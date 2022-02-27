صحفي أمريكي يعتذر بعد الإساءة لحضارة العراق ومدونون يسخرون من "جهله" بالتاريخ

شفق نيوز / أعتذر صحفي أميركي يغطي احداث الحرب الجارية بين كييف وموسكو، يوم الأحد، عن وصفه العراق بأنه "أقل حضارة" من أوكرانيا، وفيما سخر مدونون من "جهل" الصحفي الأمريكي بالتاريخ ووصفوا العراق بأنه "مهد الحضارة"، أكدوا أكاديميون أن الصحفي كان "عنصرياً" وأن مقارنته "غير دقيقة".

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الامريكية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز؛ إن "مراسلاً امريكياً مخضرما في قناة (سي بي اي نيوز) الأمريكية اضطر إلى الإعتذار بعدما أساء للعراق وأفغانستان عندما وصف أوكرانيا الواقعة تحت الحرب الآن، بأنها (أكثر حضارة) منهما، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات ضده ووصفته بأنه عنصري".

وأضافت الصحيفة؛ أن "المراسل تشارلي داغاتا الذي يعمل في القناة منذ عقدين، يغطي تطورات الحرب الروسية - الاوكرانية من مدينة كييف، قال إنه (مع كل الاحترام، فإن اوكرانيا ليست مكانا مثل العراق أو أفغانستان، اللتين شهدتا صراعات مستعرة منذ عقود"، موضحا أن "أوكرانيا دولة تتمتع بالحضارة نسبيا، وأوروبية الى حد ما، وهي مدينة حيث لا تتوقع ذلك - يقصد ان لا تقع فيها حرباً ومعاناة- أو تأمل أن يحدث ذلك".

وتابعت الصحيفة أن "عاصفة من الانتقادات لتصريحات الصحفي الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي سخرت العديد منها لجهله بأن العراق يمثل (مهد الحضارات)، وبان تصريحه هذا ينم عن عنصرية، ما أضطر المراسل الأمريكي الى الاعتذار".

واوضح التقرير ان "داغاتا أصدر اعتذارا صوتيا بعد أن انتشرت تعليقاته التي نالت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وادينت باعتبارها عنصرية وغير دقيقة من الناحية التاريخية".

وقال داغاتا في اعتذاره الذي نقلته الصحيفة "أعرب عن اسفي على الطريقة التي تحدثت بها، ولهذا أنا آسف" ، مبيناً أنه "كان يحاول ايصال فكرة ان اوكرانيا لم تشهد هذا الحجم من الحرب في السنوات الأخيرة، على عكس الدول الأخرى". وأضاف داغاتا بالقول إنه "يجب ألا تتم مقارنة النزاعات ابدا بكل الاحوال، وكل نزاع هو حالة فريدة من نوعها (..) اخترت الكلمات بشكل سيء وانا اعتذر عن أي إهانة قد اكون تسببت بها".

وأشارت الصحيفة الأمريكية؛ إلى أن "الناشطين على الانترنت سارعوا الى القول بان العراق لطالما أطلق عليه مهد الحضارة باعتبار ان بلاد ما بين النهرين القديمة، اي العراق حاليا، تمثل المكان الذي برزت فيه الحضارة بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، فان أوكرانيا ليست كما قال المراسل الامريكي بأنها ظلت بمنأى عن الحرب والنزاع، حيث قامت روسيا خلال السنوات الماضية، بضم شبه جزيرة القرم".

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في جامعة كورنيل الدكتور مصطفى ميناوي قوله "لماذا يعتقد داغاتا ان بامكانه مقارنة قيمة حياة الناس ومن يوصف بأنه متحضر".

وغرد مراسل صحيفة "شيكاغو صن تايمز" نادر عيسى متهما مراسل "سي بي اس نيوز" بنشر تعابير "عنصرية صريحة"، فيما سخرت الاستاذة في جامعة كوين ماري في لندن لاله خليلي من كلام داغاتا لمقارنته ما بين "الضحايا الحضاريين وبين هؤلاء المتوحشين غير المتحضرين غير الأوروبيين الذين لا يستحقون التعاطف في الحرب طالما انها مشتعلة منذ عقود".

ترجمة: وكالة شفق نيوز