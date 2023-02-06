قطع الانترنت يثير سخط العراقيين.. قلق من هزات ارتدادية تزامناً مع الزلزال المدمر

شفق نيوز/ سخط واستياء وتذمر أصاب العراقيين بسبب قرار وزارتي التربية والاتصالات قطع الانترنت في محاولة لمنع تسريب أسئلة الامتحانات التمهيدية، في وقت تشهد البلاد فيه هزات ارتدادية نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف الضحايا والمصابين.

وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية حجب مواقع التواصل تزامناً مع الامتحانات التمهيدية بناء على طلب وزارة التربية وأوضحت أنه يبدأ من الساعة الرابعة فجراً إلى الثانية عشرة ويستمر إلى يوم 13 من الشهر الحالي.

وعانى المستخدمون لشبكة الانترنت في العراق من إتمام الاتصال بالشبكة العنكبوتية أو بوسائل التواصل الاجتماعي في وقت هم بحاجة إليها للاطمئنان على سلامة بعضهم وخصوصا لمن لديه شخص في تركيا وسوريا اللذين تعرضا للزلزال المدمر، فضلا عن توقف عدد كبير من الأعمال التي تعتمد على هذه الخدمة من شركات ومحلات وصيرفات ودوائر وحجوزات وغيرها.

ويقول المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، قطع الانترنت، إن "الامتحانات ملف وطني، وهو ملف دولة تشترك فيه وزارة التربية مع وزارات ومؤسسات ساندة لحماية الإمتحانات (أمنياً وسيبرانياً) بناء على توصيات اللجان التي شكلت بعد خلل وإشكالات في سنوات سابقة".

وأضاف السيد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة التربية تحرص على حماية جميع مراكزها بعموم محافظات العراق لضمان إجراء الإمتحانات بكفاءة ونزاهة وشفافية تحقيقاً للرصانة العلمية".

كتاب استفهام إلى الوزارة

وقال عضو لجنة الاتصالات النيابية، عقيل الفتلاوي، إن "اللجنة وجهت كتاباً إلى وزارة الاتصالات للاستفهام عن أسباب قطع الأنترنت"، مبينا أن "الامتحانات قد تنتهي في الساعة التاسعة صباحا، وبعد هذا الوقت لا جدوى من الاستمرار في قطع الخدمة".

وأوضح الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، أن "فكرة قطع الأنترنت هي للخشية من تسريب مدراء المراكز الامتحانية الاسئلة قبل بدء الامتحان، لذلك يتم إيقاف الأنترنت قبل الساعة السابعة صباحاً إلى ما بعد الامتحان، ما يؤثر على عمل المواطنين والدوائر التي تعتمد على هذه الخدمة".

تدابير غير سليمة

بدوره يقول المراقب للشأن السياسي، ماجد الخياط، إن "بعض تدابير الحكومة العراقية غير سليمة مثل ما حدث اليوم من قطع خدمة الأنترنت عن المواطنين بحجة منع تسريب الاسئلة أو الغش في الامتحانات، ما أثّر على مصالح الناس وتواصلهم فيما بينهم".

وأشار الخياط خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "اعداد الطلبة الخارجيين ليست بكبيرة ومن الممكن السيطرة عليهم من خلال جلب أجهزة تشويش للأجهزة الإلكترونية، وفي حال كانت هناك مخاوف من التسريب فهناك طرقا أخرى للمحافظة على الاسئلة ولا تضر تضر بمصلحة باقي المواطنين".

إيجابي وسلبي

من جهته يرى رئيس مؤسسة تربويون للإصلاح والتنمية NGO، عادل سودان، أن "حجب الانترنت بمناسبة بدء الامتحانات الخارجية التمهيدية حالة إيجابية وسلبية، فالايجابية هي قطع السبيل أمام الطلبة الذين ينوون تسريب الاسئلة قبل بدء الامتحانات، وبالتالي فإن هذا الإجراء يحصّن الأجواء الامتحانية العامة".

أما الحالة السلبية، فبين سودان لوكالة شفق نيوز، "هي تضرر المواطنين بمنع الاستفادة من خدمات التواصل، كأن يكونوا شركات أو محلات أو صيرفات أو دوائر أو حجوزات وغيرهم، فهؤلاء يتضررون كثيرا خلال ساعات قطع الأنترنت".

وشدد على ضرورة أن "يعي المواطن ما يحصل حوله من أحداث، وخاصة ما جرى اليوم من وقوع الزلزال ووصلت ارتداداته إلى العراق، حيث كان من المفترض الاستفادة من إرشادات أو تحذيرات أو تنبيهات الأنواء الجوية، لذلك كان يجب تفعيل الأنترنت خدمة للصالح العام".

واعرب سودان في الختام عن أمله بأن "تكون هناك إجراءات تُحصّن العملية الامتحانية وبالوقت نفسه لا تضر المواطن من خلال حجب خدمات الأنترنت أو أي إجراءات أخرى لا تخدم المواطن".