرين مون ماركيز، قولها أن الوكالة تشيد بالتقدم الذي حققه العراق في ميدان حماية البيئة من خلال هذه الاستراتيجية الشاملة"، مضيفة انها خطوة مهمة لمواجهة التحديات البيئية التي تؤثر على صحة الشعب العراقي وسبل عيشه ومستقبله.

وأشادت ماركيز "بالتعاون المستمر مع حكومة العراق والشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، من اجل تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة في كافة انحاء البلد".

وختم التقرير بالقول إن هذه الاستراتيجية العراقية، ستوجه جهود حماية البيئة في العراق على مدى السنوات ال6 المقبلة، بما يضمن منح الاولوية للاستدامة في اعداد السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادرات الرئيسية.