كرمها السوداني بمليون دينار!.. "بصيرة" ذي قار تتحدى الإعاقة وتتربع على عرش التفوق

شفق نيوز/ لم تمنعها الإعاقة البصرية لأن تكون صاحبة المركز الأول على قريناتها من طلبة كلية التربية للبنات في جامعة الشطرة شمال محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

الطالبة "أنوار الشعلان" وصفها أحد أساتذتها بأن "لها قدرة عجيبة للتقطيع العروضي بشكل مذهل، وتعرب ألفية ابن مالك، وتحفظ كل الشواهد النحوية ومعلقات أربع، وتناقش في كل المذاهب الأدبية والنقدية، كل هذا دون ورقة أو قلم ولا ضوء ولا نور سوى نور قلبها".

تفوق بامتياز

تقول الطالبة أنوار شعلان، وهي (مواليد 2000)، لوكالة شفق نيوز، إنها دخلت كلية التربية للبنات في جامعة الشطرة بعد تحقيقها معدل 98 في الصف السادس الإعدادي/الفرع الأدبي، مشيرةً إلى أنها حصلت على مرتبة التفوق والرتبة الأولى في كل عام دراسي، وأنها أنهت دراستها مؤخراً بتفوق كأول خريجة في الكلية، وتطمح لتحقيق المزيد من النجاح في الجامعة.

وأضافت أنوار، "كنت أذاكر دراستي بمساعدة والدي الذي قدم لي دعماً كبيراً، وفي الجامعة كنت أراجع المعلومات مع الأساتذة، وأيضاً صديقاتي كان لهن دور كبير في مساعدتي، وعند حلول وقت الامتحان، كان يتم قراءة الأسئلة لي، وأنا أقدم الإجابات للشخص المسؤول عن كتابتها."

وأوضحت أن درجاتها في الكلية كانت دائماً أقلها جيد جداً، مؤكدة أنها كانت تستخدم أحياناً تطبيق اليوتيوب أو التسجيلات الصوتية للمحاضرات الدراسية.

كما بينت أن "والدتي كانت تقوم بتوصيلي إلى صديقاتي في الطريق، حيث كن يأخذنني إلى الجامعة ويعتنين بي هناك." وأضافت أن "وقت دراستها كان يختلف حسب المواد والواجبات، وقد يصل إلى 8 ساعات يومياً."

وأعربت عن طموحها في الحصول على تعيين ضمن الأوائل وإكمال دراساتها العليا والعودة لمواصلة التعلم من أساتذتها.

المرض والتفوق الدراسي

يقول والد أنوار، إن ابنته تعاني من ضعف العصب البصري وضعف الشبكة منذ الولادة"، موضحا إن "أنوار منذ الصغر كان لديها حب الدراسة، ومنذ صغرها كان لديها طموح الدخول إلى الجامعة والدراسات العليا".

وذكر، لوكالة "شفق نيوز"، إن "ابنته ومنذ دخولها إلى الابتدائية كانت متفوقة على قريناتها، حيث حصلت على الامتياز في الابتدائية والمتوسطة وكذلك الإعدادية، لكن هذا لا يعني عدم مواجهتنا لصعوبات في مراحلها الدراسية بالعكس واجهنا الكثير من المعرقلات، حيث كنت اشرح لها يومياً المواد الدراسية وكذلك الفحوصات السنوية للسماح لها بأداء الدراسة".

تكريم السوداني!

يضيف والدها، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قام بتكريمها بمبلغ مليون دينار عراقي فقط، وكذلك مجلس محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "أنوار تطمح ألان بالحصول على وظيفة لغرض التمكن من إكمال الدراسات العليا مستقبلاً".

وأكد، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، ابلغنا بأننا سنحصل على وظيفة قريبا وفق القانون كونها صاحبة المركز الأول على كليتها والجامعة".