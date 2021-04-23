في حوارٍ مطول.. نيجيرفان بارزاني يتحدث عن حكومة داخل حكومة بالعراق

شفق نيوز/ في حوار مطول أجراه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع تلفزيون الشرقية، تحدث بارزاني عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في عموم العراق والخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

كما تطرق بارزاني إلى مسألة اتخاذ القرار داخل الحكومة العراقية وأنه ليس من المعقول وجود حكومة داخل الحكومة في بغداد، إضافة إلى ملف وجود القوات الأمريكية في العراق، واستهداف مطار أربيل، والتوترات التي تشهدها حدود إقليم كوردستان مع تركيا وإيران.

وأدناه نص المقابلة:

* بخصوص مشاركة الكورد في العملية السياسية؟

نيجيرفان بارزاني: نحن لا نتحدث عن انفسنا ككورد فقط. نحن نعتقد بان المكونات الأخرى ايضا يجب ان تكون لديها الرغبة في أن تكون جزءا من العملية السياسية في العراق، انا لا اتحدث عن الكورد فحسب، لماذا؟ لان هذه المشاركة والوصول الى القناعة باننا جميعا جزء في هذا البلد، ليس مشكلة الكورد فقط بل مشكلة المكونات الأخرى ايضا. لذلك فانني كثيرا ما اقول بأننا ولحد الان نقول بان الفترة انتقالية، ولكن هذا انتهى. لم تعد المرحلة انتقالية، نحن مقبلون على انتخابات غاية في الاهمية في المستقبل، نحن نعلم بانه كانت هناك اسباب عديدة في الماضي منعتنا من أن نركز على هذا الموضوع، كان داعش من اكبر هذه الاسباب، كان لدينا في اقليم كوردستان منذ عام 2014، خط مواجهة طوله 1100 كم مع داعش، وكنا نأوي مليونين من النازحين واللاجئين وأصيب قرابة عشرة آلاف من افراد البيشمركة بجروح واستشهد نحو الفين، طبعا لم يقع هذا في كوردستان وحدها بل طال كل العراقيين الذين ضحوا في هذا السياق، نحن نرى ونعتقد بان ظرفا اخر استجد اليوم، ظرف علينا ان نجلس فيه مع بعض ونتحاور من اجل حل هذه المشاكل.

*هل تنوي زیارة المحافظات العراقیة في المستقبل، المدن الاخری؟

نيجيرفان بارزاني: احب ذلك كثيرا. زرت النجف مرات عديدة وكان لي الشرف ان التقي آية الله السيستاني، كان لقاء لا انساه ابدا بالنسبة لي شخصيا، وفي سفري الاخير عندما كنت في بغداد تحدثنا مع رئيس البرلمان سيادة الحلبوسي والسياسيين العراقيين الاخرين. وأخطط لزيارة هذه المناطق في المستقبل، زيارة البصرة وزيارة الانبار، وان ارى اهالي هذه المناطق. نحن نفضل ان نلتقي الشعب عن قرب ليفهموا رسالتنا وأننا نريد الخير لكل العراق. إن تطور أي مدينة عراقية تطور لإقليم كوردستان في رأينا، وتزايد قوة الاقتصاد العراقي يضيف قوة لإقليم كوردستان وليس العكس. دعوني أقول هذا من خلال قناتكم، للاسف الشديد، لم يتمكن السياسيون العراقيون في الماضي من تنفيذ وتأمين المسائل الخدمية للناس بالشكل المطلوب وكانوا يحاولون دائما اقناع الناس بان السبب هو إقليم كوردستان، في حين أن إقليم كوردستان لا يطلب اكثر من استحقاقه بموجب الدستور العراقي وبموجب عراقيته، ولم يحصل على ذلك قط، حتى في الموازنة العراقية، فكادت ان تسود الشارع هذه الفكرة التي تقول إن سبب افتقار أي منطقة أو مدينة عراقية للخدمات هو إقليم كوردستان. وكانوا يحاولون باستمرار تغطية فشلهم في تأمين الخدمات للمواطنين وللشعب العراقي بأن يلقوا اللائمة على إقليم كوردستان. ومن هنا اقول للشعب العراقي إننا نعد تطور اية مدينة عراقية تطورا لكوردستان، وعندما نذهب إلى الخارج ونرى البلدان الأخرى، يحز في قلبنا أن نجدها متطورة أكثر من العراق ونتساءل عما ينقص العراق؟ ولماذا يجب ان يكون وضع العراق هكذا؟ وهنا أطمئن الشعب العراقي إلى أن إقليم كوردستان يريد التقدم لكل العراق.

