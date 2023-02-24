عراقية مدافعة عن اسرائيل تدخل بمواجهة مع طلاب مؤيدين للفلسطينيين

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ملكة الجمال العراقية السابقة سارة عيدان، حاولت الاحتجاج على تجمع مؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا في ولاية لوس انجلوس الامريكية.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان سارة عيدان التي كانت ملكة جمال الكون في العراق العام 2017، سجلت لنفسها مشهد فيديو وهي تمشي على الرصيف بالقرب من الحرم الجامعي حيث كانت منظمة "الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين" المعروفة بدفاعها عن الفلسطينيين، وكانت تحمل لافتة تقول "بي دي اس تؤذي الفلسطينيين".

واشار التقرير الى ان الفيديو يظهر سارة عيدان وهي تحاول إجراء محادثة مع ناشطين في المنظمة التي كانت تعقد مؤتمرها السنوي في الجامعة الامريكية.

وتابع التقرير أن أفراد في المنظمة تجنبوا الحديث مع عيدان، وتواصلوا مع احد عناصر الامن من اجل ابعادها عن حرم الجامعة.

وردا على ذلك، كتبت عيدان على حسابها على "تويتر" قائلة إلى جانب الفيديو، "في نهاية الأسبوع الماضي، عقدت الجماعة الكارهة لإسرائيل (الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين، مؤتمرها السنوي في جامعة كاليفورنيا.. هذه المجموعة تضايق الطلاب اليهود وتروج لحركة المقاطعة وتنشر الاكاذيب عن اسرائيل. لذلك ذهبت إلى جامعة كاليفورنيا لاجراء محادثة معهم. ولم يكن مفاجئا أنهم لم يرغبوا في التحدث، وبدلا من ذلك، ارسلوا الأمن وتحدثوا إلى الشرطة في محاولة جبانة لاسكاتي".

وتنضوي منظمة الطلاب هذه إلى حركة "بي دي اس" العالمية التي تنشط في مجال مقاطعة اسرائيل حول العالم.

ونقل التقرير عن عيدان قولها "إن الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى السلام. الحرب، مثلها مثل المقاطعة، لم تنجح طوال 70 عاما ، فلماذا تنجح الآن؟".

وفي ختام الفيديو، تصور عيدان مجموعة من الطلاب من خلف سور وهم يصرخون باتجاهها، وقالت "إنهم يعاملوننا وكأننا من الارهابيين، وانا مجرد شخص صغير يرفع لافتة".

وذكر التقرير أنه خلال مسابقة ملكة جمال الكون في العام 2017 في لاس فيغاس، التقطت عيدان صورا لنفسها مع ملكة جمال اسرائيل ادار غاندلسمان، ثم فرت هي وعائلتها لاحقا من العراق بسبب تلقيها تهديدات بالقتل.

ونقل التقرير عن عيدان قولها "تم وصفي بأنني خائنة لأنني دعوت الى السلام. التفاوض على السلام بين دولتين ليس خيانة للقضية العربية، ولكنه خطوة حيوية لإنهاء الصراع والمعاناة للجميع".

ترجمة: وكالة شفق نيوز