صور من سماء الموصل القديمة.. الحدباء تلوح في الأفق

التقطت عدسة وكالة شفق نيوز مشاهد من السماء توثق العمل الجاري في منارة "الحدباء" لتعود من جديد تناطح سماء مدينة الموصل.

وتظهر الصور التي التقطتها كاميرا الوكالة عبر طائرة (درون) استمرار العمل في إعادة ترميم منارة الحدباء، حيث تقترب أعمال الترميم من الانتهاء.

كما استعرضت الصور مشاهد المدينة القديمة، التي تضم جامع النوري الأثري، وحركة العمران الجارية فيها، مما يعكس عودة الحياة إلى هذه المنطقة التاريخية.

وقبل أيام، احتفى الموصليون بوصول البناء في منارة جامع النوري الكبير "الحدباء" إلى ارتفاع 43 متراً من أصل 51 متراً، وذلك خلال ندوة نظمها المركز المجتمعي لمبادرة إحياء روح الموصل تحت عنوان "الحدباء تعود". وناقشت الندوة، بحضور مسؤولين محليين، آخر مستجدات مشروع إعمار الجامع النوري الكبير "بأيادٍ عراقية محلية".

وفي الوقت الحالي، يسير العمل في جامع النوري ومنارته الحدباء بوتيرة جيدة، بعد أن شهدت الأشهر الماضية بعض التلكؤ والتأخير.

ويُنفذ مشروع "إعادة إعمار الجامع النوري والمنارة الحدباء" من قبل منظمة اليونسكو بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت منظمة اليونسكو بأن نسبة إنجاز العمل في إعمار الجامع النوري الكبير ومئذنة الحدباء بلغت 80%، مع توقعات بإنجاز العمل بحلول العام المقبل.

ويُعتبر جامع النوري من المساجد التاريخية في العراق، حيث بُني على يد نور الدين زنكي عام 1172م، ويقع في الساحل الغربي للموصل.

وتعرف المنطقة المحيطة بالجامع بمحلة الجامع الكبير، ويُعتبر ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، وقد خضع الجامع لعدة عمليات إعمار، كانت آخرها عام 1944م.

وفي عام 2014، من على منبره في يونيو/حزيران من ذلك العام، أعلن زعيم داعش أبو بكر البغدادي "خلافته المزعومة"، وخلال تقدم القوات العراقية لتحرير المنطقة في يونيو/ حزيران 2017، قام داعش بتفجير منارة الحدباء.

ويؤكد مسؤولون محليون، أن جهود إعادة الإعمار في الموصل مستمرة لتعيد لها روح الحياة، مؤكدين على عزيمة سكانها في تجاوز آثار الفتنة واستعادة تراثهم التاريخي.