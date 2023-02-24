صورة "سيلفي" مع المنطاد الصيني تكشف قدرات طائرة التجسس الأمريكية "يو-2"

شفق نيوز / نشرت وزارة الدفاع الامريكية، اليوم الجمعة، صورة أشبه بـ"السيلفي" لقائد طائرة تجسس أمريكية من طراز (يو- 2)، فوق المنطاد الصيني الذي اسقطته القوات الامريكية بداية الشهر الجاري، فيما بينت أن الطائرة (يو-2) هي الوحيدة التي بإمكانها التحليق بشكل دائم على الارتفاعات التي كان يطير فيها المنطاد، ولديها قدرات امنية عالية.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الامريكية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إن "وزارة الدفاع الأمريكية نشرت تقريرا يتضمن صورة لطائرة تجسس امريكية من طراز (يو- 2) عندما كانت تحلق فوق منطاد التجسس الصيني في وقت سابق من الشهر الحالي".

وبحسب التقرير، فان الصورة "تظهر طياراً داخل الـ(يو-2) وقد بدا المنطاد الصيني في الخلفية، فيما يبدو كصورة سيلفي، عندما كان المنطاد لا يزال في 3 شباط/فبراير الحالي، يحلق في سماء المنطقة الوسطى من امريكا. لكن تقرير البنتاغون لم ينشر سوى يوم الأربعاء الماضي.

وكان موقع "دراغون لايدي توداي" الأمريكي نشر صورة "السيلفي" يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر التقرير؛ أن "المنطاد الصيني جرى إسقاطه من جانب طائرة اف-22 الاميركية المقاتلة في 4 شباط/فبراير عندما كان قبالة سواحل كارولينا الجنوبية فوق مياه المحيط الأطلسي.

واشار التقرير الى ان "المسؤولين الامريكيين كشفوا تفاصيل عن المنطاد الصيني"، قائلين إن "بإمكانه جمع معلومات استخباراتية عن الاتصالات".

وتابع التقرير أنه "لم يتم الإعلان عن نشر طائرة (يو-2) لرصد المنطاد ومتابعته، سوى بعد يومين على إسقاطه".

وبحسب التقرير، فإن "طائرة (يو-2) تعتبر الطائرة الوحيدة التي بامكانها التحليق بشكل دائم على الارتفاعات التي كان يطير فيها المنطاد (ما بين 60000 - 70000 قدم)".

وبإمكان (يو -2) التقاط صور عالية الجودة للمنطاد، وربما بمقدورها ايضا التشويش على الاتصالات بأي قمر صناعي.

ترجمة: وكالة شفق نيوز