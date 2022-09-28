"عام بلا رواتب تقاعدية".. معلمون: رسول العلم يهان ويُسرق في البصرة

شفق نيوز / (قم للمعلم وفِّه التَبجيلا.. كادَ المُعلم أَن يكونَ رسولا).. الرسول الوارد في بيت الشاعر أحمد شوقي بات يُذَل في بلاد ما بين النهرين وموطن أول حرف، وأمسى يعتدى عليه في وضح النهار وأمام الجميع وعلى يد طلبته الذي علّمهم الحرف في سنوات الدراسة الأولية.

وقمعت الأجهزة الامنية المتمثلة بشرطة الشغب في البصرة، أمس الثلاثاء، تظاهرة للعشرات من المتقاعدين من الكوادر التعليمية والموظفين في تربية البصرة أمام مبنى ديوان المحافظة نتيجة مطالبتهم بصرف رواتبهم التقاعدية ومستحقات نهاية الخدمة.

وعدل البرلمان العراقي بمقترح من مجلس الوزراء قانون التقاعد الموحد عام ٢٠١٩ عقب تظاهرات عارمة تطالب بالتعيين جابت أنحاء البلاد، ثم تحولت لاحقاً إلى ثورة عرفت فيما بعد بثورة تشرين، وكان من نتائج هذا التعديل أنه جعل سن الإحالة على التقاعد لمن أتم ٦٠ عاما، بعدما كان ٦٣ عاما في ذات القانون قبل تعديله.

أبو حسين، مدرس بصري، روى لوكالة شفق نيوز، تفاصيل حالته بالقول: "تمت إحالتي على التقاعد في الشهر السابع من عام ٢٠٢١ ضمن المئات من المحالين على التقاعد من المعلمين والمدرسين والموظفين في تربية المحافظة بعد خدمة تربوية قضيتها في السلك الوظيفي وصلت لـ٣٦ عاماً"، لافتا إلى أنه "ومنذ تاريخ الاحالة على التقاعد ورغم مرور ١٥ شهراً عليها لم يستلم راتبه التقاعدي لغاية الآن".

وأضاف، أنه "لا يعرف سبب عدم صرف راتبه التقاعدي حتى هذه اللحظة، رغم أنه كان يتم استقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية منه شهريا".

وأشار المدرس البصري، إلى أن "ليس هذا فحسب، بل أن مبلغ مكافأة الخدمة لم يتم صرفها وهو استحقاق قانوني لهم، حيث يصل مبلغ مكافأة الخدمة لأقل متقاعد ضمن وجبته المحالة على التقاعد إلى (١٠) ملايين دينار عراقي"، مرجحاً أن تكون وزارة التربية "تسعى لمساومتهم عليه (مبلغ مكافأة الخدمة) من اجل التنازل عن استحقاقهم القانوني حتى يتم صرف رواتبهم التقاعدية".

وطالب أبو حسين، الجهات الحكومية بـ"صرف مستحقاته التقاعدية وراتبه، كونه يعيل عائلة بينها المريض الذي بحاجة طبية باستمرار، بسبب مرضه المزمن، والطالب الذي ما يزال في الكلية ويدعمه ماديا، حيث ما يزال تحت رعايته ومتابعته "، مؤكدا انه" بسبب تأخر الراتب التقاعدي بات يعيش وضعا مادياً صعباً".

تدخل نيابي

في غضون ذلك، أفصح النائب علاء الحيدري، عن شكوك لدى نواب البصرة بوجود تلاعب كبير بأموال الموظفين في تربية المحافظة، وبسبب هذا التلاعب يتم التغاضي عن صرف الأموال التقاعدية لهم".

وفي رسالة صوتية أرسلها الحيدري، إلى مجموعة عبر تطبيق الواتساب خاصة بالمتقاعدين من موظفي تربية البصرة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، قال فيها: إنه زار هيئة التقاعد مرتين خلال الأيام الماضية، فضلا عن وزارة التربية لبحث قضية عدم صرف مستحقات المتقاعدين، مؤكدا أنه "تقدم بشكوى لدى الادعاء العام ضد مديرية تربية البصرة وهيئة التقاعد الوطنية".