*هنالك أحاديث متكررة عن تشكيل إقليم البصرة أو إقليم الأنبار، ولا ندري مدى صحة هذه المعلومات؟

نيجيرفان بارزاني: موضوع الإقليم هو مسألة دستورية وليس خارج الدستور العراقي. فالدستور العراقي أقر حق تشكيل الاقاليم. لدينا تجربة ناجحة إلى حد ما في الإقليم والان تقوم حكومة إقليم كوردستان بدراسة السبل الكفيلة بمنح السلطات اللامركزية للمحافظات، ويقوم دولة رئيس الوزراء والكابينة التاسعة لحكومة الإقليم حاليا بدراسة هذه المسألة. نحن نعتبر تجربتنا أنموذجا ناجحا، وهي دستورية. وإن كانت محافظة من محافظات العراق تتصور ان بمقدورها بموجب الدستور ان تقدم خدمات اكثر للمواطنين في العراق، فلم لا تفعل؟ نحن لم نأت أمرا خارجا عن الدستور العراقي ولن يكون أي إقليم قد يتشكل في المستقبل خارج الدستور العراقي بل سيكون في الإطار الذي يؤمنه الدستور، ويعتمد الأمر على التوقيت وأن يكون مناسبا، أو أن يؤجل للمستقبل. وعلى كل من يريد ذلك أن يعمل بما تمليه خصوصيته ويقوم بدراسة وضعه، وما هو أفضل أنموذج لتقديم خدمات اكثر لمواطنيه.

نحن الكورد لسنا بأي شكل عقبة في طريق أي تغيير يخدم العراق فعلاً ويخدم الوضع في العراق، بل يسعدنا أن يحصل. علينا أن نجتمع ونجلس ونرى ما هي المواد الدستورية التي تقف عقبة في طريق تقديم الخدمات في العراق؟ وما هي المواد الدستورية التي تمنع العراق من المضي إلى الأمام؟ لو أننا اجتمعنا مع بعض وتحدثنا في هذه الأمور، فإننا ككورد نريد مصلحة العراق بالتأكيد، نريد مصلحة كل مكونات العراق. لذا فإن من الطبيعي جدا عندنا أن نجتمع معا ونتحاور ونحدد المواد التي إن غيرناها ستخدم فعلا العراق بصورة عامة. بالتأكيد سنفعل ذلك.

*هل ترون بأن الدستور العراقي بصيغته الحالية وبمواده الحالية ضامن لحقوق العراق من الفاو إلى زاخو؟

نيجيرفان بارزاني: الشيء الوحيد الذي نمتلكه هو هذا الدستور. ما يوجد لدينا کوثيقة هو هذا الدستور. فإذا كانت هناك إشكاليات في هذا الدستور فلنعالجها، وإن لم تكن فيه إشكالية فلنطبقه. لكننا الآن لا نملك بديلا للدستور في العراق. ما هو الموجود في العراق كعقد وكوثيقة سياسية هو هذا الدستور.

*وماذا بشأن الهجمات على مطار أربيل؟

نيجيرفان بارزاني: الهجوم علی مطار أربیل، مع الأسف الشدید؛ نحن نرى بأنه تصعيد خطير جدا للاستقرار السياسي لكل العراق.

دعني أولا أقدم توضيحا بخصوص القوات الأمريكية. القوات الأمريكية المتواجدة في أربيل وفي إقليم كوردستان، موجودة ضمن إطار اتفاق أبرم بين بغداد وواشنطن وليس بين أربيل وواشنطن، وإقليم كوردستان ينظر إلى هذا الموضوع وهذه المسألة بصفته جزءا من العراق، فليس الأمر أننا في إقليم كوردستان لدينا شيء خاص يختلف عما هو موجود بين بغداد وبين القوات الأمريكية، ليس عندنا شيء من هذا القبيل في إقليم كوردستان.

