عائلة إيرلندية تبيع المنزل لإخراج الأب الأسترالي المسجون في العراق

شفق نيوز/ ذكر تقرير إيرلندي، أن عائلة المواطن الاسترالي روبرت بيثر، المسجون في العراق منذ العام 2021، بشبهة الاختلاس فيما يتعلق بمشروع مبنى البنك المركزي العراقي، أصبحت مضطرة إلى بيع منزلها في إيرلندا، من أجل تأمين النفقات القانونية المتعلقة بإخراجه من السجن.

وبحسب تقرير لموقع "إكسترا اي ايه" الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الاسترالي الذي كان يقيم مع عائلته الايرلندية في مدينة الفين الايرلندية، اعتقل في بغداد في ابريل/نيسان 2021، وادين لاحقا بتهمة الاحتيال.

ونقل التقرير عن ابنه فلين بيثر، قوله "إنها معاناة متواصلة لوالدته وهي تحاول جاهدة الحفاظ على تماسكها من اجل الاسرة، وهي نفسها ليست بصحة جيدة".

وأضاف أن الوضع صار شبيها بأسطورة صراع "داود وجالوت"، مردفاً: "حاولنا ان نتدبر امرنا بمفردنا، وتراكم علينا 120 الف يورو متعلقة بالنفقات القانونية، وقد مررنا بالمحاكمة ثلاث او اربع مرات حتى الان".

ووفق التقرير، فإن روبرت بيثر (50 عاما) مهندس ميكانيكي، عمل في الشرق الاوسط لنحو عقد من الزمن قبل ان يتولى مشروع بناء لبنك المركزي العراقي في بغداد في العام 2015، لكنه لفت الى انه مع اقتراب المشروع من نهايته، ظهر نزاع بين البنك وشركة "CME للاستشارات" في دبي والتي يعمل بيثر لصالحها، فجرى اعتقال بيثر وزميله المهندس المصري خالد رضوان بعد ان اتهم البنك الرجلين باختلاس اموال من المشروع.

ونقل التقرير عن فلين قوله إن "الاجتماع بأكمله كان خدعة لادخالهم الى البلد، وبينما كانوا في وسط الاجتماع، تحدث الشخص الذي يقود الاجتماع بشيء باللغة العربية"، ثم بعدها اقتحمت قاعة الاجتماع من قبل عناصر المخابرات العراقية او شيئا من هذا القبيل.

ولفت التقرير الإيرلندي، إلى أن العناصر الأمنية اقتادوا الرجلين الى مقر إقامتهما، وصادروا جميع الاقراص الصلبة والمخططات الهندسية، ثم احتجزوهما، مبيناً أن بيثر ورضوان احتجزا لاكثر من 5 شهور قبل ان يتم توجيه تهمة تلقي اموال بطريقة احتيالية لهما في اغسطس/اب 2021.

وبحسب التقرير، فإن القاضي العراقي فرض على الرجلين غرامة قيمتها 10 ملايين يورو، وحكم على كل منهما بالسجن 5 سنوات، مضيفا انه برغم العديد من الاستئنافات، لم تنجح محاولات إطلاق سراحهما.

وكان رئيس الوزراء الايرلندي خلال ولايته الأولى في العام 2021، قد تعهد "ببذل قصارى الجهد، والعمل مع الحكومة الاسترالية التي تقود العملية لحل هذا الأمر مع السلطات العراقية".

وبرغم ذلك، سبق للسيدة بيثر، أن أعلنت أن زوجها يشعر "بالخيانة" وان السلك الدبلوماسي الاسترالي لم يفعل شيئا، مشيرة الى ان كافة المعلومات التي تتلقاها، تأتيها من عائلة زميله المصري.

ونبهت السيدة بيثر، وفق التقرير، إلى أن زوجها لا يعرف مكان احتجازه، وهو "لم يرتكب اي خطا"، بل انه في الواقع نال الاشادة على التقدم الذي حققه المشروع، الذي أشرف عليه طوال 4 سنوات.

وختم التقرير، بالإشارة إلى أن ظروف احتجاز بيثر ما تزال مجهولة، مذكرا بان منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحدثت خلال السنوات الاخيرة عن ان وزارة الداخلية العراقية تحتجز المعتقلين لديها في ظروف صعبة مع فرص محدودة للحصول على العناية الطبية.