"أظهر لنا عراقك".. فوز 5 صور إبداعية بمسابقة أممية

شفق نيوز / أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع للأمم المتحدة فوز خمسة عراقيين بمسابقة مخصصة لعرض المهارات التصويرية (الفوتوغرافي) من خلال صور تظهر مشاهد من الحياة العراقية التي تركز على ما يجمع مجتمعاتهم سوية.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، حمل عنوان "أظهر لنا عراقك"، أن "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، بعد جائحة كورونا، الحصول على الدعم والقوة من العائلة والأصدقاء والجيران".

وأوضح البرنامج الإنمائي، أن "في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ومن خلال (برنامج التماسك الاجتماعي) التابع للأمم المتحدة في العراق، أطلقت مسابقة مخصصة للعراقيين، لاستعراض مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي، مع إظهار ما يجمع مجتمعاتهم سوية"، مشيراً إلى اختيار "خمسة فائزين لإبداعهم وإيصالهم الرسالة الملهمة التي يوجهونها".

صورة مرتضى رضا (بغداد)

مجموعة من النساء الصابئيات المندائيات يمارسن طقوسهن على ضفاف نهر دجلة للاحتفال بيوم الازدهار.

تمثل الصورة تنوع المجتمع العراقي، وتعدد طوائفه، وحرية جميع الطوائف في ممارسة شعائرها.

صورة عباس الأسدي (ذي قار)

تمثل هذه الصورة حول أهوار العراق عمل الابن والاب في الصيد وتعكس التماسك الاجتماعي الذي تتطلبه العائلة من اجل تأمين سبل العيش اليومية.

صورة يونس محمد (أربيل)

عائلة خلال اليوم الأول من الربيع (نوروز)، وفي ظل عدم تمكنها من الخروج من المنزل بسبب قرارات الحجر الصحي، تمضي وقتها في حالة استرخاء على سطح المنزل فيما يتم تسخين الشاي.

وفي إطار الرد على وباء كورونا العالمي، قامت حكومة كوردستان بتطبيق الحجر الصحي اعتبارا من 15 اذار/مارس العام 2020.

وفي ظل موجة العدوى، فإن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحجر الصحي تؤدي دورا في الحياة اليومية للشعب الكوردي بأشكال مختلفة.

صورة نزيه علي (السليمانية)

"عيد بيرشاليار"، وهو احتفال ثقافي كوردي يقام في أول أربعاء من شهر شباط/ فبراير في هورمان، وهو تعبير عن فرحة وسعادة خمسة قرى في المنطقة حول اجتماع برلمان المنطقة، حيث يجري انتخاب مجلس يتولى إدارة شؤون القرى الخمس، ويدير هذا المجلس مجموعتان صوفيتان تتبعان للشيخ عثمان النقشبندي ودراويش الإقليم، وبدأ تشكيل هذا المجلس منذ أكثر من 900 عام ويعقد دورته سنويا.

وأصبحت هذه المناسبة تقليدا للمواطنين نظرا لاهتمام السياح من جميع أنحاء العالم بهذا الحدث، ولأن أهالي المنطقة يمكنهم بيع الحرف اليدوية للسياح خلال الأيام الثلاثة للاحتفال، وتعايش الناس في هذه القرى الخمس، سوية بسلام كأخوة ومن دون أي مشكلات لأجيال عديدة.

صورة مصطفى محسن (بغداد)

خرجت العديد من النساء خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي، احتجاجا على القيود والتطرف، وللتعبير عن مكانتهن في المجتمع، المرأة زهور الأرض وحمامات السلام.