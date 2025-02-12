"فالنتاين" العراق يحلق بأسعار "الورد الأحمر".. ما قصة يوم الخميس؟ (صور)

شفق نيوز/ لا يغفل العراقيون عن أي مناسبة سعيدة، وأي عيد يمر عليهم يتنافسون فيه على إظهار أنفسهم في الصفوف الأولى للمحتفلين حتى وإن بالغوا بالأمر، وهذا الأمر أصبح عادة لديهم في ظل استقطاب مواقع التواصل الاجتماعي للناس والمنافسة زادت وكبرت بحثاً عن المحتفل رقم واحد بين ترندات السوشيال ميديا.

ولا يختلف عيد الحب، أو كما هو معروف بعيد الفالنتاين، رغم أنه لم تجرِ عادة الاحتفال به منذ فترة طويلة، إلا أنه صار من أهم المناسبات الاجتماعية في العراق، ويتنافس فيه العراقيون على عرش الحب مهما كان شكله، فمنهم من يعبر عن حبه لزوجته وحبيبته، ومنهم من نقل ذلك الحب لأبويه اَو لأولاده، وحتى من راح يعبر عن حبه لشخص فقده، لأن الأهمية تكمن في مشاركة المحبة.

لكن الفالنتاين، يمر هذا العام على العراقيين بشكل مختلف أكثر عن الأعوام السابقة، فقد انتشرت حكايات هذه الأيام عن هدايا بالملايين من سيارات فارهة وعقود ذهب براقة، أما الورد الذي كان يحمل صفة البساطة كهدية حب، لم ينجو من المنافسة وأصبح نفيسا وغالياً هو الآخر.

وفي محال بيع الزهور، وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، باقات الورد ذات اللون الأحمر، الذي اتصل على الدوام بعيد الحب وكان وما يزال اللون الرسمي ليوم الفالنتاين.

وعن تجهيز هدايا الورد وأسعارها، يقول أحد أصحاب المحال، لوكالة شفق نيوز، إن "استعدادات الناس ليوم الفالنتاين، أصبحت مختلفة، والهدايا وباقات الورود ليست مثل بساطة الأعوام الماضية، والناس يطلبون باقات من الزهور على الدوام حتى زاد سعرها بشكل كبير، وأصبح سعر الوردة الحمراء 50 ألف دينار".

ويؤكد صاحب المحل، أن "بعض الهدايا غريبة وثمينة كذلك، وهم الزبائن الأوائل أن تكون هداياهم مزينة بالورد الأحمر مهما كلف الأمر".