فما هي المسألة الجوهرية هنا؟ ربما تكون الرؤى والأفكار مختلفة. نحن في إقليم كوردستان نعتقد حتى الآن أن العراق لكي يبلغ شاطئ الأمان يحتاج إلى الدعم الدولي، يحتاج إلى أن تقدم أمريكا ودول التحالف المساعدة للعراق. لكن قد يكون هناك الآن في العراق من يرى رأيا مختلفا. إذن ما أريد أن أقوله هو إن تواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق مبني على أساس الاتفاق الذي أبرم مع بغداد، ولمعلوماتكم فإن هناك لجنة في كل المواقع التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في إقليم كوردستان، هذه اللجنة لا ينفرد بها إقليم كوردستان بل تضم ممثلين عن حكومة بغداد وإقليم كوردستان وقوات التحالف. أي أن كل ما يحصل يحصل بمشاركة الجميع، ومهمة هذه القوات واضحة وهي مساعدة العراق في حرب داعش. دع هذا الأمر جانبا الآن.

الأمر الآخر، وما أقدمت عليه تلك القوى للأسف الشديد. تلك القوى تريد أن تضع كل السلطات السياسية والسلطات الأمنية للدولة العراقية في موضع تساؤل وأن يستهان بها. فليس معقولا أن تأتي فئة من خارج الحكومة العراقية ومن خارج الهيكلية الأمنية والعسكرية العراقية وتمنح نفسها الحق في القيام بهذا التصرف في إقليم كوردستان.

والتكنولوجيا المستخدمة ليست بالتكنولوجيا التي يمكن أن يمتلكها حزب سياسي لوحده، بل هي تكنولوجيا تقف وراءها جهة، وخاصة التكنولوجيا التي استخدمت في العملية الأخيرة حيث كانت طائرة درون التي استخدمت كبيرة جدا. هذا مؤسف جدا، ولا نعتقد أن هذا التصعيد يخدم العراق واستقرار العراق.

*هل توصلتم من حيث النتائج الأولية إلى الجهات المتورطة بقصف مطار أربيل الأخير وما قبله، وبالتالي يمكن أن يطلع عليها الشارع؟

نيجيرفان بارزاني: بخصوص القصف السابق والقصف الأخير لأربيل، في القصف السابق تم إلقاء القبض على أشخاص بعضهم تم إلقاء القبض عليه في بغداد وبعضهم في أربيل. فهناك تعاون أمني بيننا وبين بغداد للعثور على الأشخاص الذين نفذوا هذه العملية، ومن حيث التنسيق هناك تنسيق جيد جدا بيننا وبين بغداد في هذا الموضوع، والتحقيقات مستمرة. لا أستطيع أن أجزم الآن أیة جهة هي التي أقدمت على هذا الفعل لأن التحقيق في العمليتين مستمر حتى هذه اللحظة.

*أنتم تتفاوضون مع حكومة السيد الكاظمي… ما هي أدوات السيد الكاظمي للتجاوب مع هذا الخطاب المغاير لخطابات السنوات السابقة؟

نيجيرفان بارزاني: هناك مشكلة جوهرية في العراق. لديك مؤسسات الحكومة، مؤسسات الحكومة العراقية، ولديك رئيس وزراء ووزراء. لكن من المؤسف جدا أنه يوجد إلى جانب هؤلاء وخارج هذه الحكومة وهذه الهيكلية شيء آخر والذي بدلا عن أن يكون عونا لمؤسسات الحكومة يشكل في بعض الأحيان معرقلا لها. أخبرهم في كل مرة بأنه ليس من المعقول وليس ممكنا أن تكون هناك حكومة داخل الحكومة وأن يكون هناك شيء آخر خارج الحكومة، يجب أن يكون الجميع واحدا. أنا أرى أن أكبر المشاكل حاليا يكمن في: أين هو القرار؟ هل القرار في يد رئيس الوزراء؟ هذا هو السؤال، هل القرار في يد رئيس الجمهورية؟

