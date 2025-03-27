كركوك.. "البامية" تشعل بورصة الخضروات و"حيل نسائية" لتجنب ذروة سعرها

شفق نيوز/ سجلت أسعار "البامية" في السوق المحلية العراقية، يوم الخميس، ارتفاعاً تجاوز حدود 30 ألف دينار، في وقت استقرت أسعار الطماطم بعد موجة ارتفاع بلغت 1500 دينار وارتفاع سعر الفلفل إلى 2500 دينار.

وقال سرمد خليل، وهو أحد تجار "علوة كركوك لبيع الخضار"، إن "سعر الجملة للكيلوغرام الواحد من خضار البامية قد وصل بحدود 25 ألف دينار، ليباع بالمفرد بسعر 30 إلى 35 ألف دينار عراقي"، مبيناً أن "هذه الأسعار مرتفعة كون هذا المنتج صيفي ويباع في غير موسمه ويتجاوز سعر الصندوق الواحد منه 625 ألف دينار".

وأضاف خليل لوكالة شفق نيوز، أن "البامية تعتبر واحدة من أكثر الخضار طلباً من قبل العوائل العراقية، وعند طرح المنتج في بداية الموسم يكون السعر مرتفعاً حيث يبدأ سعرها في كل موسم ما بين 50 ألفا إلى 40 ألفا عند نزولها في أول وجبة، ويبدأ السعر بالانخفاض تدريجياً إلى أن يستقر بحدود 25 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، وهناك طلب عليها كبير وخاصة في هذه أيام شهر رمضان".

ويشير أن "أسعار الطماطم استقرت عند 1500 دينار بعد أن كانت بسعر ألف دينار، فيما سعر الفلفل هو الآخر قفر إلى 2500 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعره يصل إلى 1250 دينارا، وهذا الارتفاع يصل إلى نصف السعر".

من جهته، يقول رياض عباس علي، وهو أحد الباعة في سوق كركوك الرئيسي، إن "سعر الجملة عند شراء محصول البامية يصل إلى 50 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، ومن ثم يبدأ بالانخفاض إلى 30 و25 ألف دينار للكيلوغرام الواحد المفرد"، مبيناً أن "البامية تعتبر واحدة من الخضروات التي تجد طريقها للمائدة الرمضانية مع تزايد الطلب عليها من قبل الأهالي".

ويؤكد علي لوكالة شفق نيوز، أن "المنتج كونه في غير موسمه يكون مرتفعاً، وخاصة البترة منها والتي تكون سمينة وقصيرة وتمتاز بطعم مميز".

فيما تقول سميرة كامل، وهي إحدى سكان محافظة كركوك، إن "ارتفاع أسعار البامية في غير موسمها أمر طبيعي، ولكن النساء العراقيات لديهن خطط لطبخ البامية في غير موسمها، حيث اعتادت النساء على شراء البامية في موسمها عندما يكون سعرها بحدود 1500 دينار للكيلو غرام الواحد، ومن ثم يتم خزنها في المجمدات وأجهزة التجميد للحفاظ عليها من التلف واستخدامها في أوقات أخرى".

وتشير كامل خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تجميد البامية يكون في أكياس يُوضع في كل كيس ما وزنه نصف كيلوغرام أو كيلوغرام، وعندما نريد طبخ البامية نستخرج الكيس المجمد، وخلال نصف ساعة تكون جاهزة وبجودة عالية تضاهي البامية التي تطرح حالياً في الأسواق التي تتراوح أسعارها ما بين 30 إلى 50 ألف دينار".