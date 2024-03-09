على خطى إيران.. العراق يوسع التعاون مع طهران لاستنساخ سياستها الصحية

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية أن العراق يعتزم حذو ايران في سياسته الصحية من خلال توسيع المراكز الصحية في أنحاء البلد، بحسب ما قاله مسؤول كبير في وزارة الصحة العراقية، أكد أيضا على الاستفادة من "التجارب الايرانية"، والسعي لإنتاج الأدوية وتعزيز السياحة الصحية ونقل التكنولوجيا.

وفي تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ نقلت الصحيفة الايرانية عن نائب وزير الصحة العراقي هاني موسى العقابي قوله خلال اجتماع مع وزير الصحة الإيراني برهام عين اللهي، في طهران، ان "الصحة العامة وصحة الاسرة هي الاهتمامات الرئيسية لوزارة الصحة العراقية، وسنستفيد من تجارب ايران في هذا المجال"، مضيفا أنه على سياق سياسة إيران الهادفة الى توسيع المراكز الصحية، فان العراق بدأ من جهته في بناء مثل هذه المراكز لتقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين.

وبحسب التقرير الايراني فان نائب وزير الصحة العراقي كان يشارك في المؤتمر الدولي الأول لصحة الأسرة، الذي عقد في الفترة من 5 الى 6 مارس/ آذار في العاصمة الايرانية، ونقلت عن العقابي قولها العديد من الأطباء والمواطنين في العراق يعرفون الأدوية الايرانية جيدا ويتناولونها للعلاج.

وخلال اعلان العقابي عن الاستعداد للانتاج المشترك للادوية والمعدات الطبية، قال "لقد وقعنا مذكرات تفاهم مع وزارة الصحة الايرانية بشان انتاج الادوية والسياحة الصحية ونقل التكنولوجيا"، مشيرا إلى أنه سنشهد قريبا انجازات قيمة في هذه المجالات.

ونقل التقرير عن الوزير عين اللهي تأكيده على أهمية توسيع التعاون في مجالات السياحة الصحية والطب والمعدات الطبية والرعاية الصحية ايضا، موضحا ان ايران"على استعداد لتبادل خبراتنا في مجال الصحة، بما في ذلك التغطية الصحية العامة، مع وزارة الصحة العراقية" بالاضافة الى تنفيذ برنامج مشترك في مجال الصحة الاسرية.

وبعدما لفت التقرير الى ان العلاقات بين البلدين تحسنت خصوصا في مجال الصحة بما في ذلك الطب والمعدات الطبية، نقل عن الوزير الايراني قوله ان ايران مستعدة للانتاج المشترك للادوية والمعدات الطبية، وكذلك تصدير المنتجات الصيدلانية المشتركة الى دول اخرى.

وقال الوزير الايراني انه "سيتم قريبا ارسال اول ملحق صحي الى العراق، وسيساعد في تطوير العلاقات الصحية بين البلدين".

وذكر التقرير بتصريح للمستشار الثقافي والأكاديمي العراقي في طهران ياسر عبدالزهرة في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، قال فيه إن أكثر من 80 ألف طالب عراقي يدرسون في إيران، وأن أكثر من 40 مستشارا عراقيا شاركوا في مؤتمر اسبوع العلوم الذي عقد في مشهد في تشرين الاول/اكتوبر 2023، مما يؤكد على العلاقات الاكاديمية الوثيقة بين ايران والعراق. وتابع قائلا"نأمل ان نتمكن من تنفيذ خريطة الطريق التي أعدتها وزارة الصحة الايرانية".

إلى ذلك، نقل التقرير عن الوزير عين اللهي قوله إن التعاون بين ايران والعراق في مجال الصحة يجب أن يكون بلا حدود، مضيفا "نؤكد على أن هذه التفاعلات ستمتد لتشمل ايران والعراق وسوريا ولبنان".

وبالاضافة الى ذلك، قال الوزير الايراني ان ايران مستعدة للتعاون مع العراق على كافة المستويات بما في ذلك التدريب الاكاديمي او الدورات التدريبية قصيرة المدى، وتأمل أن يقود التعاون الى تلبية احتياجات القطاع الصحي في العراق، بما في ذلك التخصص والتخصص الفرعي والزمالة.

ترجمة: وكالة شفق نيوز