شكوك واحتمالات متزايدة لتوجه السوداني نحو ولاية ثانية: الشركاء ممتعضون

شفق نيوز/ أثار موقع "امواج" البريطاني شكوكا حول قدرة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني الذي تتزايد التكهنات حول مستقبله السياسي، على خوض المحاولة مجددا للفوز بولاية ثانية في رئاسة الحكومة.

وبحسب التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فإن التكهنات حول المستقبل السياسي السوداني بلغت ذروتها، بعدما جرى التقاط صورة تذكارية مع ثلاثة من المحافظين البارزين والذي تشير التقديرات إلى أنهم قد يكونون من الحلفاء المحتملين للسوداني عندما يسعى الى ولاية ثانية في العام 2025.

واشار التقرير الى ان بعض المحللين يعتبرون أن هذه المناورات تسببت في تعزيز الانقسامات القائمة داخل "الإطار التنسيقي" الحاكم، وهو ما يطرح تساؤلات عما اذا كان أنصار السوداني نفسه، هم من قد يتسببون بتخريب محاولته للبقاء في منصبه.

ولفت التقرير إلى أن الصورة التي جمعت بين السوداني مع محافظي البصرة وكربلاء وواسط، أثارت تكهنات مرتبكة بمناورات من جانب رئيس الوزراء بهدف ضمان فوزه بولاية ثانية، مشيرا الى تقارير تحدثت عن أن الصورة تعكس تحالفا بين سياسيين تعززت شعبيتهم المحلية مؤخرا، في حين هناك تقارير تتحدث عن مسعى من السوداني لإعداد لائحة انتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المتوقعة في العام المقبل.

وبحسب التقرير، فإن اندفاع السوداني الواضح من اجل الحصول على الدعم، قد تسبب في تفاقم التوترات داخل "الإطار التنسيقي" الذي يضم مجموعة من القوى الشيعية المدعومة من إيران.

ونقل التقرير عن الصحفية سؤدد الصالحي قولها ان حملة السوداني الواضحة لكسب الدعم، "تثير حفيظة" شركائه الشيعة السابقين الذين "يسعون الى الحفاظ على نفوذهم وحماية مصالحهم".

وبالاضافة الى المحافظين الثلاثة المتقاربين من السوداني، فان رئيس الحكومة نجح خلال الشهور الاخيرة، في استقطاب العديد من الشخصيات البارزة من كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي الى قائمته الانتخابية المحتملة، بما في ذلك وزير النفط الحالي حيان عبد الغني والنائبة البارزة علياء ناصيف. واشار التقرير الى تقديرات تتحدث عن احتمال أن يتمكن السوداني من الحصول على أكثر من 60 مقعدا في الانتخابات المقبلة.

وتابع التقرير أن المسيرة السياسية للسوداني وسيرته الذاتية، أكسبته الإشادات حيث تعززت شعبيته بشكل أكبر في ظل النجاح الملحوظ لمبادرات حكومته في مجالات الاستثمار والتنمية. ولفت التقرير الى صورة السوداني الحالية أمام العامة هي صورة المدير الكفء.

وقال التقرير انه رغم ان السوداني أدرج فكرة تنظيم انتخابات مبكرة في برنامج حكومته، إلا أن المراقبين يشيرون إلى أنه من المرجح أن يكمل فترة ولايته الكاملة لمدة 4 سنوات من أجل تعزيز مكاسبه السياسية.

واعتبر التقرير أنه في حال استكمل السوداني فترة ولايته الدستورية، فانه من المحتمل أن يتوجه الناخبون العراقيون الى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في خريف العام 2025.

ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه من المحتمل ايضا ان القوى السياسية الشيعية المعارضة لولاية ثانية للسوداني، قد تفرض إجراء انتخابات مبكرة، والتي قد تعقد في النصف الأول من العام المقبل.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن بعض موظفي السوداني يواجهون اتهامات بالتورط في عمليات تنصت على مكاتب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وفي حال تبين أن رئيس الحكومة متورط بذلك، فإن التداعيات السياسية التي تترتب على ذلك يمكن أن تتسبب بالحاق اضرار بحملته للفوز بولاية ثانية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز