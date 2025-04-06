"قبور وهمية" و حفارون مجهولون.. الاحتيال يلاحق أموات "وادي السلام" بالنجف

شفق نيوز/ سلطت صحيفة "ذا نيو ريجين" الأمريكية، اليوم الأحد، الاضواء على ظاهرة وصفتها بأنها "مثيرة للقلق" في مقبرة وادي السلام في النجف، حيث يتم بناء قبور وهمية على الطرق الرئيسية، كجزء من عملية احتيال يتم فيها بيع قطع دفن وهمية للمشيعين.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، ان "بلدية النجف أطلقت حملةً لإزالة العشرات من هذه القبور الوهمية، التي أغلقت طرقًا فرعيةً بالكامل، فيما يُحذّر المسؤولون من أن حفّاري قبور مجهولين وصفحات تواصل اجتماعي مشبوهة يبيعون هذه الأراضي غير القانونية للعائلات المفجوعة، مستغلين ضعف الرقابة وثقة الجمهور".

واضاف التقرير، ان "المقبرة وهي من أكبر المقابر في العالم، تنقسم إلى قسمين، القسم القديم يقع بالقرب من مرقد الإمام علي والنبيين هود وصالح، وتكثر هذه المشكلة في القسم الأحدث من المقبرة، المعروف محليًا باسم "المداخل السبعة"، مما يعيق الوصول ويثير مخاوف أمنية".

وقال عدد من السكان، إن "أغلب ضحايا عملية الاحتيال هم من محافظات خارج النجف، منها بغداد والبصرة والناصرية والديوانية والسماوة والكوت".

ونقل التقرير عن "ياسر الشمري"، أحد ضحايا الاحتيال، القول: "رأيتُ إعلانًا ممولًا على فيسبوك يُروّج لبيع أرض دفن مقابل مليوني دينار، تواصلتُ معهم والتقيتُ بشخصٍ في المقبرة، دفعتُ ربع المبلغ، لكنني اكتشفتُ لاحقًا أن الأرض كانت في الواقع طريقًا، اختفى الشخص بعد حملة الإزالة".

بدوره، قال مدير إعلام بلدية النجف بشار السوداني، إن "حفاري القبور يعملون عادة في الليل لبناء القبور الوهمية، والتي يتم بيعها بعد ذلك على أنها قطع أراض خاصة".

واشار الى ان "عشرات القبور الوهمية ازيلت، ويتم العمل على إعادة فتح الطرق داخل المقبرة"، مستدركا القول "حتى الآن، لم نُلقِ القبض على أي شخص متلبسًا، ولكن سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يثبت تورطه".

من جهته قال قاسم الفتلاوي، أحد حفاري القبور في المقبرة، إن "القبور المزيفة شائعة بشكل خاص عند المدخلين الثالث والرابع"، مبينا أن "العديد من الطرق أصبحت مغلقة الآن بقبور مزيفة، يتم بيعها لاحقا لأشخاص لا يعرفون أنه لا يجوز دفنهم فيها".

وحذّر الفتلاوي العائلات، من "الوثوق بالصفحات الإلكترونية أو حفّاري القبور المجهولين"، لافتا الى ان "هؤلاء يستغلون العائلات المحتاجة وغياب القوانين السليمة لكسب المال غير المشروع".

وتعد مقبرة وادي السلام الواقعة في مدينة النجف بالعراق، أكبر مقبرة في العالم، حيث تحتوي حسب التقديرات على ما يقارب 6 ملايين قبر وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي، وهي تغطي حوالي 6.01 كلم، وتجذب ملايين الزائرين سنويًا.