*مصدر القرار لدى السيد الكاظمي أم جهات أخرى تحيط بهذه؟

نيجيرفان بارزاني: أنا أعتقد أن هذا السؤال إن طرح الآن على رئيس الوزراء الكاظمي، لیس الكاظمي فحسب، بل وقبل السيد الكاظمي على كل رئيس وزراء في العراق، فإنه كان يعاني من هذا. هذا يجب أن يعالج، يجب توحيد مصدر القرار، فلا يمكن أن تكون مشاركا في الحكم وفي نفس الوقت غير مشارك في الحكم. ماذا فعل كل هؤلاء، مثلا، يشاركون في الحكم ولكن من خلال أشخاص من المستوى الثاني والثالث ككوادر في الحكومة، لماذا؟ لماذا لا يتحملون المسؤولية بأنفسهم؟ أنا على قناعة بأنه كان من الأفضل أن تشارك هذه القوى السياسية بالمستوى الأول من شخصياتها في الحكومة، لا أدري لماذا ينظرون إلى الحكومة باستخفاف؟ لماذا لا يكونون وزراء؟ ليتولوا المسؤولية.

الآن، تجدهم مسؤولين وتجدهم ليسوا بمسؤولين في نفس الوقت. هذه هي أسوأ الحالات. فهم من جهة يتولون المسؤوليات، ومن جهة أخرى وأمام الشعب يتظاهرون بأنهم ليسوا مسؤولين عما يجري، ونحن نعلم جميعا أن الخيارات المتاحة أمام رئيس الوزراء، أي رئيس وزراء في العراق، محدودة.

ما أقصده هو أن هذا النظام السياسي في العراق بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر. فهو نظام يراوح في مكانه ولا يحقق أي تقدم، والسبب هو هذه المشاكل. أما كيف يكون الحل، الحل هو أن تجتمع القوى السياسية العراقية وتعمل بجد على حل هذه المشكلة.

*لماذا يسوق ويصور للعالم أن السيد الكاظمي يدلل إقليم كوردستان من خلال ربما التجاوب مع مطالب أربيل التي يراها شركاء الكاظمي بأنها تجاوز على الدستور وربما فيها شيء من الحيف للوسط والجنوب؟

نيجيرفان بارزاني: أنا أرى أن هذا يستخدم ضد رئيس الوزراء لأغراض سياسية، وإلا فلا أساس له. طبعا نحن نعرف رئيس الوزراء بصفته الشخصية منذ سنوات عديدة، فقد كان من الذين كانوا إلى جانب البيشمركة في أيام النظام السابق، لیس کرئیس وزراء بل كشخص، وشهد معاناة الأنفال بعينيه، وشهد معاناة شعب كوردستان أثناء الهجرة الجماعية، وكان من الذين أدلوا بشهادتهم بخصوص الأنفال في ألمانيا لأنه شهد تلك العملية كلها بعينيه، وشارك كرجل عراقي مع البيشمركة في نضالهم، وشهد رئيس الوزراء كل ما حاق بالكورد في تلك الفترة.

لكن كانت لنا علاقات جيدة مع رئيس الوزراء السابق أيضاً، وقد ربطتنا لسنوات طوال علاقات جيدة مع رئيس الوزراء السابق، السيد عادل عبدالمهدي.

أما ما يستخدم حاليا، والزعم بأنهم يولون الإقليم الأفضلية، فلا أساس له، بل أن خصومه السياسيين يريدون الاستفادة من ذلك ضده. حتى فيما حدث أخيرا، فقد كان دولة رئيس الوزراء متعاونا إلى أبعد الحدود لتقليل الخلافات بشأن قانون الموازنة، لكن بالنتيجة أدركت الأطراف جميعا أن قانون الموازنة هذا قانون يراعي مصلحة كل الأطراف إلى حد بعيد.