وأضاف الحيدري، أن "وزير التربية أكد له أثناء اللقاء مناقشة الأمر في مجلس الوزراء وصدر توجيه باستضافة مدير هيئة التقاعد العامة قبل أكثر من شهر".

وتابع، أن "مدير التقاعد الوطنية أبلغه أن التوقيفات التقاعدية صرفت من قبل تربية البصرة لبناء المدارس وغيرها من المشاريع، وبالتالي انفاق هذه الاموال الموجودة التي بحوزة التربية تغير عنوانها من التوقيفات التقاعدية إلى بناء المدارس وغيرها".

وأوضح الحيدري في بصمته الصوتية، أن "نواب البصرة جادين في متابعة هذا الملف، ودائما ما نصل لنقطة أو نقاط نعتقد ان هناك تلاعبا كبيرا حصل في أموال المتقاعدين من موظفي تربية البصرة، ولهذا السبب يتم رفض طلب إطلاق التوقيفات التقاعدية في الوقت الحالي".

واكد الحيدري "الاستمرار بمتابعة هذا الملف، وحتى إن تم اطلاق الاموال، لمعرفة المتسبب بصرف الأموال بهذه الطريقة غير الصحيحة، حتى يتم محاسبة المقصرين بالموضوع أمام الجهات التحقيقية المختصة".

السرقة الكبرى

وفي أثناء ذلك، قال مجموعة من المتقاعدين، للوكالة، إن "الأموال العائدة لهم كرواتب تقاعدية والتي اختفت من تربية البصرة تبلغ ٣٣ مليار دينار عراقي، على الرغم من أنهم يعتقدوا أن المبلغ المختفي أكبر بكثير من مما تم الترويج له مديرية تربية البصرة".

وذكر متقاعدون، أن "عددهم يبلغ ١٤٠٠ متقاعد وهم من مواليد أعوام ١٩٦١ و١٩٦٢ وتمت احالتهم على التقاعد من تربية البصرة العام الماضي ضمن عملية تسريح المواليد التي تتخذها الدوائر الحكومية طبقا لقانون التقاعد العام"، لافتين إلى انهم " لم يتسلموا رواتبهم حتى الان، رغم مرور اكثر من عام كامل، وبعضنا اهلكته الشهور بسبب الوعود وباتوا يفترشون الأرصفة بحثا عن لقمة العيش".

وأضاف عدد من المتقاعدين، أن "رواتبهم المسروقة تبلغ ٣٣ مليار دينار عراقي من عام ٢٠١٤ ولا يعرف مصير هذه الأموال، حيث أن تربية البصرة تقول انها صرفتها في مجال بناء المدارس وبعض المشاريع نتيجة تأخر إقرار الموازنات الحكومية بهذا الشأن"، مؤكدين أنهم "قدموا شكوى منذ مطلع العام الحالي لدى هيئة النزاهة واعتقلت على اثر شكواهم جميع موظفي قسم الحسابات في تربية البصرة، وتمت كفالتهم بمبلغ ٧٥ مليون دينار عراقي وخرجوا بعدها ليتم غلق الدعوى ولا علم بمصيرها أو النتائج التحقيقية التي توصلت إليها الهيئة بهذا الشأن".

وناشد المتقاعدون عبر وكالة شفق نيوز، الجهات المختصة وخاصة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ"فتح تحقيق بملف قضيتهم الشائك وسرقة أموالهم التقاعدية، دون أي حسيب أو رقيب".

جدير بالذكر، أن وكالة شفق نيوز، وعبر مراسلها في محافظة البصرة، حاولت مراراً التواصل مع مديريتي تربية وتقاعد المحافظة، لكن دون جدوى.