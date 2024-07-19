في ديالى.. رياضة الفروسية تعود للحياة مجدداً وإقبال غير مسبوق من الفتيات (صور)

شفق نيوز/ لم يكن ركوب الخيل من الهوايات والرياضات السائدة والتي تشهد رواجاً كبيراً فيما مضى بديالى، لكن العامين الماضيين شهدا إقبالاً لافتاً من الأطفال والفتيات والشباب، لاسيما أن المحافظة تضم واحداً من أبرز مجمعات الفروسية على مستوى العراق.

وتأسس مجمع الفروسية والذي كان يسمى سابقاً بنادي فروسية ديالى، في ثمانينيات القرن الماضي بمدينة بعقوبة، وكان يضم مقر منظمة الخيول العربية "واهو" ويأوي خيولاً أجنبية إلى جانب العربية الأصيلة وشارك فرسانه ببطولات مهمة على مستوى العراق والمنطقة الإقليمية.

صفا سعد، وهي طالبة جامعية وفارسة تمارس رياضة ركوب الخيل والقفز في مجمع الفروسية في ديالى، بدأت مسيرتها مع الخيول منذ نحو خمس سنوات.

الانتقادات تلاشت

وتقول سعد، في هذا الصدد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفروسية واحدة من أهم الرياضات والهوايات التي يجب على كل إنسان أن يمارسها، خاصة وأن الفارس يتعامل مع كائن حي يتواصل معه بإحساسه وشعوره وليس كما يحدث مع الأجهزة الآلية".

وتضيف "تواجدي مع الخيول لا يشغلني عن الدراسة بل أن قضاء وقت معها يوفر راحة للذهن والنفس وهو حافز للتفوق في الدراسة"، لافتة إلى أن "ممارسة المرأة للفروسية كانت تقابل بانتقادات من قبل المجتمع طيلة السنوات الماضية ولكن ديالى مؤخراً شهدت انفتاحاً بهذا الجانب وعائلتي كانت داعمة لي".

وتشير إلى أن "الكثير من النساء يجيدن التعامل مع الخيول بشكل يتفوق على بعض الرجال باعتبار الحصان كائن حساس نستطيع التقرب منه والتواصل معه بالمشاعر".

الفتيات يفضلن الخيول الأجنبية

من جانبه، يوضح أحمد علي، وهو مواطن من بعقوبة، أن "تربية الخيول تنتشر يوماً بعد آخر في ديالى والكثير من العوائل صارت تربي الخيول في مزارع خاصة بمناطق مختلفة لاسيما أطراف بعقوبة وكنعان وبلدروز".

ويتابع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الخيول في ديالى لها هواة كثر وتقام سنوياً سباقات في المحافظة بحضور جماهيري كبير، فيما تضم المدينة خيولاً عربية أصيلة بمزارع خاصة لدى هواة ورجال أعمال، لكن ومن خلال زيارتي لمجمع فروسية ديالى فإنه يضم أيضاً خيولاً مختلفة فالشابات يفضلن الخيول الأجنبية لجمالها وتفوق بعضها على العربية من ناحية القفز".

وبدوره يؤكد مدير مجمع فروسية ديالى، ثعبان عبد محيميد، أن "العشرات من الشباب والأطفال والفتيات، صاروا يزورون المجمع لتعلم ركوب الخيل كهواية أو لاتخاذها كرياضة والمشاركة في بطولات كبيرة".

ويبين لوكالة شفق نيوز، أن "مجمع فروسية ديالى من المجمعات العريقة في العراق وله تاريخ ومسابقات مهمة، حيث كان يضم منظمة الخيول العربية قبل العام 2003 وهو الآن تابع للجنة الأولمبية العراقية ولقد مرّ بظروف عصيبة، كما أنه يعاني حالياً مع تردي الخدمات لاسيما تهالك الشارع الرئيسي المؤديه إليه".

دورات تعليمية بسعر مناسب

إلى ذلك، يوضح غضبان سعيد، وهو معلم في مجمع فروسية ديالى، أن "المجمع ينقسم إلى فريقين، الأول للطعن ويضم نحو 5 فرسان، وآخر للقفز ويضم 6 فرسان و4 فارسات"، مؤكداُ مشاركة 3 فرسان من ديالى في المنتخب العراقي.

ويقول لوكالة شفق نيوز، إن "المجمع ينظم دورات للراغبين بتعلم ركوب الخيل والفروسية وبأجور رمزية لا تتجاوز الـ100 ألف دينار على يد مدربين وفرسان محترفين، فضلاً عن إتاحة فرصة ركوب الخيل للضيوف بشكل مجاني أو شبه مجاني".

ويضيف "هناك إقبال كبير خلال الفترات الأخيرة على ركوب الخيل والفروسية في ديالى لاسيما من قبل الفتيات خاصة في موسم اعتدال الأجواء".

ويشير سعيد إلى أن "مجمع فروسية ديالى يحتاج إلى دعم واهتمام حكومي من أجل تطويره باعتباره واحداً من أبرز معالم مدينة بعقوبة ومحافظة ديالى ويمثل نافذة للراحة والاستجمام للسكان".