*سيد نيجيرفان بارزاني أريد أن أعود وأتعمق في القصف الذي صار في أربيل. تحدثتم قبل أيام وقلتم في تصريح صحفي: نتطلع لبقاء القوات الأمريكية في العراق… سؤالي هنا هل سيطلب الإقليم مساندة أمريكية تحسبا لأي هجمات أخرى محتملة؟

نيجيرفان بارزاني: كما قلت لكم، نحن لا نرى الأمر بهذه الصورة. فمهمة الأمريكيين في العراق واضحة. مهمة الأمريكيين هي مساعدة العراق في محاربة داعش. أما الأمور الأخرى فيجب أن نحلها نحن كعراقيين. يجب أن نحل وجوب أن يكون السلاح محصورا في إطار مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن يقرر كل من جانبه توجيه طائرات درون مسيرة إلى أربيل ويطلق صواريخ على (بلد) ويقصف الأماكن الأخرى. علينا أن نجد حلا.

أنا واثق من أنه في حال وجود إرادة جادة في بغداد لن يكون من الصعب تشخيص الجهة التي ارتكبت هذه الأعمال، وهذا واضح.

*أنتم لن تقبلوا أن يتحول إقليم كوردستان إلى ساحة لتصفية الحسابات.

نيجيرفان بارزاني: هذا غائب تماما عن مفهومنا. إقليم كوردستان جزء من العراق. كما أن سياسة إقليم كوردستان جزء من سياسة العراق، وبغداد هي العمق الاستراتيجي لإقليم كوردستان. كما أن إقليم كوردستان لن يتخذ أي قرار من جهة واحدة جنبا إلى جنب دولة أجنبية، بل أن مثل هذه القرارات تتخذ في إطار العراق. وهناك ممثل لإقليم كوردستان في الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والحكومة العراقية.

*أيضا سؤال يتعلق بالقصف.. قبل أيام أثيرت أنباء… ما حقيقة الأنباء التي تتحدث عن أن هناك صواريخ أطلقت لقصف بعض المواقع للموساد الإسرائيلي في إقليم كوردستان.. سؤالي هو هل أن هناك أصلا مواقع للموساد الإسرائيلي في كوردستان؟ أيضا ما هي رؤيتكم للتطبيع الذي جرى بين إسرائيل وبعض الدول العربية؟

نيجيرفان بارزاني: أولا الخبر الأول لا أساس له ولا أصل أبدا.. فلا توجد أي مواقع إسرائيلية في كوردستان العراق، ولم توجد، وهذا ليس صحيحا… هذا لا أساس له البتة… وقد استخدموه كخبر تناقلته مواقع في بغداد ووكالات أنباء واستخدمته، وتم تضخيم الأمر كثيرا في إعلام بعض الدول الأخرى وكأنهم حقا قصفوا مواقع إسرائيلية.

لمعلوماتكم لا يمكن لأحد من خارج العراق أن يدخل إلى العراق هكذا، فلدينا نظام يربط كل المنافذ الحدودية ببعضها البعض، يعرف بنظام بايسس، وهو نظام نصبه الأمريكيون في حينه للعراق ولإقليم كوردستان، وأي شخص يدخل إلى إقليم كوردستان من أي مكان وأي نقطة فإن بغداد تكون على علم بدخوله.

ولمعلوماتكم أيضا هناك ممثلون عن بغداد في كل المنافذ الحدودية، ربما قد لا يعتقد الناس بهذا، لكن يوجد ممثلون للمخابرات العراقية في كل المنافذ الحدودية والمطارات ويعلمون من الذي يأتي ومن الذي يذهب. هذه الأمور لا أساس لها أبدا.

النقطة الأخرى التي أشرتم إليها، نحن نرى أنه ليس من واجب العراق أن يعادي أي شخص وأية دولة. فللعراق مشاكل كثيرة وعليه أولا أن يعمل على حل مشاكله. في الحقيقة، إن مشاكل العراق مشاكل أخرى قبل أن تكون سياسية، عليهم أن يفكروا في ذلك، والذين يكثرون من الخوض في المسائل السياسية إنما يتهربون من تقديم الخدمات للشعب، وقد تحول كل حياة العراقيين حاليا إلى سياسة فقط، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يغطوا على الأمور الأخرى. مثلا وبدلا عن التركيز على تقديم الخدمات وكيفية التقدم بالعراق، ویركزوا علی أنه ليس من المعقول أن نبقى دولة مستوردة إلى الأبد، تم تحويل كل الأمور حاليا إلى سياسة وكل الحديث يجري عن السياسة.

