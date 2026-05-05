شفق نيوز تقلّب استراتيجيات استثمار أميركية وتضع يدها على "وصفة سرية"

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

استعرض حكام أربع ولايات أميركية بارزة، أبرز الاستراتيجيات المعتمدة لاستقطاب الشركات العالمية وإعادة توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة، مؤكدين أن التنافس لم يعد يقتصر على الحوافز الضريبية، بل يشمل سرعة الإجراءات، وتوفر الطاقة، وتأهيل القوى العاملة.

وأكد المشاركون خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى، حضرتها وكالة شفق نيوز، أن نجاح الولايات في جذب الاستثمارات يرتبط بقدرتها على تقليل البيروقراطية، وتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تربط التعليم بسوق العمل، إلى جانب ضمان استقرار الإمدادات والطاقة منخفضة الكلفة.

سرعة وجذب

وقال حاكم ولاية ميريلاند ويس مور، إن ولايته نجحت في استقطاب شركة "سامسونج بيولوجيكس" لإنشاء أول مصنع لها داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى اعتماد نهج يقوم على "التوقع والسرعة والتركيز".

وأوضح أن الولاية تمكنت من تقليص مدة إصدار تصاريح بعض المشاريع من 90 يوماً إلى يوم واحد فقط باستخدام التكنولوجيا، لافتاً إلى أن سرعة الاستجابة ظهرت أيضاً في إعادة فتح قناة ملاحية بعد حادثة انهيار جسر “كي بريدج” خلال 11 أسبوعاً فقط.

طاقة وغذاء

من جانبه، أكد حاكم نبراسكا جيم بيلين أن ولايته تعمل على التحول إلى مركز عالمي للطاقة وأمن الغذاء، كاشفاً عن استثمارات تقارب 50 مليار دولار في تصنيع الكربون وإنتاج الوقود الحيوي من الذرة.

وأشار إلى أن نبراسكا تستحوذ على أكثر من 10% من صناعة التأمين في الولايات المتحدة، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز مليوني نسمة.

ربط التعليم بالصناعة

بدوره، سلط حاكم كارولاينا الشمالية روي كوبر الضوء على استثمار شركة "تويوتا" بقيمة 14 مليار دولار لإنشاء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية، مبيناً أن سر نجاح الولاية يكمن في ربط الشركات بـ58 كلية مجتمعية لتصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق.

وأضاف أن الالتزام بالطاقة النظيفة أصبح عاملاً حاسماً في جذب الشركات العالمية.

طاقة رخيصة

في السياق، قال حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت إن انخفاض كلفة الكهرباء في ولايته أسهم في جذب استثمار بقيمة 6 مليارات دولار لإنشاء أول مصهر ألمنيوم في البلاد منذ 50 عاماً.

ولفت إلى اعتماد قاعدة "30 يوماً"، التي تنص على أن أي تصريح لا يُنجز خلال هذه المدة يصبح مجانياً للشركات، مؤكداً أن العمل يتم "بعقلية القطاع الخاص لا البيروقراطية الحكومية".

رسالة موحدة

واختتم الحكام الجلسة بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعيد بناء قوتها الصناعية عبر التنافس بين الولايات، مع التركيز على تأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الخارج، مؤكدين أن "الحلم الأميركي" لا يزال مفتوحاً أمام المستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة وجاذبة.