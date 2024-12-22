كركوك تطالب بمشاريع إستراتيجية للماء والزراعة والطرق

شفق نيوز/ يعاني قضاء داقوق وهو "أكبر" أقضية محافظة كركوك، من شح بالمياه الصالحة للشرب، مما دعا سلطاته وأهاليه إلى إطلاق مناشدة عبر وكالة شفق نيوز لتنفيذ مشاريع إستراتيجية للماء والزراعة والطرق.

ويمتاز قضاء داقوق بأنه يجاور قضاء طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين وله امتدادات زراعية ضمن الأراضي الزراعية ويمر فيه الطريق الدولي الرابط بين كركوك وبغداد.

ومشروع ماء كركوك الموحد يمر بجانب قضاء داقوق وهو مشروع رئيسي لتغذية مياه الشرب لمحافظة كركوك وصولاً إلى قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

ويقول قائممقام قضاء داقوق سراج ناظم العاصي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء داقوق (40كم جنوب كركوك)، يعتبر واحداً من الأقضية المهمة في كركوك وله امتداد مع محافظات مجاورة مثل قضاء طوزخورماتو ويضاف إلى ذلك أن القضاء من أهم اقضية كركوك من حيث المساحات الزراعية".

وتابع أن "القضاء بحاجة ماسة إلى سايلو لاستلام الحبوب وكذلك مشروع إسالة موحد كون القضاء يعتمد على المياه الجوفية لتغذية شبكة الإسالة بسبب شح المياه وعدم كفاية الحصة المائية المقررة من مشروع الماء الإروائي"، مبيناً أن "أهالي القضاء يعتمدون على مياه الآبار الجوفية في توفير مياه للشرب".

وعن كثرة الحوادث على طريق كركوك – داقوق، أكد العاصي أن "قضاء داقوق كونه يقع على طريق كركوك - بغداد الدولي يوجد فيه جسر مهم ويعتبر حلقة وصل بين المحافظات الشمالية وبغداد وهذا الجسر تعرض لتخسفات بسبب السيول وأصيبت ركائزه بأضرار في العام الماضي".

وأضاف أن "وزارة الإعمار والإسكان تمكنت من إعادة إعماره وإنشاء ممراً ثانياً ولكن لهذا اليوم لم يفتتح هذا الممر".

وأعلنت دائرة طرق وجسور كركوك، يوم الجمعة 18 تشرين الأول/ أكتوبر من الماضي، عن إنجاز جسر داقوق على طريق بغداد - كركوك الدولي بكلفة بلغت خمسة مليارات و250 مليون دينار عراقي وسيدخل الخدمة في الأيام المقبلة.

وقال شعلان يوسف، أحد سكان قضاء داقوق، لوكالة شفق نيوز، إن "جسر داقوق يعد واحداً من أهم الجسور الرئيسية وحلقة وصل بين بغداد وكركوك وقد تأثر العام الماضي من شدة سيول الأمطار التي أدت إلى تصدع في أساساته ودعائم الجسر بالإضافة إلى تخسفات، ما دعا إلى قطع السير في ممر العودة من بغداد وتحويل السير إلى ممر الذهاب ليصبح ممراً مشتركاً".

وأضاف أن "الجسر من أهم جسور تصريف المياه من محافظات إقليم كوردستان إلى وادي الشاي ومنه إلى تصاريف نهر الزركة وسد العظيم أي أنه رافداً مهماً لنقل مياه الأمطار والفيضانات في مواسم الشتاء".

وتابع أن "إعادة إعمار الجسر ساهم بعودة الحركة الطبيعية للممرين الذهاب والإياب على طريق كركوك بغداد".

بدوره أوضح فارس علي، سائق شاحنة، لوكالة شفق نيوز، أن "إعادة افتتاح جسر داقوق يعتبر خطوة صحيحة حيث كنّا نحول المسار ونحتاج لفترة زمنية لعبو الممر الموحد وعودة الحركة إلى الممرين يقلل من الحوادث المرورية والتي كانت تحدث بشكل يومي وخصوصاً في الليل حيث تصطدم السيارات بالحاجز الترابي المحول للمسار".

ويعد جسر داقوق الكونكريتي القديم في محافظة كركوك ضمن الطريق الرئيسي بين وسط العراق وشماله، من الجسور ذات الأهمية الإستراتيجية في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين المحافظات لما له من دور في نقل البضائع بينها، إضافة إلى تنقل المركبات والمواطنين.