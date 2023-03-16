في ذكراها العشرين.. مشاعر مختلطة لدى الامريكيين عن حرب العراق وبعضهم يجهل أحداثها

شفق نيوز/ كشف تقرير أمريكي، يوم الخميس، ان الحرب التي شنتها بلادهم على العراق "تلاشت" من ذاكرة البعض، فيما لدى البعض الاخر مشاعر "مختلطة"، فيما اشار الى أن ثلثي الامريكيين يؤيدون انشاء "شهر التاريخ العسكري" لتشجيع المدارس والمجتمعات المحلية للتعرف بتاريخ جيشهم.

وقالت شبكة "ان بي سي مونتانا" الامريكية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، انه "مع حلول الذكرى العشرين لحرب العراق، فإن ذكراها تلاشت بدرجة كبيرة في اذهان وذكريات معظم الامريكيين الذين باتت لديهم وجهات نظر مختلطة حولها، وان كانت سلبية الى حد كبير، بينما يشعر 4 من كل 10 امريكيين ان هذه الحرب شهدت مزيجا من النجاحات والاخفاقات".

حرب غيرت العالم

وأوضح التقرير الامريكي أن "حرب العراق أدت الى تغيير امريكا والعالم، الا انه برغم ذلك، بالكاد تظهر بصماتها في اذهان وذكريات غالبية الامريكيين"، بحسب ما يظهر استطلاع لمؤسسة "موور ان كومن" الامريكية في تقرير جديد لها حول الحرب، والذي تعاونت فيه مع شركة "يو غوف" خلال الشهر الماضي وشمل نحو الفي امريكي.

واشار التقرير الى ان الاستطلاع اظهر ان واحداً فقط من بين كل اربعة امريكيين يفكر "في كثير من الاحيان او في بعض الاحيان في حرب العراق"، فيما قال "1 من كل 5 فقط، ان الحرب قد غيرت حياتهم".

ولفت التقرير الى ان "موور ان كومن" التي تدعو الى التفاهم والتلاقي لتسوية المشكلات الامريكية الداخلية، ومن خلال "مبادرة المحاربين القدامى والمواطنين" التابعة لها، "تسعى الى تحقيق التقارب أكثر بين مجتمع المحاربين القدامى والمجتمع الامريكي الاوسع".

دروس الحرب

ونقل التقرير عن مدير المؤسسة دان فالون، قوله ان "هناك انفصال.. ونحن نريد تعزيز درجة التفاهم بين هاتين المجموعتين وتسهيل بدء الناس في بناء العلاقات واجراء الحوار بينهما"، مضيفا ان ان هناك دروسا يمكن تعلمها من تجارب حرب العراق التي قال فالوني انها "شكلت بدرجة كبيرة البلد الذي نعيش فيه، والعالم الذي نتواجد فيه".

واشار فالون الى "تدهور الثقة في المؤسسات العامة مثل الحكومة وهو ما بدأ خلال حقبة حرب العراق"، مضيفا "من الواضح ان هذه الحرب كان لها تأثيرات كبيرة من حيث ثقتنا بالحكومة، وثقتنا ببعضنا البعض وبوسائل الاعلام".

مشاعر مختلطة

الى ذلك، يظهر الاستطلاع ان "الامريكيين يتبنون وجهات نظر مختلطة، وان كانت سلبية بدرجة كبيرة، ازاء الحرب، حيث يعتقد اربعة من كل عشرة امريكيين ان الحرب شهدت خليطا من النجاحات والاخفاقات، وان 3 من كل 10 يرون انها فاشلة، واقل من 2 من كل 10 يرونها انها تشكل نجاحاً، كما يعتقد 27% من الناس، بما في ذلك 18% من قدامى المحاربين، ان اي جانب من جوانب الحرب، لم يتم بشكل جيد".

وبينما نال الجنود النصيب الاكبر من الفضل في جوانب الحرب التي سارت بشكل جيد حيث قال 42% ان الجنود يستحقون معظم الفضل، واعتبر 38% ان الرئيس الأسبق جورج بوش "يتحمل المسؤولية الاكبر على الأمور السيئة التي حصلت".

صدمة للجمهوريين والديمقراطيين

وبحسب فالون، فإن "الجمهوريين والديمقراطيين سوف يفاجاون بمدى التشابه الذي ينظرون به الى الحرب، اذ يعتقد 36% من الديمقراطيين و47% من الجمهوريين ان الحرب كانت عبارة عن حقيبة مختلطة من التقييمات".

وتحدث التقرير عن وجود تفاوت اكبر عندما يتعلق الامر بمن يتحمل المسؤولية، اذ اظهر الاستطلاع ان "أكثر من نصف الديمقراطيين يلقون اللوم على بوش، بينما يلقي ما يقرب من 40% من الجمهوريين بالمسؤولية على الرئيس الاسبق باراك اوباما".

وتابع التقرير ان "غالبية الجمهوريين والديمقراطيين لديهم مشاعر متشابهة للغاية بشان الحرب".

وينقل التقرير عن فالون قوله "انهم ينظرون اليها على انها اما اقل من النجاح او بها خليط من النجاح او الفشل، ولديهم الكثير من الانطباعات السلبية فيما يتعلق اساسا بقرارات خوض الحرب".

المحاربون القدامى

ويظهر التقرير ان "المحاربين القدامى لديهم وجهات نظر سلبية الى حد كبير ازاء الحرب، حيث قال ثلاثة ارباعهم ان الحرب كانت اما فاشلة او خليطا من النجاحات والفشل، بينما قال 31% من المحاربين القدامى ان الحرب كانت فاشلة في الغالب، كما قال 28% من الاشخاص الذين ليس لديهم خلفية عسكرية او ارتباط بالحرب، ان الحرب كانت فاشلة في الغالب. وبشكل عام، فإن 14% فقط من الناس يعتقدون ان الحرب كانت ناجحة".

الطلبة يجهلون أحداث الحرب

ولفت فالون الى انه "فوجئ بمدى ضحالة معرفة عموم الامريكيين بحرب العراق، حيث ان عددا كبيرا من الامريكيين لا يمكنهم تسمية خمسة احداث من الحرب"، مشيرا بشكل محدد الى "الطلاب الجامعيين الذين كانوا اصغر من ان يتذكروا شيئا عن الحرب".

كما اظهر الاستطلاع ان "77% يؤيدون التعرف على حرب العراق، كما يؤيد اكثر من ثلثي الامريكيين انشاء شهر التاريخ العسكري لتشجيع المدارس والمجتمعات المحلية على التعرف على التاريخ العسكري الامريكي".

ترجمة وكالة شفق نيوز