في اليوم العالمي للإذاعة.. محطة بغداد توقد شمعتها الـ88

شفق نيوز/ احتفت محطات الإذاعات في دول العالم، اليوم الثلاثاء، بيومها العالمي الذي بلغ خلال العام الحالي 130 عاماً، حيث شهدت القارة الأوروبية ولادة أول محطة إذاعية، فيما كانت إذاعة بغداد التي انطلقت عام 1936 لتكون ثاني إذاعة عربية بعد مصر.

وتحتفي دول العالم في يوم 13 شباط/ فبراير من كل عام باليوم العالمي للإذاعة، بعد أن اعتمدته الدول الأعضاء في اليونسكو في عام 2011 ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 يوماً دولياً للأمم المتحدة.

وتعد الإذاعة وسيلة ناجعة وفعالة تتيح الاحتفاء بالإنسانية جمعاء وبالتنوع الحافل الذي تزخر به، وتوفر محفلاً لنشر الخطاب الديمقراطي. وما تزال الإذاعة أكثر وسائل الإعلام استخداماً وانتشاراً على الصعيد العالمي حتى اليوم، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وتتمتع الإذاعة بقدرة فريدة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وهو ما يمكّنها من تعزيز التنوع في المجتمعات، ومن أن تكون ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن آرائهم وتمثيلهم والإصغاء إليهم. وينبغي لمحطات الإذاعة أن توفر خدماتها لمختلف المجتمعات المحلية المتنوعة، وأن تقدّم مجموعة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمضامين، وأن تجسد تنوع جمهورها في إطار تنظيمها وعملياتها.

ولا تزال الإذاعة إحدى أكثر وسائل الإعلام الموثوق بها والمستخدَمة في العالم، وفقاً لما تشير إليه تقارير دولية مختلفة.

وتعد إذاعة بغداد الثانية عربياً، وقد بدأت البث في يوم الأربعاء الأول من تموز/ يوليو 1936 بحضور ملك العراق في حينها غازي بن فيصل الأول.

ومن أبرز الأصوات التي عملت في إذاعة بغداد، أوائل المذيعين حسين الكيلاني، ومحمد عبد اللطيف، ومن أوائل الفنانين مطرب العراق الأول آنذاك محمد القبانجي، والمونلوجست عزيز علي، والمطربة سليمة مراد الملقبة بسليمة باشا، كذلك كان الفنان اليهودي العراقي صالح الكويتي يقدم بعض المعزوفات على آلة العود.