"صنع في السليمانية".. أول منظمة رياضية نسوية على مستوى بالعراق تصنع الفارق (صور)

شفق نيوز/ يضع اقليم كوردستان بصمته فيما يتعلق بحقوق المرأة بالقياس مع تحدياتها في المجتمع الشرقي الذي تطغى عليه الذكورية في مجالات عدة، وقد لعبت الرياضة النسوية دوراً في هذا الجانب، وقد لاقت اهتماماً من قبل المعنيين ودعماً من المنظمات المدنية التي تتبنى خلق جيل نسوي رياضي متميز.

منظمة "زيما" التي تأسست سنة 2016 في إقليم كوردستان، تعد أول منظمة على مستوى العراق تعنى بالرياضة النسوية وتدعم الفتيات من خلال تنمية مواهبهن في مختلف الرياضات واحتضانهن وزجهن في بطولات محلية ودولية.

يقول مدير منظمة "زيما" لتطوير الرياضة، الدكتور رزكار محمد رؤوف، وهو استاذ جامعي ومدرب المنتخب العراقي النسوي لكرة السلة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اقليم كوردستان وبالاخص مدينة السليمانية فيها انفتاح كبير على الرياضة واهميتها".

ويضيف "رغم وجود العادات والتقاليد العشائرية والاجتماعية في السليمانية، لكنها تميزت بمشاركة الكثير من الفتيات في أقسام مختلفة من الرياضة ومنها كرة السلة التي ترغبها اغلب الفتيات".

ويوضح رؤوف أن "زيما" هي اول منظمة مجتمعية تهتم بالرياضة النسوية، وتضم أكثر من 130 فتاة من مختلف الأعمار من سن 6 سنوات الى 18 سنة، اغلبهن طالبات مدارس.

وأضاف أن "فريق كرة السلة يضم لاعبات من فئات عمرية مختلفة، وقد شاركن بعدة بطولات، وفزن بطولة على مستوى العراق وأحرزن كؤوساً واوسمة ذهبية ايضا".

ويتابع مدير المنظمة "في موسم 2017 - 2018 فزنا ببطولة العراق وعلى المستويات العمرية كافة، وشاركنا بـ١١ لاعبة من لاعبات المنتخب النسوي ولاول مرة في بطولة غرب آسيا للناشئات، واللاعبات من صفوف المنظمة ولعبن تحت اسم المنتخب الوطني العراقي".

وأردف يقول "كذلك شاركنا في بطولة الاردن وغرب آسيا عام 2019 باسم العراق للناشئات وكنا من الفرق القوية في البطولة، وشاركت منظمتنا بالبطولة المصغرة في تركيا للجامعات وفزنا على فريق اسطنبول ونادي بشكتاش، وكللت نجاحتنا بأن نكون المدرسة النسوية المرتبطة بالاتحاد العراقي لكرة السلة منذ عام 2018".

ويشير رؤوف إلى أن المنظمة بالإضافة إلى الرياضة شاركت في حملات التنظيف وتشجير المناطق السياحية اضافة الى حملات التوعية التي تعنى بالبيئة وكيفية حماية البيئة والطبيعة.