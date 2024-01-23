كاد أن يسبب كارثة بيئية.. 12 مصابا بحادثة تسرب غاز كركوك والسبب "خطأ فني"

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في كركوك باصابة 12 شخصا على الأقل جراء تسرب غاز بسبب كسر في أحد أنابيب النقل، كاد أن يتسبب بكارثة بيئية، حسب وصفه، في حين كشفت شركة غاز الشمال سبب التسرب معللة ذلك بوجود عمليات حفر أدت إلى كسر بالخطأ أدى الى ذلك التسرب.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "12 مدنياً اصيبوا باختناقات جراء تعرض انبوب لنقل الغاز للكسر وتسرب كبير بالغاز في قرية (قزليار) التابعة لناحية بايجي".

وأضاف، أن "فرق الإسعاف تواصل نقل المصابين الى مستشفى كركوك فيما هرعت فرق الدفاع المدني الى مكان الحادث للسيطرة على تسرب الغاز وايقافه".

واكد المصدر ان "فرق فنية مختصة من بغداد في طريقها الى كركوك لايقاف تسرب الغاز واحتواء كارثة بيئية وبشرية".

ورفضت ادارة المحافظة على لسان مدير اعلام المحافظة الإدلاء بأي تصريح عن الحادث واعتبرته حدثا يخص وزارة النفط.

في حين أكد إعلام شركة غاز الشمال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سبب التسرب هو وجود أعمال حفر في المنطقة حيث تأثر أحد أنابيب نقل الغاز لكسر أثناء عمل أحد الشفلات، وعلى الفور تم إطفاء منظومة (دفع الغاز) لإيقاف التسرب.

وأوضحت أنه "لا توجد خسائر او أضرار جراء التسرب سوى الأنبوب وحالياً، والأجهزة الامنية تطوق المنطقة للحفاظ على المواطنين وعدم الاقتراب إلى مكان الحادث".

من جانبها قالت فرق الدفاع المدني في محافظة كركوك، أنها تتعامل مع حادث انبعاث غاز LPG من أنبوب الغاز الناقل بين الخزن الجوفي التابع لشركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال قرب ناحية يايجي (قرية قزليار) التابعة لمحافظة كركوك ومشاركة فرق CBRN وفرق إطفاء من مركز دفاع مدني تازه والطوارئ ومركز دفاع مدني كركوك الثاني.

وبيّنت أن "الحادث كان بسبب أعمال الصيانة من قبل كوادر شركة نفط الشمال الانبوب ممتد لمسافة 23 كم وقد سجلت حالات اختناق بين المواطنين القاطنين قرب منطقة الحادث وتم علاجهم من قبل مركز صحي ناحية يايجي وعلى إثر ذلك تم غلق الصمامات الرئيسية لضمان عدم تدفق الغاز بالتزامن مع إخلاء قرية قزليار من المواطنين لحين اكمال اعمال تصليح للتسريب الغازي".

ولفتت إلى أن "فرق الدفاع المدني ترابط في موقع الحادث لحين اكمال اعمال تصليح التسرب من قبل كوادر صيانة شركة نفط الشمال، ايضا يقوم فريق الاستجابة CBRN بقياس نسبة التلوث في المناطق القريبة بواسطة اجهزة خاصة لقياس التلوث وزيارة المواطنين في المناطق القريبة من الحادث للتأكد من خلو الأجواء من التلوث".

وناحية يايچي هي إحدى النواحي التابعة لقضاء كركوك، تقع على بعد 11 كم تقريباً غرب كركوك.

ويبلغ عدد سكانها 8000 نسمة تقريباً. يقع بالقرب من يايجي منشآت نفطية مثل: مستودع نفط كركوك وشركة غاز الشمال والتركيز الجديد ومحطة ملا عبد الله الغازية.

ويتميز موقع الناحية بتوسط طريقي محافظة الموصل وتكريت. وتوجد فيها منظومة الري المعروف بالكهريز منذ القدم وكذلك بعض المواقع الأثرية غير المكتشفة.