قراءة أمريكية أولية لنتائج الانتخابات المحلية العراقية: الموالون لإيران انتصروا

شفق نيوز/ اعتبرت إذاعة "صوت أمريكا" في قراءة لنتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية، أن الأحزاب الموالية لإيران هي التي خرجت فائزة بأغلبية مقاعد المجالس، بعد عملية الاقتراع التي شارك فيها 41% من الناخبين.

وأوضح تقرير للإذاعة ترجمته وكالة شفق نيوز، أن التصويت الذي جرى في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، هو الأول من نوعه منذ عقد من الزمن، وجاء وسط لا مبالاة سياسية واسعة في بلد يتعافى من سنوات من الصراع ويعاني من الفساد.

ولفت التقرير إلى أن الانتخابات نظمت في 15 محافظة من محافظات العراق الـ18، بينما من المقرر تنظيم المحافظات الثلاث في إقليم كوردستان انتخابات منفصلة في العام المقبل، مشيراً إلى أن المحافظات تدير ميزانيات الصحة والنقل والتعليم.

وبحسب أرقام النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات مساء أمس الخميس، قال التقرير إنه في 9 محافظات في وسط وجنوب العراق، خرج الرابح الأكبر إما أحزاب المحافظين المنتهية ولايتهم، أو التحالفات التي شكلتها أحزاب موالية لإيران والتي تهيمن أيضاً على مجلس النواب.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن عملية الاقتراع كانت بمثابة اختبار أساسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى الحكم قبل أكثر من عام، مدعوماً من الأحزاب الموالية لطهران، مذكّراً بأن الانتخابات العامة مقررة في العام 2025.

وبحسب التقرير فإن النتائج أظهرت أن 4 ائتلافات هي المسيطرة على الأصوات في محافظات بغداد وذي قار وميسان والبصرة وبابل وواسط.

وكان من بينهم تحالف "نبني" بقيادة هادي العامري، الذي وصفته بأنه قيادي كبير في الحشد الشعبي، المدموج حالياً في القوات النظامية.

وبالإضافة إلى ذلك، كان أداء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وقوى الدولة الوطنية بقيادة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، جيداً أيضاً.

وفي محافظة بغداد، ذكر التقرير أن الهيمنة كانت لائتلافي دولة القانون و"نبني"، حيث حصل كل منهما على 9 مقاعد من أصل 52 مقعداً، يليهما حزب التقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي حقق نصراً أيضاً في محافظة الأنبار.