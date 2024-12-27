عبودية واغتصاب وموت.. صرخة في العراق لإنقاذ العاملات النيجيريات

شفق نيوز/ سلطت صحيفة نيجيرية، الضوء على معانات العاملات النيجيريات في العراق، لافتة إلى أنهن يواجهن مصاعب كبيرة، وطالبن السلطات في أبوجا (عاصمة) مؤخراً بالإسراع في إعادتهن إلى البلاد.

وذكرت صحيفة "سياسة نيجيريا"، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "عدداً متزايداً من النساء اللائي تم إغراءهم إلى العراق بوعود بوظائف منزلية ذات رواتب جيدة، يطلبن المساعدة لأنهن يواجهن الاستغلال وسوء المعاملة وظروف العمل المؤسفة".

‎وبحسب التقرير، أبلغت العديد من هؤلاء النساء، اللواتي غادرن نيجيريا بحثا عن فرص أفضل، عن تعرضهن لـ"سوء المعاملة من قبل أصحاب العمل، ومحاصرات في عقود لا يمكنهن الهروب منهن، وانقطعن عن أسرهن".

ووفق التقرير النيجيري، دعت النساء اليائسات للعودة إلى ديارهم، الحكومة النيجيرية والمنظمات الإنسانية إلى "التدخل وإنقاذهن".

‎ولفت التقرير، إلى أن "توظيف النساء في نيجيريا يتم من قبل حلقة من (الوكلاء) المحليين الذين يبيعون لهن حلم الأجور الجيدة والظروف الجيدة في الخارج".

‎وأضاف أن هؤلاء الوكلاء يحصلون على موافقة النساء ويكملون إجراءات التأشيرات وإرسالهن إلى شركات التوظيف في العراق مقابل عمولة تبلغ حوالي 500 دولار لكل امرأة"، وفقا لنشطاء على دراية بالنظام.

‎وتابع التقرير: "بمجرد الوصول إلى هناك، تطلب الشركات العراقية من النساء التي تسمى (شغالات) عاملات منزلية، توقيع عقود لمدة عامين وتعيينهن إلى عائلات أو مؤسسات كثيفة العمل مثل المنتجعات الصحية، حيث من المتوقع في كثير من الأحيان أن يعملن أكثر من 20 ساعة في اليوم مقابل أجر شهري من 200 دولار إلى 250 دولارا".

‎وأشار التقرير النيجيري، إلى أن "في العديد من المنازل، تخضع النساء لمعاملة غير إنسانية، ويمضين أياما دون طعام، ويتعرضن للضرب ولا يتم توفير أماكن معيشة لهن".

ونبه التقرير، إلى أن بعض هذه العاملات يواجهن أيضا الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وأخبرت العديد منهن قصصا عن الضحايا الذين واجهوا الكثير من سوء المعاملة والتعذيب لدرجة أنهم انتهى بهم المطاف بالموت على الرغم من أن هذه الحالات لم يتم تأكيدها بشكل مستقل".

ونقل التقرير، عن داميلولا أديكولا، المؤسس المشارك لمؤسسة "هوبس هافن" وهي منظمة غير حكومية نيجيرية تساعد في تتبع النساء في العراق ودول الشرق الأوسط الأخرى حيث تنتشر إساءة معاملة العمال المنزليين الأفارقة: "إنه شكل من أشكال العبودية الحديثة".

وأضافت أديكولا، أن "هؤلاء العملاء العراقيون والعائلات التي تعمل النساء من أجلها، غالبا ما يقولون لهم (لقد اشتريناك لذا عليك أن تعمل".

وأشارت المؤسس المشارك لمؤسسة "هوبس هافن"، إلى أن "العقود التي يوقعونها تتعارض مع أي نوع من أنواع القانون الدولي، لعدم وجود رعاية طبية وعليهم العمل لساعات فاحشة".