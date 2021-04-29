عُثرَ عليه في أيسلندا.. أثر عراقي منذ ألف عام في مواقع الفايكينغ

شفق نيوز/ اكتشفَ موقع آثار في ايسلندا يعود الى حقبة شعوب الفايكينغ الذين حكموا أقصى الشمال الأوروبي، وتبين وجود مقتنيات من الخرز الذي يعود الى العراق.

وجاء هذا الاكتشاف في تقرير نشر في مجلة "جورنال علم الآثار" العلمية وشارك فيه باحثون من ايسلندا والولايات المتحدة والنروج، وترجمته وكالة شفق نيوز.

والموقع المكتشف يقع بالقرب منطقة كهف سورتشيلر، وكان يستخدم لممارسة طقوس الفايكينغ القديمة.

ومن بين الاكتشافات الأكثر أهمية مجسم على شكل زورق مصنوع من الحجر. ويعتبر سورتشيلر الكهف الأكثر طولا في ايسلندا، وهو تكون بفعل الحمم البركانية، ويمتد على طول 1.6 كيلومتر، وهو يحمل اسم رمز النار عند الفايكينغ "سورتور" الذي يشكل أحد رموز الإيمان في ميثولوجيا شعوب الشمال الاسكندنافية.

وانفجر البركان قبل أكثر من ألف عام. وكتبت الدراسة "آثار هذا الانفجار كانت مقلقة، وتشكل تحديات وجودية للمستوطنين الوافدين الذي أتوا حديثا ايسلندا"، في اشارة الى قبائل الفايكينغ الذي كانوا يشتهرون بغزواتهم، ويعيشون في ذلك الوقت في النرويج والسويد والدنمارك، واستوطنوا لاحقا في ايسلندا، بعد انفجار البركان.

وبحسب الدراسة فإنه "تم اكتشاف عشرات الخرزات، بعضها يعود مباشرة إلى العراق، مع بقايا معادن خام تعود إلى تركيا".

ولم يتضح كيف وصلت هذه المقتنيات العراقية الاصل إلى مناطق الفايكينغ في ذلك الوقت.