ما حدث في البرلمان العراقي، كان على ما أرى حالة عاطفية أكثر منها واقعية. كان ذلك بعيدا عن سياسة واقعية ترى الأمور كما هي. أما رأينا فهو رأي واقعي تجاه القوات الأمريكية، أمريكا قوة جاءت إلى هذا البلد لتقديم المساعدة وسترحل عن هذا البلد. لا بد أن يأتي يوم ترحل فيه سواء أكان الآن أم في المستقبل.

لكن السؤال المهم هو: هل بلغ العراق مرحلة لم يعد فيها بحاجة إلى قوات أجنبية لمساعدته؟ السؤال هو هذا وليس غيره، فليس بيننا وبين أمريكا شيء خاص وليست عندنا أجندة خفية معها. لكن عندما امتنعنا عن التصويت لتلك المسألة كان ذلك لسبب واحد، وهو أننا نرى أن العراق لا يزال بحاجة إلى مساعدة التحالف وأمريكا.

أنظري الآن، نتيجة للفراغ القائم حاليا والذي يبدأ من محافظة صلاح الدين ويمتد إلى كركوك ومن كركوك إلى الموصل فراغ كبير جدا نجم عن غياب التنسيق بين البيشمركة وبين الجيش العراقي، بات داعش ينفذ في ذلك الممر عمليات إن لم أقل بصورة يومية فمرة كل بضعة أيام، هذا يعني أنه ليس هناك شيء يجزم بأن داعش قد انتهى.

أما إذا انتهى داعش وتوصلنا جميعا إلى قناعة بأننا لم نعد بحاجة إلى القوات الأجنبية فلا شك أن إقليم كوردستان أيضا سيطبق القرار الذي ستتخذه بغداد، ولن يطلب من جانب واحد أن تبقى القوات الأمريكية في أربيل، لن يفعل شيئا كهذا. وسيلتزم إقليم كوردستان بهذا الإطار الذي يرسمه هذا القرار الصادر عن العراق.

* مع قرار العراق حتى لو كان يتعارض مع رؤية حضرتكم وهي ضرورة وجود قوات أجنبية ساندة أو تقدم المشورة أو حتى تقدم دعما لوجستيا؟

نيجيرفان بارزاني: بالتأكيد سنلتزم بالنتيجة بقرار العراق كدولة. مهما كان القرار.

* فخامة الرئيس، تحدثنا قبل قليل عن مستقبل العملية السياسية وتحالفات… اسم السيد نيجيرفان بارزاني يطرح لأكثر من مرة بخصوص الخطة السياسية القادمة والعملية السياسية القادمة يطرح أكثر من مرة كرئيس لجمهورية العراق. سؤالي هو هل سنرى السيد نيجيرفان بارزاني في قادم العملية السياسية رئيسا لجمهورية العراق؟

نيجيرفان بارزاني: لم لا.. فأنا أيضا عراقي، ويسمح الدستور العراقي والقانون العراقي بهذا.. لكن في الحقيقة لم أفكر في هذا في هذه المرحلة.. لكن لم لا؟

* هل تتوقعون الإبقاء على السيد مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء أم لا؟

نيجيرفان بارزاني: أعتقد أن هذا القرار تحدده الانتخابات ونتائج الانتخابات، وما زال الوقت مبكرا لنعرف إن كان سيبقى أم لا، لكن من المؤكد أن الانتخابات وصناديق الاقتراع هي التي ستحسم هذا القرار.

* نتحدث من جهة المراقبين، المراقبون يتحدثون عن أن كاك نيجيرفان بارزاني نجح في رئاسة الإقليم لكن إذا فرضنا جدلا أن الموضوع انعكس وأصبح رئيسا للحكومة المركزية، هل سينجح في هذه المهمة؟

نيجيرفان بارزاني: تحديات العراق كبيرة وليست هينة، وأعتقد أن ما يفعله فخامة رئيس الجمهورية حاليا من أجل مصلحة العراق عمل جيد جدا، وقد فعل الرئيس برهم صالح حتى الآن كل ما استطاع أن يفعله. بالتأكيد يتوقع كل من يتولى رئاسة الجمهورية أن تواجهه هذه التحديات. لكن علينا جميعا أن ندعم رئيس الجمهورية وندعم رئيس الوزراء ليتمكنا من أداء مهامهما بالصورة المثلى.

