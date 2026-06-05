"فخاخ الموت".. سرقة أغطية الصرف الصحي تتربص بأهالي بغداد

شفق نيوز- بغداد

تشكل أغطية مجاري الصرف الصحي في شوارع العاصمة بغداد، وخاصة المسروقة منها، خطراً يهدد المواطنين والأطفال على وجه الخصوص، من السقوط في فخاخ قد تكون مميتة.

ويعمد بعض المحتالين، لسرقة هذه الفتحات بغية بيعها في السوق السوداء لصالح شركات ومعامل إعادة التدوير، للحصول على أموال سهلة وسريعة.

ويوم أمس، وتحديدا في أحد أحياء منطقة الجهاد في العاصمة بغداد، سقوط شاب في إحدى مجاري التصريف المفتوحة، بينما كان يسمك بشقيقه الصغير، ما أدى لتعرضهم إلى إصابات.

وفي هذا الصدد يقول صاحب الحادثة علي محمد (18 عاماً) في حديثه لوكالة شفق نيوز: "اصطحبت أخي الصغير إلى مكان قريب من منزلنا لاشتري له بعض الحلوى وكنت أمسكه بيدي، ولم أشعر إلا بقدمي وقد انزلقت في مجرى الصرف (المنهولة) التي لا يوجد فوقها غطاء".

ويضيف: "لحسن الحظ امسكت أخي بيدي بقوة لتفادي السقوط كليا في فتحة المجاري، ولم أصب إلا ببعض الخدوش البسيطة"، مؤكداً انه "تم أكثر من مرة وضع سدادة حديدية على هذه المنهولة القريبة من بيتنا لتفادي سقوط الأطفال، لكننا نتفاجئ كل مرة بسرقة غطاء الفتحة".

بدورها قالت المواطنة أم نور (32 عاما) من المنطقة نفسها، إن "سرقة أغطية فتحات المجاري عمل مشين وغير أخلاقي ويصل إلى مستوى الجريمة لأنه يؤدي إلى إلحاق أضرار بالمواطنين".

وتضيف أم نور: "لم أسمح لأطفالي للخروج واللعب بمفردهم خشية سقوطهم في فتحة الصرف القريبة من بيتنا"، منوهة أن "الحلول التي يضعها الأهالي لغلق الفتحة غير ناجحة بما في ذلك وضع غطاء حديدي فوق الفتحة وصبها بالأسمنت، لأن ضعاف النفوس يقومون بسرقتها في اليوم التالي".

وباتت هذه الظاهرة السلبية تشكل ازعاجا وخطراً متزايداً بسبب انتشار سرقة فتحات مياه الصرف الصحي في أنحاء كثيرة من العاصمة بغداد، وخاصة في المناطق السكنية.

من جانبها تؤكد أمانة بغداد الى زيادة وانتشار ظاهرة سرقة أغطية المنهولات وسدادات مياه الصرف الصحي في شوارع وأزقة بغداد بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

ويقول المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل لوكالة شفق نيوز، إن "أمانة بغداد تقوم حاليا بالتنسيق مع القوات الأمنية ووزارة الداخلية لمتابعة هذا الموضوع ومطاردة عصابات سرقة أغطية المناهيل من خلال عمل كمائن لهم وإلقاء القبض عليهم".

ويضيف أن "سرقة هذه الأغطية قضية من القضايا العامة التي تسبب ضرراً في الشوارع وخطرا على الأهالي"، لافتا إلى أن "أمانة بغداد تقوم بتعويض الأغطية المسروقة، مع الجهود للحد من هذه الظاهرة السيئة بالتنسيق مع القوات الأمنية".

ويؤكد الجندي على "وضع سيطرات ونقاط تفتيش أمنية في أطراف العاصمة بغداد لمتابعة السراق والعصابات، وتم القبض على عدد منهم واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى "استمرار هذه السرقات بسبب تعامل أصحاب معامل الصهر التي تقع خارج بغداد مع السراق في شراء أغطية المنهولات التي هي ممتلكات عامة يجب الحفاظ عليها".

وشدد الجنديل على ضرورة "قيام المواطنين بإبلاغ وزارة الداخلية عبر الاتصال بالرقم 911 في حال مشاهدة أي حالة تتعلق بسرقة أغطية المنهولات".