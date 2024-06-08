"عدّاد الأجرة" يرعب سائقي التكسي في بغداد ويلوّحون إلى "ما لا يحمد عقباه"

شفق نيوز/ لا تكاد تمر نظرة خاطفة لأي مواطن على أحد شوارع العاصمة بغداد، حتى تقع على سيارة صفراء، وفي أحيان كثيرة تصطبغ شوارع العاصمة باللون الأصفر في ذروة الازدحامات، حيث تصطف سيارات الأجرة الصفراء، و تزاحم بعضها البعض للخروج بصيد ثمين يتمثل براكب سخي.

ووسط هذا التسابق لسائقي سيارات الأجرة في شوارع بغداد المكتظة بأنواع السيارات و بمختلف الموديلات، يواجهون بين الحين والآخر، قرارات حكومية يرون بأنها تبخس حقهم أو تظلمهم وآخرها هو الحديث المتداول عن نية الحكومة ربط اجرة التكسي بأجهزة العداد الالكتروني لتحديد كلفة الأجرة.

سائقو الأجرة يهددون

بعض سائقي التكسي الصفراء تحدثوا لوكالة شفق نيوز، قائلين: "قد تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".

وانتقد عدد من سائقي سيارات الأجرة، نية وزارة النقل العراقية بربط العداد لاحتساب اجرة التكسي، مؤكدين أن "هذا القرار مجحف بحق سائقي التكسي ببغداد خصوصا كون آن الازدحامات و اسعار البنزين لا تتناسب مع هذه الإجراءات".

اما عدد آخر من المواطنين يؤيدون الفكرة كونها تقلل أجور النقل.

وتستعد وزارة النقل العراقية لإعادة تفعيل نظام "عداد التكسي" في العاصمة بغداد الذي كان معمولا به لغاية ثمانينات القرن المنصرم، وذلك مطلع شهر تموز المقبل.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتنظيم عمل مركبات الأجرة بشكل أفضل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وسائقي تلك المركبات.

فوائد العداد

وأكدت الوزارة في بيان لها أصدرته في 19 أيار الماضي، أن أهداف تفعيل نظام عداد التكسي تتلخص بما يلي:

يُساعد نظام عداد التكسي على احتساب الأجرة بشكل عادل، بناءً على المسافة والوقت، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الشفهية بين الراكب والسائق، والتي قد تُؤدي إلى ظلم أحد الطرفين.

ويُساهم نظام عداد التكسي في تحسين أوضاع سائقي التكسي، من خلال ضمان حصولهم على أجرة عادلة مقابل جهودهم، مما يُساعدهم على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ويُساعد نظام عداد التكسي على مكافحة ظاهرة العشوائية في عمل سيارات الأجرة، من خلال تنظيم عملها وضبط التعرفة.

ويُساعد نظام عداد التكسي على حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان حصولهم على خدمة نقل آمنة وموثوقة بسعر عادل.

وتعمل وزارة النقل حاليًا على وضع التعليمات الخاصة باستخدام عداد التكسي ضمن قانون نقل الركاب.

التكسي الوطني

أعلنت وزارة النقل، استعدادها للشروع بالتطبيق الإلكتروني للتاكسي الوطني، معتمدةً على مركبات القطاع الخاص، بغية توفير خدمة نقل آمنة وتوحيد الأجور بقطاع النقل الخاص.

وستقوم الوزارة بإطلاق تطبيق "التكسي الوطني" خلال شهر تموز المقبل، ليتمكن المواطنون من حجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، مع ضمان احتساب الأجرة بشكل عادل.

وستعمل الوزارة على متابعة مخالفات سيارات الأجرة، وضمان التزامها بنظام عداد التكسي من خلال وضع ضوابط معينة ومفارز لمتابعة المخالفات.