* هناك معطيات يراها المراقبون: السعي وراء تعلم اللغة العربية كما تحدثت، ذكر اسمك في الكثير من المجالس السياسية، والطروحات التي طرحتها. هذه كلها يقرأها المراقبون بأنها مقدمات لأن يكون كاك نيجيرفان بارزاني رئيس الجمهورية القادم للعراق…

نيجيرفان بارزاني: رئيس جمهورية العراق ليس بالشيء اليسير، بل هو شرف كبير. وفي أي موقع قد أستطيع فيه تقديم خدمة لهذا البلد ككل، أنا مستعد لذلك. لكن في الحقيقة، ليست هناك فكرة من هذا القبيل في الوقت الحالي.

* فخامة الرئيس، الاستقلال حلم يراود كل الكورد في العالم، متى سيتحقق الاستقلال؟ وهل هناك سقف زمني لتحقيقه؟

نيجيرفان بارزاني: هناك واقع، وهو أن الكورد أمة في المنطقة، وأمة مختلفة من حيث اللغة ومن حيث الثقافة والتراث وكل شيء، حتى من حيث الموسيقى، هنالك اختلاف كبير، وكما ذكرتم فإن هذا حلم كل كوردي. حلم كل كوردي أن يتحقق هذا. لكن الواقع الحالي الذي نعيشه يختلف عن هذا الذي عندنا. ومادام مختلفا فأرى أن تكون خطواتنا متفقة مع الظروف الحالية. الظروف التي نعيشها اليوم، وسياستنا في إقليم كوردستان هي حل مشاكلنا في إطار العراق ومع بغداد. وبغداد هي عمقنا الاستراتيجي، وإذا مضينا باتجاه أي خيار آخر سيبقى هذا الأمر كما هو عليه.

*ماذا بشأن العمليات العسكرية التركية والإيرانية على حدود الإقليم؟

هذا شيء قائم بالطبع، لكنني أعتقد أن علينا قبل التطرق للحديث عن هذا الموضوع، علينا أن نذكر ما هي الأسباب. السبب هو أن من حق دول الجوار أن تطالب العراق بصورة عامة والإقليم أيضا بأنه ليس ممكنا ولا معقولا استخدام أرض العراق كمبدأ لخلق مشاكل للجيران وخاصة من الناحية الأمنية.

من حق إيران كجارة لنا، وتركيا كجارة لنا، أن توجها هذا المطلب إلينا في إقليم كوردستان وإلى العراق بصورة عامة. من المؤسف جدا أن معارضي هذه الدول يجدون اليوم في إقليم كوردستان ملاذا آمنا لهم، ويتخذون من إقليم كوردستان، كجزء من العراق، منطلقا لخلق مشاكل لجيراننا، سواء أكانت إيران أم تركيا.

هذا المبدأ هو مبدأ خاطئ، وهو الذي يتسبب في حدوث القصف وحدوث تدخلات. لذا يجب أولا حل هذه المشكلة، فليس ممكنا أن يتحول إقليم كوردستان والعراق إلى ملاذ آمن أو إلى مكان يعد منطقة آمنة لخلق المشاكل لجيراننا.

* ربما هذه هي رؤية البارتي في أن يوضع حد للمعارضة التركية على سبيل المثال، لكن هل يتوافق ربما الاتحاد الوطني وهل لديه رؤية تشابه رؤيتكم فيما يخص تواجد (بي كا كا) على الأراضي العراقية؟

نيجيرفان بارزاني: هذه المسألة لا علاقة لها بالحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بل هي مرتبطة بكل العراق، وبغداد جزء من هذا الموضوع. هذه المسألة لا يمكن حلها بدون بغداد، والذي يهم هنا هو رؤية بغداد. يجب أن تكون لبغداد وإقليم كوردستان رؤية مشتركة لمسألة معارضي هذه الدول هنا.

على هؤلاء أن يحترموا أرض إقليم كوردستان العراق والعراق، ولا يجوز أن يتحول العراق وإقليم كوردستان إلى مصدر للمشاكل للدول الجارة. لكننا لا نجد هذه الرؤية وهذه السياسة في بغداد حتى الآن.

* دعني أتحدث في إطار الملف الاقتصادي بخصوص المركز والإقليم.. اشترطتم أنه لا يمكن تسليم النفط إلى سومو بدون وجود ممثل للكورد وفقا للدستور، حدثنا عن ذلك…

نيجيرفان بارزاني: نحن لم نشترط هذا الشرط بصفته شرطا. لكن سومو مؤسسة عراقية، ومن حق إقليم كوردستان أن يقول: أريد أن يكون لي ممثل في لجنة سومو بخصوص مسألة بيع النفط.

إن ما أقدم عليه إقليم كوردستان إنما أقدم عليه في إطار صلاحياته الدستورية ولم يكن هناك شيء خارج إطار الدستور. كل ما فعلناه في إقليم كوردستان إنما فعلناه بموجب الدستور، والعملية عملية شفافة جدا لا غموض فيها. نريد أن نشارك نحن أيضاً. من حق إقليم كوردستان، كجزء من العراق، أن يشارك ويكون له ممثل في سومو.

* طيب، بخصوص موظفي كوردستان، هل وضعتم خطة لحل رواتب موظفي كوردستان وبذات الوقت كم هو عدد الأشهر التي يطلبها موظفو إقليم كوردستان؟

نيجيرفان بارزاني: من المؤسف جدا أنه تم تسييس رواتب موظفي كوردستان لدرجة كبيرة، في حين لم يكن يجدر أصلا تحويل هذا الموضوع إلى موضوع سياسي. فموظفو إقليم كوردستان هم جزء من الموظفين العراقيين بموجب القانون وبموجب الدستور، وبموجب القانون يقع على بغداد، الحكومة الاتحادية، واجب تأمين وصرف رواتب الموظفين.

هذا الموضوع تم تسييسه لدرجة كبيرة جدا، ومنذ أن بدأ النقاش الذي دار حول الموازنة في البرلمان وحتى الآن لم يرسلوا شيئا إلى إقليم كوردستان، لا في الشهر الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ونحن الآن في الشهر الرابع ولم تأت حتى الآن أي رواتب من بغداد إلى إقليم كوردستان، وما تم دفعه من رواتب هنا كان وفقا للإمكانيات المتاحة داخل إقليم كوردستان.

* فخامة الرئيس، نود في الدقائق الأخيرة أن نركز على المناطق المتنازع عليها، في الأيام الأخيرة كان هناك اتفاق حول سنجار وهي من المناطق المتنازع عليها، هل لا زال هذا الموضوع مستمرا فيما يخص تواصلكم مع حكومة بغداد لحل كل المشاكل العالقة فيما يخص المناطق المتنازع عليها؟

نيجيرفان بارزاني: ان اتفاق سنجار كان في حد ذاته اتفاق جيد لخدمة العراق ككل، ما جرى بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد. لكن من المؤسف جدا أننا لا نرى أي تنفيذ لهذا الاتفاق على أرض الواقع حتى الآن. ليس هناك أي تنفيذ لهذا الاتفاق. كنا نتمنى أن يصبح اتفاق سنجار عند تنفيذه بداية لحل كل المشاكل الأخرى التي عندنا. لكن المؤسف جدا هو أن هذا الاتفاق المبرم لم ينفذ حتى الآن على أرض الواقع.

* من يعرقل تطبيق اتفاق سنجار؟

نيجيرفان بارزاني: أفضل أن يوجه هذا السؤال إلى بغداد. لأننا في الحقيقة، في إقليم كوردستان نفذنا إلى حد كبير ما يلزمنا به الاتفاق لكن هذا عائد في أغلبه إلى بغداد. أرى أن تسألوا دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية السيد قاسم الأعرجي، فربما لديهم معلومات أكثر.

* ماذا عن معلوماتكم فخامة الرئيس. لديكم كل المعلومات والمعطيات؟

نيجيرفان بارزاني: المعلومات التي عندي تقول إن هذا الاتفاق لم ينفذ حتى الآن.